UP Top News Today: JPNIC का रास्ता किया गया बंद, हरिओम के घर जाएंगे योगी सरकार के दो मंत्री
जेपीएनआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माना जा रहा है कि ऐसा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने की संभावना के चलते किया गया है। उधर, शनिवार को प्रदेश सरकार के दो मंत्री रायबरेली के ऊंचाहार जाएंगे। यहां चोर होने के शक में गांव वालों एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।
UP Top News 11 October 2025: आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जंयती है। जयंती से पहले लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार की रात से ही यहां गेट को टीन की चादर से बंद कर दिया गया है। रास्ते में बैरियर लगाए हैं। जेपीएनआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माना जा रहा है कि ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी आने की संभावना के चलते किया गया है। हालांकि पुलिस अफसर इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर बैरियर लगाए गए हैं।
उधर, रायबरेली के ऊंचाहार में बीते दिनों चोर होने के शक में गांव वालों ने हरिओम वाल्मीकि की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश सरकार के दो मंत्री जांच करने जाएंगे। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। वह रायबरेली के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मामले में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। फिर सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और सपा सरकार पर हमलावर हैं।
अयोध्या ब्लास्ट का मलबा हटाने के दौरान दूसरे धमाके में एक घायल, नीचे से मिला एक और शव
यूपी के अयोध्या में पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के कल्याण भदरसा गांव के मजरे पगला भारी में गुरुवार की शाम मकान में विस्फोट में मरने वालों की संख्या छह हो गई। घटना के बाद मौके से मकान मालिक,उसके तीन बच्चों समेत पांच का शव बरामद हुआ था।
पूरी खबर यहां पढ़ें: अयोध्या ब्लास्ट का मलबा हटाने के दौरान दूसरे धमाके में एक घायल, नीचे से मिला एक और शव
12 घंटे से गायब है अखिलेश यादव का फेसबुक पेज; क्या हुआ, कैसे बंद हुआ, कोई खबर नहीं
अखिलेश यादव का फेसबुक पेज शुक्रवार की शाम छह बजे के करीब अचानक बंद कर दिया गया। इस पर 80 लाख से अधिक फालोअर्स जुड़े हुए थे। अखिलेश के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ ऑनलाइन संवाद और लोगों तक पहुंच बनाने का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम था।
पूरी खबर यहां पढ़ें: 12 घंटे से गायब है अखिलेश यादव का फेसबुक पेज; क्या हुआ, कैसे बंद हुआ, कोई खबर नहीं
पड़ोसी ने युवक को भाला घोंपकर उतारा मौत के घाट, झगड़े के बीच कई वार कर हत्या
यूपी के फतेहपुर में दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ जो फिर मारपीट में बदल गया। इसी बीच नशे की हालत में एक की दूसरे ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बिजौली गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में एक युवक ने भाला से वारकर पड़ोसी की हत्या कर दी।
पूरी खबर यहां पढ़ें: पड़ोसी ने युवक को भाला घोंपकर उतारा मौत के घाट, झगड़े के बीच कई वार कर हत्या
योगी सरकार ने 4 आईपीएस अफसर किए इधर से उधर, विक्रांत वीर को नई जिम्मेदारी; देखें लिस्ट
प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यूपी में एक बार फिर सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में सबसे पहले आईपीएस अधिकारी आशीष श्रीवास्तव का नाम है जिन्हें लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी सेंट्रल के पद से पुलिस अधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय के पद पर नई तैनाती मिली है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: योगी सरकार ने 4 आईपीएस अफसर किए इधर से उधर, विक्रांत वीर को नई जिम्मेदारी; देखें लिस्ट