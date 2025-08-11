up top news today 11 august vidhansabha monsoon session controversy over declaring tomb as a temple fatehpur UP Top News Today: आज से 14 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानमंडल मानसून सत्र, हंगामे के आसार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Mon, 11 Aug 2025
UP Top News Today 11 August 2025: यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र आज से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा कराई जाएगी। लगातार 24 घंटे की यह चर्चा 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर 14 अगस्त को सुबह 11 बजे खत्म होगी। इसी के बाद दोपहर दो बजे विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। सत्र के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी में हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी 24 घंटे चर्चा का विरोध कर सकती है।

उधर, यूपी के फतेहपुर के आबूनगर स्थित मकबरे को मंदिर बताने का विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोमवार सुबह मकबरे में पहुंचकर लोगों से पूजा, आरती करने की अपील कर दी। इससे प्रशासन चौकन्ना हो गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकबरे के आसपास रविवार शाम बैरिकेडिंग करा दी। पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को आबूनगर रेडइया स्थित एक मकबरा स्थल को ठाकुरद्वारा मंदिर बता उसके सुंदरीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मठ मंदिर संरक्षण समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल थे।

