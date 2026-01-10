UP Top News Today: KGMU में अराजकता मामले में योगी सख्त, यूपी में नकाब-हिजाब वालों से व्यापार नहीं की मुहिम

संक्षेप: UP Top News Today: केजीएमयू, लखनऊ में हंगामा करने और अराजकता फैलाने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया। वहीं, यूपी में नकाब-हिजाब या घूंघट में आने वालों संग व्यापार नहीं की मुहिम छिड़ी है।

UP Top News Today 10 January 2026: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को तलब किया। दरअसल, केजीएमयू में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। इसी के चलते उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया।

यूपी में बढ़ती चोरी और छिनैती की घटना को देखते हुए व्यापार संघ ने मिलकर मुहिम छेड़ी है कि बाजारों में दुकानों पर नकाब-हिजाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर आने वालों से व्यापार नहीं किया जाएगा। यूपी में ये मुहिम तेज हो गई है। अब लखनऊ में भी ज्वेलर्स ने इसका फैसला लिया है।