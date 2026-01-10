UP Top News Today: KGMU में अराजकता मामले में योगी सख्त, यूपी में नकाब-हिजाब वालों से व्यापार नहीं की मुहिम
UP Top News Today: केजीएमयू, लखनऊ में हंगामा करने और अराजकता फैलाने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया। वहीं, यूपी में नकाब-हिजाब या घूंघट में आने वालों संग व्यापार नहीं की मुहिम छिड़ी है।
UP Top News Today 10 January 2026: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को तलब किया। दरअसल, केजीएमयू में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। इसी के चलते उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया।
यूपी में बढ़ती चोरी और छिनैती की घटना को देखते हुए व्यापार संघ ने मिलकर मुहिम छेड़ी है कि बाजारों में दुकानों पर नकाब-हिजाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर आने वालों से व्यापार नहीं किया जाएगा। यूपी में ये मुहिम तेज हो गई है। अब लखनऊ में भी ज्वेलर्स ने इसका फैसला लिया है।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
सीएम योगी ने अपर्णा यादव को तलब किया, केजीएमयू में हुई घटना पर मुख्यमंत्री गंभीर
लखनऊ के केजीएमयू में हंगामा करने और अराजकता फैलाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया। महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान को भी बुलाया था।
नकाब-हिजाब, घूंघट में आने वालों से व्यापार नहीं, यूपी में तेज हुई मुहिम, लखनऊ में भी ज्वेलर्स का फैसला
चेहरा ढंककर आने वालों से कोई सराफा दुकानदार किसी भी तरह का लेनदेन या व्यापार नहीं करें। लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से इसे लागू करने का फैसला हुआ। इसका उद्देश्य दुकानों में होने वाली लूट, टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना है।
एम्स की कार्यकारी निदेशक का व्हाट्सएप हैक, छात्र से 50 हजार रुपये की डिमांड
एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता का व्हाट्सएप नंबर साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। हैकर ने खुद को कार्यकारी निदेशक बताते हुए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों से रुपये की मांग शुरू कर दी।
शराब ठेके पर महिलाओं का धावा, एक-एक बोतल और पेटी को बाहर निकालकर कूंच डाला
यूपी के आगरा में शराब ठेके पर महिलाओं ने धावा बोला है। ठेके के अंदर से एक-एक बोतल और पेटी में भरी शराब को बाहर निकालकर उसे डंडों से मार-मारकर कूंच डाला। ठेके पर मौजूद कर्मचारियों को महिलाओं का विरोध करने की हिम्मत तक नहीं हो सकी।
UP Schools Closed: यूपी के इन जिलों में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने जारी किए आदेश
प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। अत्यधिक शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए कई जिलों के डीएम ने स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का आदेश दिया है। शुक्रवार को वाराणसी, गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में छुट्टी बढ़ाने का आदेश आया। कई जिलों में पहले से छुट्टियां घोषित हैं।
अयोध्या की कीमती जमीन पर डीएम के रवैये से हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, लगाया जुर्माना
अयोध्या की कीमती जमीन को लेकर दायर जनहित याचिका में जिलाधिकारी के रवैये से हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी के साथ ही नगर पंचायत पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
टहलने गए युवक का अपहरण कर जलाने की कोशिश, आरोपियों की ये थी मांग
यूपी में देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में टहलने निकले एक युवक का बाइक सवार युवकों द्वारा अपहरण कर जलाने के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। युवक को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।
अब कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर भर्ती की जांच, निशाने पर इस विभाग में हुईं नियुक्तियां
अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोआर्डिनेटर भर्ती के मामले में गड़बड़ी के चलते अब कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की भी जांच होगी। इसमें मुख्य रूप से देखा जाएगा कि नियुक्तियां योग्यता के अनुसार हुई हैं या नहीं।
नेपाल के रास्ते भारत में घुसी विदेशी महिला पकड़ी, नाम-पता और देश की जानकारी देने से इनकार
यूपी के महाराजगंज में नेपाल से पगडंडी रास्ते के जरिए भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही एक विदेशी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। महिला देश के किसी अन्य राज्य में जाने की तैयारी में थी। महिला किस देश की रहने वाली है, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है।
किर्गिस्तान में फंसा यूपी का युवक, वीडियो भेजकर वतन वापसी की लगाई गुहार
परिवार की माली सुधारने के लिए विदेश गया यूपी के कुशीनगर के हाटा कोतवाली के बरडीहा, पिपरैचा निवासी युवक किर्गिस्तान में फंस गया है। उसने वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल हो रहा है।