UP Top News Today: विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, कई जिलों में आज भी होगी बारिश

UP Top News Today: विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, कई जिलों में आज भी होगी बारिश

उत्तर प्रदेश विधानमंडल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। उधर, यूपी कई जिलों में बारिश और बाढ़ का सिलसिला अब भी बरकरार है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक यूपी में एक बार फिर मानसून सक्रिय है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 08:58 AM
UP Top News Today: विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, कई जिलों में आज भी होगी बारिश

UP Top News Today 12 August 2025: यूपी विधानमंडल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सोमवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों के लगातार वेल में प्रदर्शन और हंगामे के बीच सदन की मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सदस्य आज भी कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की कोशिश करेंगे। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं।

उधर, यूपी कई जिलों में बारिश और बाढ़ का सिलसिला अब भी बरकरार है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक यूपी में एक बार फिर मानसून सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के असर से यूपी के विभिन्न इलाकों में अगले 3 से 4 दिन मध्यम से भारी बारिश तक के संकेत हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

मथुरा में जर्जर हो चुकी हवेली की छत गिरी, भाई-बहन की मौत; माता-पिता की हालत गंभीर

यह हवेली काफी जर्जर हो गई थी। इसमें एक ही परिवार के कई लोग रहते हैं। सोमवार रात करीब 8 बजे हवेली के एक बड़े हॉल की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। इस घटना में हाल में मौजूद एक दर्जन से अधिक लोग छत के मलबे के नीचे दब गए।

UP Rain: यूपी में मानसून फिर सक्रिय, कल से होगी भारी बारिश; मौसम विभाग की भविष्यवाणी

कमजोर पड़ रहे मानसून को बने कम दबाव के क्षेत्र ने एक बार फिर गति दे दी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से बादलों के बनने की प्रक्रिया जारी है। यूपी के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में फिर से तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।

हिन्दू और मुस्लिम पक्ष का क्या है दावा, जानें फतेहपुर विवाद की पूरी कहानी

मुतवल्ली होने का दावा करने वाले मोहम्मद नफीस का कहना है कि यह मकबरा मुगल कालीन शासक अकबर के पौत्र ने करीब पांच सौ वर्ष पहले बनवाया था। हिंदू दावों को लेकर एक युवक ने कहा कि साल 2007 में उसने दीपावली के दिन विवादित स्थल के अंदर जाकर पूजा की थी।

फतेहपुर का बवाल एकाएक नहीं, कई दिन से सुलग रही थी चिनगारी; बाल-बाल बचा शहर

इसकी चिनगारी तब से सुलग रही थी, जब 6 अगस्त को मठ-मंदिर संघर्ष समिति ने DM को ज्ञापन देकर यहां पर सुंदरीकरण, नवीनीकरण, विस्तारीकरण करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद 9 अगस्त को राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के महासचिव तलहा आमिर ने डीएम को पत्र भेजकर मठ-मंदिर संघर्ष समिति के दावे पर विरोध भी जताया था।

यूपी में भीषण सड़क हादसा, बर्थडे पार्टी कर लौट रहे लेखपाल समेत 3 की मौत

यूपी के बदायूं में देर रात भीषण सड़क हो गया। तेज रफ्तार कार स्वागतद्वार से टकरा गई। हादसे में लेखपाल समेत तीन की मौत हो गई। लेखपाल की जन्मदिन पार्टी के बाद लौटते समय हादसा हो गया।

डॉक्टर ने ईरानी पत्नी पर कराया बेटे के अपहरण का मुकदमा, बोले-मानव तस्करी गिरोह से जुड़ी है

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक एनआरआई डॉक्टर ने अपनी ईरानी पत्नी के खिलाफ बेटे के अपहरण का मुकदमा किया है। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि 20 लाख के जेवर भी घर से उठा ले गई है। वह मानव तस्करी गिरोह से जुड़ी है।

चर्चित वकील अखिलेश दुबे की मुश्किलें बढ़ीं, प्रॉपर्टी की होगी जांच; BJP नेता को सताने लगा जान का डर

कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले भाजपा नेता रवि सतीजा ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से की है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि बर्रा थाने में माफिया गिरोह के सरगना अखिलेश दुबे व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा कराया था।

बैंक और थाने के एक माह तक चक्कर काटता रहा पीड़ित, खाते से निकलते रहे रुपए

लखनऊ में जालसाजों का शिकार पीड़ित अमीनुदद्दीन के खाते से एक लाख रुपए निकलने के बाद फरियाद लेकर बैंक और थाने के चक्कर काटता रहा। इस बीच उसके खाते से रुपए निकलते रहे।

गर्लफ्रेंड की बाहों में था भाजपा कार्यकर्ता; लड़की के घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ा, मरते दम तक बरसाईं लाठी

यूपी में एक और मोहब्बत का अंत हो गया। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र जहांगीरगंज के मगनपुर महिमापुर गांव में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक का शव प्रेमिका के घर में लहूलुहान अवस्था में मिला।

सौतेला नाना नातिन से करता रहा दुष्कर्म, प्रेग्नेंट हो गई लड़की; पुलिस ने किया गिरफ्तार

रुद्रपुर के जसपुर से रिश्तों को तार-तार करने वाला हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेला नाना अपनी नाबालिग नातिन से रेप करता रहा। नाबालिग प्रैग्नेंट हो गई, तब इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने को बोला पति, विरोध पर पत्नी को पीटा, अरेस्ट

राजधानी लखनऊ में एक पत्नी ने पति पर लगाया है कि उसका पति होटल बुलाकर दोस्त से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध पर उसकी पिटाई की है। पुलिस पति को अरेस्ट कर लिया है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

