UP Top News Today: JPNIC का रास्ता किया गया बंद, हरिओम के घर जाएंगे योगी सरकार के दो मंत्री

UP Top News 11 October 2025: आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जंयती है। जयंती से पहले लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार की रात से ही यहां गेट को टीन की चादर से बंद कर दिया गया है। रास्ते में बैरियर लगाए हैं। जेपीएनआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माना जा रहा है कि ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी आने की संभावना के चलते किया गया है। हालांकि पुलिस अफसर इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर बैरियर लगाए गए हैं।

रायबरेली के ऊंचाहार में बीते दिनों चोर होने के शक में गांव वालों ने हरिओम वाल्मीकि की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश सरकार के दो मंत्री जांच करने जाएंगे। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। वह रायबरेली के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मामले में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। फिर सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और सपा सरकार पर हमलावर हैं।

