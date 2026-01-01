Hindustan Hindi News
UP Top News Today 1 January 2026
UP Top News Today: संभल में बड़े एक्शन की तैयारी, छात्र हत्याकांड में पिस्टल सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

UP Top News Today: संभल में बड़े एक्शन की तैयारी, छात्र हत्याकांड में पिस्टल सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

संक्षेप:

UP Top News Today: संभल में मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा तैयार हो रहा है। सभी को नोटिस भी भेजे जाएंगे। छात्र हत्याकांड में आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी की तलाश जारी है।

Jan 01, 2026 10:28 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 1 January 2026: इस साल यूपी की योगी सरकार संभल में बड़े एक्शन की तैयारी में है। संभल में मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा तैयार हो रहा है। सभी को नोटिस भी भेजे जाएंगे। इसपर कार्रवाई नहीं होने पर एक्शन लिया जाना है।

गोरखपुर के 11वीं के छात्र हत्याकांड में आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी की अब भी तलाश जारी है। पुलिस ने 5 को इस मामले में जेल भेज दिया है। वहीं, एक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

संभल में होगा बड़ा एक्शन? मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा हो रहा तैयार

संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की 4,780 वर्गमीटर भूमि पर पैमाइश के बाद बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है। अवैध कब्जा करने वालों का डाटा तैयार किया जा रहा है। यहां 22 लोगों ने मकान व दुकानें बनाई हैं। इन्हें सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: संभल में होगा बड़ा एक्शन? मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा हो रहा तैयार

छात्र हत्याकांड के आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

यूपी में गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र सुधीर हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी हिस्ट्रीशीटर पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी विनय की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: छात्र हत्याकांड के आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

यूपी SIR में इस बूथ पर कट गए करीब आधे नाम, CEO नवदीप रिणवा खुद ग्राउंड जीरो पहुंचे

बड़ी संख्या में नामों के विलोपन (Deletion) की जानकारी मिलते ही सीईओ नवदीप रिणवा जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने न केवल बूथ रजिस्टर की जांच की, बल्कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) और निर्वाचन आयोग के बीएलओ (BLO) से भी बातचीत की।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी SIR में इस बूथ पर कट गए करीब आधे नाम, CEO नवदीप रिणवा खुद ग्राउंड जीरो पहुंचे

2026 में राज्यसभा में बढ़ेगी NDA की ताकत, इन नेताओं को हो सकती है आफत; 72 सीटों का है खेल

अप्रैल माह में जिन 37 सीटों के लिए चुनाव होंगे, उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल है, जबकि नवंबर में होने वाले 11 सीटों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की 10 सीटें होगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: 2026 में राज्यसभा में बढ़ेगी NDA की ताकत, इन नेताओं को हो सकती है आफत; 72 सीटों का है खेल

हमेशा साथ-साथ रहने वाली सगी बहनों की एक साथ मौत, ट्रैक पार करते दोनों ट्रेन से कटीं

यूपी के मुरादाबाद में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। हमेशा साथ-साथ रहने वाली सगी बहनों की एक साथ ही ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। चकबेगमपुर और बीजना के बीच पड़ने वाली रेल लाइन पर हादसा हुआ है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हमेशा साथ-साथ रहने वाली सगी बहनों की एक साथ मौत, ट्रैक पार करते दोनों ट्रेन से कटीं

अपने घर का नक्शा खुद पास कर सकेंगे, नए साल पर योगी सरकार की बड़ी सौगात

फास्टपास प्रणाली के अंतर्गत 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक (कमर्शियल) भवनों का मानचित्र सम्पत्ति के स्वामी खुद पास कर सकेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अपने घर का नक्शा खुद पास कर सकेंगे, नए साल पर योगी सरकार की बड़ी सौगात

पूर्व मंत्री के सपा नेता बेटे पर फायरिंग करने वाले की हालत बिगड़ी, आरोपी पूर्व CISF कर्मी

यूपी में गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर पूर्व मंत्री जमुना निषाद और विधायक राजमती निषाद के बेटे सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर गोली चलाने की जांच शुरू हो गई है। हालांकि, मंगलवार की रात में उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पूर्व मंत्री के सपा नेता बेटे पर फायरिंग करने वाले की हालत बिगड़ी, आरोपी पूर्व CISF कर्मी

दारुल उलूम में अब इन कक्षाओं में बाहरी छात्रों को नहीं मिलेगा दाखिला, एकेडमिक काउंसिल का फैसला

इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्र दारुल उलूम की एकेडमिक काउंसिल ने अपने यहां दाखिला को लेकर बड़ा फैसला लिया है। संस्था ने अरबी की छोटी कक्षाओं में अब बाहरी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चों की पुरानी व्यवस्था बहाल रखी जाएगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: दारुल उलूम में अब इन कक्षाओं में बाहरी छात्रों को नहीं मिलेगा दाखिला, एकेडमिक काउंसिल का फैसला

गोरखपुर में नए साल पर मंदिर-पर्यटन स्थलों की ओर वाहनों की नो एंट्री, देखें कहां बदला रूट

नए वर्ष पर गोरखनाथ मंदिर, नौकायन स्थल, चिड़ियाघर समेत शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात बदला रहेगा। एसपी यातायात ने बताया कि एक जनवरी को सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक शहर में विशेष यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गोरखपुर में नए साल पर मंदिर-पर्यटन स्थलों की ओर वाहनों की नो एंट्री, देखें कहां बदला रूट

स्कूल में बच्चियों को गंदे वीडियो दिखा ब्लैकमेल कर अश्लील हरकत, शिक्षक गिरफ्तार

यूपी के गोरखपुर में बेलघाट थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राओं के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। चौथी-पांचवीं में पढ़ने वाली बच्चियों को शिक्षक गंदे वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत करता था। विरोध पर स्कूल से निकालने की धमकी भी देता था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: स्कूल में बच्चियों को गंदे वीडियो दिखा ब्लैकमेल कर अश्लील हरकत, शिक्षक गिरफ्तार

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
