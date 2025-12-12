Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup top news today 12 december 2025 panchayat elections reservation process starts kisan Pathshala weather crime politics
UP Top News Today: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज, बाराबंकी में किसान पाठशाला

UP Top News Today: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज, बाराबंकी में किसान पाठशाला

संक्षेप:

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन ने बीच पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। उधर, सीएम योगी प्रदेश के किसानों को नवीन तकनीक, कृषि यन्त्रों और रबी प्रजातियों के बारे में अवगत कराने के लिए बाराबंकी में किसान पाठशाला का शुभारम्भ करेंगे। 

Dec 12, 2025 10:57 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 12 December 2025: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन ने बीच पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। शासन ने पिछली बार के आरक्षण को लेकर पंचायती राज विभाग से रिपोर्ट मांगी है। पंचायती चुनाव की प्रक्रिया तेज होने से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के बीच हलचल तेज हो गई है। इधर, एसआईआर का काम भी तेजी से चल रहा है तो दूर-दराज रहने वाले लोग भी अपने-अपने गांव पहुंचकर फार्म भर रहे हैं। यूपी में एसआईआर की डेट अब 26 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के किसानों को नवीन तकनीक, कृषि यन्त्रों, फसलों के पैकेज आफ प्रेक्टिसेज एवं रबी प्रजातियों के बारे में अवगत कराने के लिए वर्तमान रबी मौसम की किसान पाठशाला का शुभारम्भ शुक्रवार को पद्मश्री कृषक राम सरन वर्मा के गाँव दौलतपुर, बाराबंकी के खेत से करेंगे। गुरुवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाराबंकी में कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी उपस्थित रहेंगे।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

