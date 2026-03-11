UP Top News Today: अविमुक्तेश्वरानंद शुरू करेंगे गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान, बसपा नेता घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा

UP Top News Today: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ पहुंच गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज से गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान शुरू करेंगे। वहीं, सीबीआई ने बसपा नेता को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। लोन दिलाने के नाम पर 45 हजार मांगे थे।

UP Top News Today 11 March 2026: अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंगलवार को लखनऊ पहुंचे, जहां से वह 11 मार्च से शुरू होने वाले तीन दिवसीय गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। आयोजकों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन 11 मार्च को आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति उपवन के पास पासी किला चौराहे पर दोपहर 2:15 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन स्वीकृत कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप में हरदोई जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक रिकवरी एजेंट व बसपा नेता को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपी एजेंट को शिकायतकर्ता से 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज Live: लखनऊ पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आज से शुरू करेंगे गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंगलवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे। जहां से वे गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। लखनऊ आगमन के साथ ही उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया।

सीबीआई ने बसपा नेता को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, लोन दिलाने के नाम पर मांगे थे 45 हजार सीबीआई ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन स्वीकृत कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े रिकवरी एजेंट व बसपा नेता को गिरफ्तार किया है। उसने लोन पास कराने के नाम 45 हजार रुपये मांगे थे।

VIDEO: फौजी की मौत के बाद जाट बटालियन ने निभाया पिता फर्ज, बेटी की शादी में दिया 6 लाख का कन्यादान बागपत एक फौजी साथी की सड़क हादसे में मौत के बाद जाट बटालियन के 11 फौजियों ने अनूठी मिसाल पेश की। इन फौजियों ने दिवंगत साथी की बेटी की शादी में पहुंचकर सारी रस्मों में हिस्सा लेते हुए पिता का धर्म निभाया और 6.10 लाख रुपये का कन्यादान भी दिया।

यूपी में भीषण सड़क हादसा, कोहरे में बस और कार आमने-सामने टकराईं, तीन की मौत यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में तीन की जान चली गई। हादसा एक बस और कार के बीच हुआ। दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और भीषण टक्कर में तीन की मौत और कई घायल हो गए।

लखनऊ वालों के लिए गुड न्यूज, ग्रीन कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार, 13 को लोकार्पण और शिलान्यास लखनऊ में 13 मार्च को रक्षा मंत्री और सीएम योगी ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। 299 करोड़ की लागत से बना यह 7 किमी लंबा मार्ग डालीगंज से समता मूलक चौक तक यातायात को सुगम बनाएगा। साथ ही परियोजना के अगले चरणों का शिलान्यास भी होगा, जिससे आईआईएम रोड से शहीद पथ तक का सफर आसान हो जाएगा।

किशोर को सिगरेट पिलाकर बनाया वीडियो, फिर करने लगे ब्लैकमेल, दोस्तों की करतूत ऐसे उजागर लखनऊ के राजाजीपुरम में एक 16 वर्षीय किशोर को सिगरेट पिलाकर उसका वीडियो बनाने और फिर उसे ब्लैकमेल कर घर से लाखों के जेवर चोरी कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोर को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

साली से सपने में छेड़छाड़ के आरोप ने छीना प्रमोशन, 7 साल बाद बेकसूर साबित हुआ एयरफोर्स कर्मी कानपुर में एयरफोर्स कर्मी के खिलाफ गलत तथ्यों पर ससुर ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई ही पुलिस ने भी उसे गुंडा बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सपने में जीजा के छेड़ने वाले केस को आधार बनाते हुए इंस्पेक्टर ने उसके गुंडा एक्ट पर मुहर लगा दी। हालांकि एडीएम सिटी की कोर्ट से एयरफोर्स कर्मी को राहत मिली।

ग्राहक से 10 रुपये ज्यादा लेने वाले रेस्टोरेंट पर जुर्माना, ब्याज समेत लौटाने होंगे रुपये यूपी में अलीगढ़ शहर के नामचीन रेस्टोरेंट में मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये अधिक चार्ज वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने ग्राहक को ब्याज समेत रुपये लौटाने के साथ संचालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

लिपिक के फोन से पत्नी को भेजे रुपए, समाज कल्याण अधिकारी पहले सस्पेंड, अब बर्खास्त यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में अमेठी और हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। अमेठी के अधिकारी ने लिपिक को धमकाकर अपनी पत्नी के खाते में पैसे डलवाए थे।

हैवानियत! पत्नी की पीटकर हत्या, पीठ पर लादकर ले गया शव श्मशान में फेंककर भागा पति यूपी के फरीदपुर में भुता के गांव रावल कला में अवैध संबंधों के शक में पति ने डंडों से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। अंतिम संस्कार करने के लिए जाते समय ग्रामीणों के पहुंचने पर वह पत्नी का शव श्मशान भूमि में फेंककर फरार हो गया।