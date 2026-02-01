UP Top News Today: अग्निवीरों को परिवहन विभाग में नौकरी के लिए आरक्षण, शिक्षकों का होगा एरियर पेमेंट
UP Top News Today: 2026 में पास होने वाले अग्निवीर के पहले बैच के लिए अब परिवहन विभाग में नौकरी के लिए आरक्षण रहेगा। 20 प्रतिशत कोटे के साथ नौकरी के लिए आदेश जारी होगा। वहीं, एडेड स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को अब डीआईओएस अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे।
UP Top News Today 1 February 2026: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में भी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेजा है।
एडेड स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एरियर भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डीआईओएस अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में भी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेजा है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।
एडेड स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एरियर भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डीआईओएस अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे।
माघी पूर्णिमा के लिए संगम पर उमड़ी भीड़, सुरक्षा के बीच आस्था की डुबकी
प्रयागराज में माल मेला के छठवें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। मेला क्षेत्र में जगह जगह सुरक्षा जवानों की तैनाती है। मेला के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स लगाकर नो-व्हीकल जोन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को पैदल संगम तक जाने दिया जा रहा है। स्नानार्थियों को डीप बैरिकेड्स के दायरे के अंदर ही आस्था की डुबकी लगाने कि अपील की जा रही है।
सात फरवरी तक बंद हुआ बरसाने का राधारानी रोप वे, आईआईटी रुड़की करेगी ऑडिट
यूपी में मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का सफर सुरक्षित रहे। इसके लिए रोपवे का सुरक्षा ऑडिट रविवार से शुरू हो जाएगा। आईआईटी रुड़की की टीम रोपवे की सुरक्षा को न केवल परखेगी, बल्कि अगर कोई कमी मिलती है तो उसे दूर करेगी।
पति से संबंध बनाते वक्त पत्नी ने रेता गला, फिर प्रेमी संग भी...भांजे से अफेयर बना हत्या की वजह
शाहजहांपुर में पत्नी पूजा ने पति बलराम की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, उसने पहले पति से संबंध बनाए और उसी दौरान वारदात की। आरोप है कि बाद में प्रेमी (रिश्ते का भांजा) संग भी संबंध बनाए। बेटे के बयान से शक गहराया, पूछताछ में जुर्म कबूल हुआ।
राम नवमी के बाद कर सकेंगे सप्त मंडपम के मंदिरों में दर्शन, पहुंचने का रास्ता बनाने की तैयारी
अयोध्या राम मंदिर में सप्त मंडपम व परकोटे के छह मंदिरों के साथ शेषावतार व कुबेर टीला इन सभी में आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका चैत्र रामनवमी के बाद ही मिल सकेगा। इसकी पुष्टि भी भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कर दी है।
India Post GDS: 28740 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, महाराष्ट्र के बाद यूपी में सबसे ज्यादा वैकेंसी; क्या होगी सैलरी
India Post GDS: 10वीं पास युवाओं के लिए बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का यह मौका खास है। खासकर यूपी और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के लिए जहां सबसे ज्यादा पद निकाले गए हैं।
माघी पूर्णिमा स्नान के साथ आज पूरा होगा कल्पवास, नम आंखों से संगम से विदा लेंगे कल्पवासी
आज माघी पूर्णिमा के पांचवें और अंतिम प्रमुख स्नान के साथ संगम पर एक माह का कल्पवास समाप्त हो रहा है। लाखों श्रद्धालु, जिन्होंने जनवरी की शुरुआत से कठिन तप और संकल्प के साथ इस धार्मिक यात्रा में भाग लिया, अब अपने-अपने घरों की ओर लौटेंगे।
घूसखोरी में जीएसटी के तीन और कर्मियों पर एफआईआर, CBI को पीड़ितों के बयान से मिले सबूत
सीबीआई ने सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी रिश्वत प्रकरण की जांच में तीन और कर्मचारियों को रडार पर ले लिया है। सीबीआई को झांसी के कुछ और व्यापारियों ने रिश्वत प्रकरण से जुड़े कई राज खोले थे। इसके बाद ही सीबीआई ने झांसी के कार्यालय में कई दस्तावेज खंगाले।
दबंगों ने तमंचे के बल पर युवक को किया अगवा, पीटने के बाद जबरन पेशाब पिलाया
गोरखपुर में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मनबढ़ से युवक को जबरन कार में बैठाकर एकांत स्थान पर ले गए, वहां तमंचे के बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के साथ ही जबरन पेशाब पिलाया।
Lucknow Weather: लखनऊ में घरे कोहरे से गलन भरी कड़ाके की सर्दी, सोमवार से बारिश
यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। पिछले 24 घंटों से गलन भरी पछुआ ने शहर को जकड़ रखा है। सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता 10 से 50 मीटर रह गई। रविवार की सुबह सामान्य से लेकर घना कोहरा तक रहने का पूर्वानुमान है।