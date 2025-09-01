up top news today 1 september no helmet no fuel heavy rain alert crime weather politics updates cm yogi adityanath mayaw UP Top News Today: यूपी में आज से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं, नकली दवाओं पर ऐक्शन तेज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Top News Today: यूपी में आज से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं, नकली दवाओं पर ऐक्शन तेज

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर एक सितम्बर से ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। उधर, आगरा के गोगिया मार्केट फव्वारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी से भी नकली दवाओं का अवैध कारोबार होता था। पुलिस ने संजय बंसल, उनके भाई मुकेश बंसल और भतीजे सोहित बंसल को गिरफ्तार किया है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:43 AM
UP Top News Today 1 September 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर एक सितम्बर से ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। डीएम के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) के समन्वय से चलाया जाएगा। यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है। कहा है कि पहले हेलमेट, बाद में ईधन। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इस अभियान के लिए पेट्रोल पम्प संचालकों से भी सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बाइक चालक जल्दी ही हेलमेट लगाने की आदत डाल लेते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के जरिए पेट्रोल पम्प स्तर पर निगरानी की जाएगी।

उधर, आगरा के गोगिया मार्केट फव्वारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी से भी बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का अवैध कारोबार होता था। पुलिस ने संजय बंसल, उनके भाई मुकेश बंसल और भतीजे सोहित बंसल को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक छानबीन में 10 करोड़ के सालाना टर्न ओवर की जानकारी औषधि विभाग को मिली है। औषधि निरीक्षक कपिल शर्मा ने कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नकली दवा मामले में इन तीन समेत अब तक चार पकड़े जा चुके हैं। सबसे पहले एसटीएफ आगरा यूनिट ने हिमांशु अग्रवाल को एक करोड़ रिश्वत देने के आरोप में पकड़ा था। मोती कटरा से टेंपो चालक आकिर को पकड़ा था। उसने पूछताछ में बताया था कि सुल्तानपुरा निवासी यूनिस, वारिस, जौनी आदि रेलवे से आने वाले माल को गोदामों तक पहुंचाने का काम करते हैं। टेंपो में 12 बोरे दवा मिली थी, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 78 लाख रुपये थी। दवा की जांच के लिए कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया गया था। उसने दवा के नकली होने की पुष्टि की थी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्य या नहीं? आज आएगा सुप्रीम फैसला

इस महत्वपूर्ण मामले पर आने वाले फैसले पर देशभर के लाखों शिक्षकों की नजरें टिकी है। पिछली सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी। इसे लेकर कई राज्यों से याचिकाएं दायर हुई हैं। हालांकि आज फैसला अंजुमन इशत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार की मुख्य याचिका पर सुनाया जाएगा।

बुलेट पर आगे बैठकर युवती ने बनाई रील, पुलिस ने थमाया 13 हजार का चालान

बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है। जिसमें एक युवती बुलेट के आगे बैठी है और युवक बाइक चला रहा है। उधर, वीडियो के वायरल होने पर पुलिस मामले को संज्ञान में लिया और बाइक का 13 हजार का चालान कर दिया।

भारत-नेपाल बार्डर पर कहां से आए इतने रुपए? कार में मिले 40 लाख, जवाब न दे सके सवार

कार में अतुल कुमार सैनी और मकसूद आलम बैठे थे। थैले में 40 लाख रुपये भारतीय मुद्रा और एक-एक मोबाइल बरामद हुआ। दोनों व्यक्ति बरामद नकदी के बाबत संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। रुपए एसएसबी ने अपने कब्जे में ले लिया। दोनों को बरामद सामान सहित डीआरआई गोरखपुर को सौंप दिया गया।

निर्वस्त्र लड़के कौन? महिला को खेत में खींचने की कोशिश के बाद ऐक्शन में पुलिस; लगाए ड्रोन

मेरठ के एक शोरूम में काम करने वाली महिला ड्यूटी पर जा रही थी।पैदल जा रही इस महिला को सिवाया-भराला मार्ग पर दो निर्वस्त्र संदिग्ध युवकों ने खेत में खींचने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर स्कूल बस के चालक-परिचालक मदद को दौड़े थे।

मंगवाया था वेज, आया नॉनवेज! ढाबे की पनीर सब्जी में निकला मरा चूहा, युवक के उड़े होश

बदायूं में युवक अपने दोस्त के साथ ढाबे पर खाना खाने गया था। इस दौरान उसके पनीर की सब्जी से मरा हुआ चूहा निकला। इस पर उसके होश उड़ गए। युवक और उसके साथी ने जमकर हंगामा किया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

देवरिया स्टेशन पर किन्नरों का हंगामा: आरपीएफ इंस्पेक्टर पर बोला हमला; जान बचाकर भागना पड़ा

किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा लिया। इंस्पेक्टर को जान बचाकर भागना पड़ा। अचानक इस हमले से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। आमजन और वेंडरों ने किसी तरह बीच-बचाव कर निरीक्षक को सुरक्षित निकाला। इस दौरान किन्नरों ने बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया।

कानपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, सरेराह चले जूते-चप्पल

कानपुर में भाजपा-कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में रविवार को भिड़ंत हो गई। सरेराह दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर जूते-चप्पल और लात-घूंसे जमकर चले। पुरुष ही नहीं बल्कि महिला कार्यकर्ताओं में भी मारपीट व धक्का-मुक्की हुई।

पांच बच्चों की बलि की सलाह देने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, 11 वीं के छात्र के करा दिए थे नौ टुकड़े

आरोपी तांत्रिक मुन्नालाल ने यश की बलि दिलाने का जुर्म कबूल कर लिया है। सरन सिंह अपने बेटा- बेटी की आत्महत्या करने से काफी परेशान था। मुन्नालाल तंत्र मंत्र करने के लिए कई बार सरन सिंह के घर भी गया था। उसी के कहने पर सरन सिंह ने यश की हत्या कर शव के नौ टुकड़े कर अलग-अलग दिशा में फेंक दिए थे।

भारी बारिश से एक बार फिर उफान पर यमुना नदी, आगरा के 35 गांवों में बाढ़ का खतरा

भारी बारिश से आगरा में यमुना नदी उफान पर है। पानी का जलस्तर बाढ़ की चेतावनी स्तर से 9 इंच ऊपर पहुंच गया है। इसमें और वृद्धि की आशंका है। बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन फिर अलर्ट मोड पर आ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

सेवा में श्रीमान, बंटवारे में अन्याय हुआ है...लिखकर युवक ने लगाई फांसी

शिवम पांडेय कई सालों से मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। 10 दिन पहले वह पुश्तैनी घर के विवाद पर गांव आया। रविवार को शिवम ने अपने कमरे में पंखे के चुल्ले से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले शिवम ने सुसाइड नोट लिखा। इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया।

यूपी के बुंदेलखंड पैकेज में 3.16 करोड़ की धांधली, मंडी परिषद के छह पूर्व अफसरों पर रिपोर्ट दर्ज

बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार जो पैकेज दे रही है, उसी में 3.16 करोड़ रुपये की धांधली का मामला सामने आया है। विशिष्ट मंडी स्थल एवं ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली स्टील का रेट ज्यादा दिखाकर गबन किया गया है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

