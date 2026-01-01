UP Top News Today: संभल में बड़े एक्शन की तैयारी, छात्र हत्याकांड में पिस्टल सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

संक्षेप: UP Top News Today: संभल में मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा तैयार हो रहा है। सभी को नोटिस भी भेजे जाएंगे। छात्र हत्याकांड में आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी की तलाश जारी है।

UP Top News Today 1 January 2026: इस साल यूपी की योगी सरकार संभल में बड़े एक्शन की तैयारी में है। संभल में मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों का डाटा तैयार हो रहा है। सभी को नोटिस भी भेजे जाएंगे। इसपर कार्रवाई नहीं होने पर एक्शन लिया जाना है।

गोरखपुर के 11वीं के छात्र हत्याकांड में आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी की अब भी तलाश जारी है। पुलिस ने 5 को इस मामले में जेल भेज दिया है। वहीं, एक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।