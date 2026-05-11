UP Top News Today: वाराणसी दौरे पर आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में नेपाली एंबुलेंस चालक की पिटाई
UP Top News Today: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह बनारस पहुंच रहे हैं। वे साढ़े तीन घंटे तक यहां रहेंगे। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
UP Top News Today: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह बनारस पहुंच रहे हैं। वे साढ़े तीन घंटे तक यहां रहेंगे। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम में ‘सोमनाथ संकल्प महोत्सव’ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद लौट जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुबह 9.30 बजे से पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से विश्वनाथ धाम जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन करेंगे। परिसर के त्रयंबकेश्वर बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ‘सोमनाथ संकल्प महोत्सव’ के उपलक्ष्य में धाम में सुबह से विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जन समूह द्वारा ॐ जप किया जाएगा। मंदिर के शास्त्रीगण एवं छात्र-छात्राएं शंखनाद करेंगी। सोमनाथ भवन (गोलाकार सभास्थल) में विद्यार्थियों द्वारा निर्मित पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रतीक होगा।
नेपाल से मरीज लेकर लखनऊ आए एंबुलेंस चालक दिनेश राणा को कार सवार ने कमीशन खोरी के चक्कर में शनिवार तड़के इंदिरानगर इलाके में ओवरटेक कर रोका। असलहा तान कर खुद को पुलिस अफसर बताकर धमकाया। फिर मनचाहे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने का दबाव बनाया। विरोध पर बंधक बनाकर लाठियों से पीटा नकदी और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित एंबुलेंस चालक ने गाजीपुर थाने में कार सवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही नेपाल सरकार के जरिए भारत में सुरक्षा की मांग की।
प्रबंधक के बेटे ने अपने ही स्कूल में की खुदकुशी दी, प्रेमिका को ठहराया जिम्मेदार
यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चौरी चौरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में प्रबंधक के बेटे व शिक्षक ने अपने ही कॉलेज के एक कमरे में खुदकुशी कर ली। रविवार की सुबह जब नहीं उठा तब भाई जागाने पहुंचे, दरवाजा बंद मिला, तोड़कर अंदर गए तो फंदे से लटकती लाश मिली। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस को उसके मोबाइल स्टेटस पर दो पन्ने का एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें युवक ने खुदकुशी के लिए प्रेमिका और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
एक घर में दो पति तो सिंगल फैमिली, दो पत्नियां हुईं तो डबल परिवार
जनगणना के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में कई सवाल और सही विकल्प अचरज भरे हैं। 34 सवालों में से एक सवाल यह भी है कि आपकी पत्नी कितनी हैं? अगर पत्नी दो होंगी तो ‘डबल फैमिली’ यानी दो दंपति का विकल्प भरना होगा। अगर एक महिला के दो पति हों तो ‘सिंगल फैमिली’ यानी एक दंपति माना जाएगा।
छात्राओं को हिजाब पहनाकर इस्लामिक प्रार्थना कराने में दो शिक्षकों पर केस दर्ज
संभल विकास खंड की ग्राम पंचायत जालब सराय स्थित पीएम श्री विद्यालय में छात्राओं को हिजाब पहनाकर इस्लामिक प्रार्थना कराने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, बीएसए की तहरीर पर नखासा थाने में दो के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। डीएम ने प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
कुशीनगर के मदरसे में मेड इन पाकिस्तानी पंखा
यूपी के कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र की ग्राम सभा जंगल विशुनपुरा के टोला गोसाई पट्टी स्थित एक मदरसे में पाकिस्तान निर्मित सीलिंग फैन मिला है। पंखे पर ‘मेड इन पाकिस्तान’ और पाकिस्तानी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसकी तस्वीरें रविवार की सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। मामला सामने आते ही स्थानीय पुलिस भी सक्रिय हो गई और गांव पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है।