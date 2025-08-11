UP Top News Today: आज से 14 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानमंडल मानसून सत्र, हंगामे के आसार

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र आज से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा कराई जाएगी। उधर, यूपी के फतेहपुर के आबूनगर स्थित मकबरे को मंदिर बताने का विवाद गहराता जा रहा है।

UP Top News Today 11 August 2025: यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र आज से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा कराई जाएगी। लगातार 24 घंटे की यह चर्चा 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर 14 अगस्त को सुबह 11 बजे खत्म होगी। इसी के बाद दोपहर दो बजे विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। सत्र के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी में हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी 24 घंटे चर्चा का विरोध कर सकती है।

उधर, यूपी के फतेहपुर के आबूनगर स्थित मकबरे को मंदिर बताने का विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोमवार सुबह मकबरे में पहुंचकर लोगों से पूजा, आरती करने की अपील कर दी। इससे प्रशासन चौकन्ना हो गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकबरे के आसपास रविवार शाम बैरिकेडिंग करा दी। पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को आबूनगर रेडइया स्थित एक मकबरा स्थल को ठाकुरद्वारा मंदिर बता उसके सुंदरीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मठ मंदिर संरक्षण समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल थे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज यूपी विधानमंडल मानसून सत्र आज से, 13 से 14 तक नॉनस्टॉप 24 घंटे सदन; पेश होगा 2047 का विजन आज से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक 24 घंटे नॉन स्टॉप सदन चलेगा। इस दौरान 2047 के विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है।

UP Rains: तीन दिन बादल छाए रहेंगे, उमस बढ़ाएगी गर्मी; 14 अगस्त को बारिश के आसार UP Rains: यूपी में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि, तीन दिन बादल छाए रहेंगे जिससे कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे उमस और गर्मी बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त को बारिश के आसार हैं।

UP Floods: चेतावनी के निशान से एक फुट नीचे बह रही यमुना, आगरा के कई गांवों में बाढ़ का खतरा यूपी के आगरा में चेतावनी के स्तर पर पहुंची यमुना नदी का जलस्तर अब डराने लगा है। यमुना खतरे के निशान से केवल एक फुट नीचे बह रही है। कई गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। खेतों में फसल को नुकसान पहुंच रहा है।

प्रमोशन के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे चर्चित एएसपी अनुज चौधरी, पूछा ये सवाल एएसपी अनुज चौधरी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से प्रश्न पूछा कि-‘जब किसी केस में वादी पक्ष यह कहता है कि उसके बेटे की हत्या की गई है, लेकिन कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं होता, और आरोपी कहता है कि वह घटनास्थल पर था ही नहीं ऐसे में क्या किया जाए?

सुसाइड का ख्याल छोड़ दें, बृजवासी ने की आत्मदाह की अटल प्रतिज्ञा तो हेमामालिनी ने यूं समझाया सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि जिंदा रहकर ही जंग जीती जाती है, मरने से नहीं। सुसाइड का ख्याल बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, मैं आपके साथ हूं। जैंत में एलिवेटेड ब्रिज बनवाने के लिए राजमार्ग एवं सड़क मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने जोरदार तरीके से इस समस्या को रखूंगी।

पत्नी ने प्रेमी और भाई से करवायी पति की हत्या, धारदार हथियार से काट दिया गला यूपी के शामली में शाहनवाज के बाद एक और पति अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग में जान गंवा बैठा। कांधला में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की बेरहमी से हत्या करा दी। इस हत्या में पत्नी का भाई भी प्रेमी के साथ शामिल रहा। शव को कैराना कोतवाली के जंगल में ऊंचा गांव के पास बाग में फेंक दिया।