UP Top News Today: कमर्शियल सिलेंडर की डिलिवरी पर रोक, यूपी के कई जिलों में घना कोहरा

Mar 10, 2026 10:56 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today: मध्य पूर्व में भीषण जंग के बीच रसोई सिलेंडर को लेकर संकट बढ़ने लगा है। इसी बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। वहीं, मंगलवार को यूपी में अचानक मौसम ने करवट ले ली। मेरठ, कानपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला।

UP Top News Today: मध्य पूर्व में भीषण जंग के बीच रसोई सिलेंडर को लेकर संकट बढ़ने लगा है। इसी बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही एजेंसियों को घरेलू सिलेंडर की सप्लाई के कोटा में 20 से 25 फीसदी तक की कटौती का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम कंपनी के राज्य स्तरीय अधिकारी की एजेंसी संचालकों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में बंदिशों को लेकर जानकारी दी गई है।

यूपी के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। घने कोहरे के साथ दिन का आगाज हुआ। मेरठ, कौशांबी, कानपुर देहात, बांदा समेत कई जिले घने कोहरे के आगोश में सिमटा नजर आया। एक ओर जहां दिन में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं, मंगलवार सुबह घना कोहरा छा गया। आसमान में कोहरे की धुंध छाने से हाई वे व प्रमुख सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं बदले मौसम में गर्मी से परेशान लोगों ने राहत महसूस की।

किसी भी स्थिति में न हो कानून-व्यवस्था से समझौता, सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश

शहर में एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सोमवार रात अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विकास परियोजनाओं में प्रभावितों को जल्द ही मुआवजा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। शहर की कानून-व्यवस्था की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं पर भी नजर रखी जाए और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने पैडलेगंज-नौसड़ सिक्स लेन और गोड़धोइया नाला निर्माण जैसे कार्यों को समय पर पूरा करने तथा शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ में डबल मर्डर: मां-बेटे की हत्या, महिला का अर्धनग्न शव मिला, रेप की भी आशंका

राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। सिसेंडी कस्बा चौकी से कुछ दूरी पर सोमवार रात महिला (48) और उसके 18 साल के नेत्रहीन बेटे की बदमाशों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने महिला के अर्धनग्न शव को रजाई में लपेट दिया, जबकि बेटे को कमरे में रखे पानी भरे हौद में डुबो दिया। वारदात के बाद बदमाश घर के मुख्य गेट पर बाहर से कुंडा लगाकर भाग निकले। आशंका है कि महिला की रेप के बाद हत्या की गई है।

योगी सरकार में मंत्री बनने का इंतजार कर रहे विधायकों को झटका, इस वजह से दो महीने बाद ही विस्तार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुप्रतीक्षित योगी मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि होली के आसपास नई टीम का एलान हो सकता है, लेकिन अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। ऐसे में कई विधायकों के मंत्री बनने का इंतजार बढ़ गया है। यह इंतजार कम से कम दो महीने बढ़ा है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार, अब पश्चिम बंगाल और असम समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होगा।

