UP Top News Today: संभल में बड़े एक्शन की तैयारी, छात्र हत्याकांड में पिस्टल सप्लाई करने वाला गिरफ्तार
UP Top News Today: संभल में मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा तैयार हो रहा है। सभी को नोटिस भी भेजे जाएंगे। छात्र हत्याकांड में आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी की तलाश जारी है।
UP Top News Today 1 January 2026: इस साल यूपी की योगी सरकार संभल में बड़े एक्शन की तैयारी में है। संभल में मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा तैयार हो रहा है। सभी को नोटिस भी भेजे जाएंगे। इसपर कार्रवाई नहीं होने पर एक्शन लिया जाना है।
गोरखपुर के 11वीं के छात्र हत्याकांड में आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी की अब भी तलाश जारी है। पुलिस ने 5 को इस मामले में जेल भेज दिया है। वहीं, एक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
संभल में होगा बड़ा एक्शन? मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा हो रहा तैयार
संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की 4,780 वर्गमीटर भूमि पर पैमाइश के बाद बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है। अवैध कब्जा करने वालों का डाटा तैयार किया जा रहा है। यहां 22 लोगों ने मकान व दुकानें बनाई हैं। इन्हें सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा।
छात्र हत्याकांड के आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, एक की तलाश जारी
यूपी में गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र सुधीर हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी हिस्ट्रीशीटर पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी विनय की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
यूपी SIR में इस बूथ पर कट गए करीब आधे नाम, CEO नवदीप रिणवा खुद ग्राउंड जीरो पहुंचे
बड़ी संख्या में नामों के विलोपन (Deletion) की जानकारी मिलते ही सीईओ नवदीप रिणवा जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने न केवल बूथ रजिस्टर की जांच की, बल्कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) और निर्वाचन आयोग के बीएलओ (BLO) से भी बातचीत की।
2026 में राज्यसभा में बढ़ेगी NDA की ताकत, इन नेताओं को हो सकती है आफत; 72 सीटों का है खेल
अप्रैल माह में जिन 37 सीटों के लिए चुनाव होंगे, उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल है, जबकि नवंबर में होने वाले 11 सीटों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की 10 सीटें होगी।
हमेशा साथ-साथ रहने वाली सगी बहनों की एक साथ मौत, ट्रैक पार करते दोनों ट्रेन से कटीं
यूपी के मुरादाबाद में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। हमेशा साथ-साथ रहने वाली सगी बहनों की एक साथ ही ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। चकबेगमपुर और बीजना के बीच पड़ने वाली रेल लाइन पर हादसा हुआ है।
अपने घर का नक्शा खुद पास कर सकेंगे, नए साल पर योगी सरकार की बड़ी सौगात
फास्टपास प्रणाली के अंतर्गत 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक (कमर्शियल) भवनों का मानचित्र सम्पत्ति के स्वामी खुद पास कर सकेंगे।
पूर्व मंत्री के सपा नेता बेटे पर फायरिंग करने वाले की हालत बिगड़ी, आरोपी पूर्व CISF कर्मी
यूपी में गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर पूर्व मंत्री जमुना निषाद और विधायक राजमती निषाद के बेटे सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर गोली चलाने की जांच शुरू हो गई है। हालांकि, मंगलवार की रात में उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई।
दारुल उलूम में अब इन कक्षाओं में बाहरी छात्रों को नहीं मिलेगा दाखिला, एकेडमिक काउंसिल का फैसला
इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्र दारुल उलूम की एकेडमिक काउंसिल ने अपने यहां दाखिला को लेकर बड़ा फैसला लिया है। संस्था ने अरबी की छोटी कक्षाओं में अब बाहरी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चों की पुरानी व्यवस्था बहाल रखी जाएगी।
गोरखपुर में नए साल पर मंदिर-पर्यटन स्थलों की ओर वाहनों की नो एंट्री, देखें कहां बदला रूट
नए वर्ष पर गोरखनाथ मंदिर, नौकायन स्थल, चिड़ियाघर समेत शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात बदला रहेगा। एसपी यातायात ने बताया कि एक जनवरी को सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक शहर में विशेष यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
स्कूल में बच्चियों को गंदे वीडियो दिखा ब्लैकमेल कर अश्लील हरकत, शिक्षक गिरफ्तार
यूपी के गोरखपुर में बेलघाट थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राओं के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। चौथी-पांचवीं में पढ़ने वाली बच्चियों को शिक्षक गंदे वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत करता था। विरोध पर स्कूल से निकालने की धमकी भी देता था।