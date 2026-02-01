UP Top News Today: अग्निवीरों को परिवहन विभाग में नौकरी के लिए आरक्षण, शिक्षकों का होगा एरियर पेमेंट

संक्षेप: UP Top News Today: 2026 में पास होने वाले अग्निवीर के पहले बैच के लिए अब परिवहन विभाग में नौकरी के लिए आरक्षण रहेगा। 20 प्रतिशत कोटे के साथ नौकरी के लिए आदेश जारी होगा। वहीं, एडेड स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को अब डीआईओएस अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे।

UP Top News Today 1 February 2026: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में भी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेजा है।

एडेड स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एरियर भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डीआईओएस अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज परिवहन विभाग में अब अग्निवीरों को नौकरी का मौका, 20 प्रतिशत आरक्षण पर सहमति बनी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में भी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेजा है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।

प्रयागराज में माल मेला के छठवें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। मेला क्षेत्र में जगह जगह सुरक्षा जवानों की तैनाती है। मेला के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स लगाकर नो-व्हीकल जोन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को पैदल संगम तक जाने दिया जा रहा है। स्नानार्थियों को डीप बैरिकेड्स के दायरे के अंदर ही आस्था की डुबकी लगाने कि अपील की जा रही है।