UP Top News Today: सीएम योगी ने की गोसेवा, मॉरीशस के पीएम आज से 3 दिन काशी में

सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोशाला में गोसेवा की और मोर को भी गुड़ खिलाया। उधर, मॉरीशस प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम तीन दिवसीय काशी प्रवास पर बुधवार शाम छह बजे बनारस आएंगे।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 10:15 AM
UP Top News Today 10 September 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोशाला में गोसेवा की और मोर को भी गुड़ खिलाया। सीएम ने गोशाला के कार्यकर्ताओं को देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए। गोसेवा के दौरान उन्होंने पिछले साल आंध्र प्रदेश के येलेश्वरम स्थित गोशाला से गोरखनाथ मंदिर लाए गए नादिपथि मिनिएचर नस्ल (पुंगनूर नस्ल की नवोन्नत ब्रीड) के गोवंश भवानी और भोलू को खूब दुलारा। गोवंश के ये नाम सीएम योगी ने ही रखे हैं। उन्होंने भवानी और भोलू को गुड़ भी खिलाया। सीएम योगी के स्नेह से गोवंश भाव विह्वल दिख रहे थे।

उधर,मॉरीशस प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम तीन दिवसीय काशी प्रवास पर बुधवार शाम छह बजे बनारस आएंगे। वे यहां 11 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। काशी प्रवास के दौरान पीएम रामगुलाम विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और गंगा आरती भी देखने जाएंगे। प्रशासन की ओर से दोनों प्रधानमंत्रियों के आगमन के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है। शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी मॉरीशस के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर बनारस में डेरा जमाए हैं। एसपीजी ने मंगलवार को सभी कार्यक्रम स्थलों का जहां निरीक्षण किया वहीं सुरक्षा रिहर्सल भी किया गया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

जमीन के बंटवारे के लिए दो दिन घर में रखा रहा शव, हिस्सा होने के बाद बेटी ने किया अंतिम संस्कार

यूपी के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरेखी में जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दो दिन तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका और शव रखा रहा। बंटवारे के बाद ही अंतिम संस्कार हुआ और बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी।

सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी ने डीएम को लिखी चिट्ठी, की ये अपील

सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी में जेल गए भोलेन्द्र पाल ने राजनीतिक लोगों से मिलने से इनकार कर दिया है। डीएम को लिखे पत्र में भोलेन्द्र ने लिखा है कि कुछ त्रुटियों की वजह से वह जेल में है। वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से मिलना नहीं चाहता है।

यूपी में 1000 करोड़ से कई जिलों की बदलेगी सूरत, PWD बनवाएगा सड़कें, चौड़ीकरण, पुल और बाईपास

यूपी में 1000 करोड़ रुपये से कई जिलों में काम कराने जा रहा है। सड़कें बनेगी, सड़कों का चौड़ीकरण होगा। मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके साथ पुल बनेंगे। बाइपास का निर्माण भी होगा। इसके लिए मंजूरी मिल गई है।

यूपी के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों का आधार बायोमेट्रिक हुआ अनिवार्य, लगेंगे कैंप

केंद्र सरकार ने सभी बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि यूडीआईएसई प्लस पोर्टल पर बायोमेट्रिक अपडेट की फेसिलिटी उपलब्ध करा दी गई है।

गूगल माय बिजनेस हैक करके डेढ़ लाख की धोखाधड़ी, होटल का नंबर हटाकर अपना डाला

यूपी में वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित होटल बेस्ट वेस्टर्न की गूगल माय बिजनेस पर बने अकॉउंट को हैक कर डेढ़ लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। होटल के महाप्रबंधक ने गूगल और एक अंजान शख्स के खिलाफ मंगलवार को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

नेपाल का भैरहवा एयरपोर्ट बंद, सैकड़ों भारतीय फंसे; भंसार बंद होने से सीमा पर लंबा जाम

भैरहवा एयरपोर्ट के बंद होने से नेपाल में फंसे भारतीयों की वापसी में दिक्कतें और बढ़ गई हैं। सीमावर्ती इलाके में व्यापार और यातायात पूरी तरह बाधित है। नेपाल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं। सीमा पर करीब आठ किलोमीटर लंबा जाम है।

इस जिले में जनता की जेब पर नगर निगम ने बढ़ाया बोझ, पार्किंग, सिनेमा, इलाज और शराब महंगी होगी

यूपी के लखनऊ में नगर निगम के फैसलों से पार्किंग, सिनेमा देखना, इलाज कराना, शराब खरीदना, ई-रिक्शा चलाना और यहां तक की पानी और सीवर की सुविधा लेना भी महंगा हो जाएगा।

UP AQI: साफ हवा में आगरा ने बाजी मारी, लखनऊ की रैंकिंग गिरी; जानें अपने शहर का हाल

कभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश का पहला स्थान पाने वाला लखनऊ अब लगातार फिसलता जा रहा है। इस साल की रिपोर्ट में लखनऊ देश में 15वें स्थान पर लुढ़क गया है। हालत यह है कि आगरा, झांसी और मुरादाबाद जैसे छोटे शहर भी लखनऊ से आगे निकल गए हैं।

UP Weather: यूपी में फिर सुस्त पड़ा मानसून, बादल छाए रहेंगे पर होगी नहीं बारिश

राजस्थान से अचानक ऊपर उठी टर्फ लाइन उरई पहुंची। उसने बिना किसी पूर्वानुमान 48 घंटे में कानपुर में 63 मिमी से अधिक बारिश करा दी। सितंबर महीने के पहले तीन दिन 40.6 मिमी बारिश हो चुकी है। अब तक 103 मिमी से अधिक बारिश होने के बावजूद उमस बनी हुई है। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सुस्त पड़ गया है।

रिटायर्ड एई को गोली से उड़ाया, काम करने गई पत्नी के नहीं लौटने से नाराज सिक्योरिटी गार्ड ने की वारदात

राजधानी लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के रिटायर एई के घर काम करने गई पत्नी तीन दिन से नहीं लौटी तो इससे नाराज सिक्योरिटी गार्ड मनोज पांडेय दोनाली बंदूक लेकर पहुंचे और एई के सीने में गोली दाग दी।

यूपी से दिल्ली भागने को घर से निकले, प्रेमी रास्ते से गिरफ्तार, प्रेमिका स्टेशन पर करती रही इंतजार और फिर...

यूपी में बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल साथ रहने के लिए अपने-अपने घरों को छोड़कर भागे। बिनावर पुलिस ने प्रेमी को रास्ते में ही पकड़ लिया। वहीं युवती बरेली जंक्शन आ गई। कई घंटे बैठी रही और प्रेमी का इंतजार करती रही।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

