UP Top News Today: CM योगी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक, विधानसभा में लगेगी AI पाठशाला

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों के सिलसिले में रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। उधर, विधानसभा में आज एआई पाठशाला लगेगी। अपने कामकाज में स्मार्टनेस लाने के लिए इस पाठशाला में विधायक एआई सीखेंगे।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान Sun, 10 Aug 2025 09:07 AM
UP Top News Today: CM योगी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक, विधानसभा में लगेगी AI पाठशाला

यूपीUP Top News Today 10 August 2025: यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों के सिलसिले में रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। इसमें विकसित भारत के विजन डाक्यूमेंट पर 24 घंटे की चर्चा के संबंध में रुपरेखा तैयार होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा मानसून सत्र के संचालन के संबंध में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विधानमंडल दल के सदस्यों की बैठक बुलाई है।

उधर, रविवार को विधानसभा में आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस (एआई) पाठशाला लगेगी। अपने कामकाज में स्मार्टनेस लाने के लिए इस पाठशाला में विधायक एआई सीखेंगे। बताया जा रहा है कि ऐसा देश में पहली बार होगा। इस पाठशाला में आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ विधायकों को एआई की जानकारी देंगे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

अब गोरखपुर से दिल्ली के लिए 4 अमृत भारत, छपरा-बाराबंकी रूट की ये ट्रेनें निरस्त

गोरखपुर से होते हुए दिल्ली जाने वाली अमृतभारत ट्रेनों की संख्या अब चार पहुंच गई है। ये पूरे देश में सर्वाधिक है। वर्तमान में सीतामढ़ी-अयोध्या, मोतिहारी-आनंद विहार, दरभंगा-दिल्ली अमृतभारत चल रही है जबकि दिल्ली-सीतामढ़ी अमृतभारत का नियमित संचलन शनिवार से शुरू हुआ है।

कच्छा-बनियान गैंग का हॉफ एनकाउंटर, यूपी पुलिस से मुठभेड़ में तीन के पैर में लगी गोली

यूपी के मथुरा में थाना जैंत पुलिस, सर्विलांस टीम और रिवार्डेड टीम से चेकिंग के दौरान जैंत-आझई रेलवे अंडरपास के समीप शुक्रवार देर रात रट्टी गैंग के नाम से चोरी, लूट करने वाले अंतर्राज्यीय कच्छा-बनियानधारी गिरोह के सदस्यों से मुठभेड़ हो गई।

नोएडा में पुलिस विभाग के CCTNS पोर्टल का हो रहा था मिसयूज, हेड कॉन्स्टेबल समेत 2 गिरफ्तार

नोएडा में पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक हेड कॉन्स्टेबल और एक न्यूज चैनल के पूर्व एचआर हेड को शनिवार को गिरफ्तार किया है।

कहां गईं BJP नेता पर केस कराने वाली विषकन्याएं? काल्पनिक थीं, बंधक हैं या फिर हो चुका है कत्ल

एसआईटी को इस बात की आशंका है कि कहीं ये विषकन्नाएं सिर्फ मुकदमों में वादी के रूप में काल्पनिक नाम थीं या मार डाली गईं। ये कहां से आईं और कहां गईं, इसका कुछ अता-पता नहीं। खास बात यह है कि रवि सतीजा द्वारा दर्ज कराए मुकदमे के भी कई और आरोपी अभी भी फरार हैं।

UP Floods: उफान पर यमुना ने पार किया खतरे का निशान, अब इस शहर में बाढ़ का खतरा

उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद ब्रज में कालिंदी अब अपने उफान पर आने लगी है। आधी रात को यहां पर यमुना का जलस्तर चेतावनी चिह्न को भी पार कर गया है। इससे सुबह होते ही तटीय इलाकों में हड़कंप मच गया है। आगरा-मथुरा के आस-पास के गांवों में बाढ़ के हालात हो गए।

कानपुर में वकील अखिलेश दुबे की क्यों हो रही इतनी चर्चा? शहर में चल रहा था कौन सा खेल

दरबार में आईपीएस से सिपाही तक हाजिरी देते थे। यह बात सार्वजनिक थी।लोगों को फंसाने-बचाने का खेल धड़ल्ले से और पुलिस की मदद से चलता था। पहली बार भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक रवि सतीजा की एफआईआर पर कार्रवाई शुरू हुई तो एक-एक कर ‘दरबारियों’ के नाम खुलने लगे।

कानपुर में किन्नर और 12 साल के मुंहबोले भाई की हत्या, कमरे में मिले दोनों के शव

रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में 12 वर्षीय मुंहबोले भाई देव के साथ रहता था। चार दिन से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। अनहोनी की आशंका हुई तो शनिवार को मैनपुरी से मां गुड्डी देवी, पिता ब्रजेश दुबे और बहन चांदनी घर पहुंचे। मकान का मुख्य द्वार बंद था।

युवक को अगवा कर लूट के मामले में पुलिसवालों पर भी शक, बिना इजाजत मुंबई गए चौकी इंचार्ज सस्पेंड

गोरखपुर के बेलीपार इलाके के रहने वाले रविशंकर को कार सवारों ने अगवा कर 90 हजार रुपये लूट लिए थे। सराफा की दुकान पर ले जाकर गहने खरीदने का दबाव डाला था। फिर अगले दिन 4 लाख रुपये के साथ उसे फिर से बुलाया था।

रक्षाबंधन पर मिला सीओ अनुज चौधरी को तोहफा, डिप्टी एसपी से बने एएसपी, शासनादेश जारी

यूपी के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी को रक्षाबंधन पर प्रमोशन का तोहफा मिला है। अब वह एडिशनल एसपी बन गए हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रमोशन सूची जारी कर दी गई है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

