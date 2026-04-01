UP Top News Today: कोविड से मौत के मुआवजे के लिए टेस्ट रिपोर्ट जरूरी, 50 हजार के इनामी का एनकाउंटर

UP Police Encounter

UP Top News Today: ऑनलाइन गेमिंग एवं बेटिंग साइट से जरिये कई प्रदेशों में ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ होने के बाद इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 से मृत्यु के आधार पर मुआवजा पाने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि मृतक वास्तव में कोविड संक्रमित था। इसके लिए या तो कोविड रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है।

1 Apr 2026, 11:34:56 PM IST यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में उधम सिंह गैंग का शॉर्प शूटर मोंटी एनकाउंटर में ढेर यूपी एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस ने बुधवार को संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात उधम सिंह गैंग के शार्प शूटर आशु चड्ढा उर्फ मोंटी को मुठभेड़ में मार गिराया। 50 हजार का इनामी मोंटी शहर के एक निर्यातक से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके खिलाफ गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और मुरादाबाद में कुल 36 संगीन मुकदमे दर्ज थे।

1 Apr 2026, 01:50:28 PM IST तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत, दो घायल सीतापुर के महोली में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित करीपाकर गांव तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। वहीं, बाइक सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। महोली के नेवादा निवासी प्रांशु (30) बुधवार को हरिया फत्तेपुर निवासी शुभम और प्रदीप के साथ बाइक से महोली की तरफ रहे थे। वह कारीपाकर के पास पहुंचे ही थे तभी शाहजहांपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार तीनों लोग गिरकर घायल हो गए। हादसा देख अफरा तफरी मच गई। लोगों को जुटता देख आरोपी ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी घायलों को महोली सीएचसी लेकर पहुंचे।

1 Apr 2026, 01:47:17 PM IST चारा मशीन में फंसकर बालिका के दोनों हाथ घायल बहराइच में एक बालिका मंगलवार शाम खेलते हुए चारा मशीन चलाने लगी। जिसके चलते उसके हाथ के पंजे घायल हो गए। घायल बालिका को आनन फानन में एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। रामगांव थाने के सहजनवां गांव निवासनी चाहत (4) पुत्री राकेश मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वह खेलते हुए चारा मशीन के पास पहुंच उसे चलाने की कोशिश करने लगी। जिसके चलते उसके दोनों हाथों के पंजे घायल हो गए। परिजन आनन फानन में एंबुलेंस से घायल को मेडिकल कालेज लाए।चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है।

1 Apr 2026, 12:58:30 PM IST आगरा में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली, 12 जिलों के युवा पहुंच रहे आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली बुधवार से शुरू हो गई। इसमें 12 जिलों के लगभग 19 हजार अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार शाम से ही अभ्यर्थियों का आगमन शुरू हो गया था। रात करीब एक बजे से स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। प्रवेश पत्र और दस्तावेजों की जांच के बाद अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। अग्निवीर भर्ती रैली 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक भर्ती कार्यालय आगरा द्वारा एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। पहले दिन (बुधवार) अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास) श्रेणी के लिए करीब 861 युवाओं को बुलाया गया।

1 Apr 2026, 12:35:48 PM IST टीकाराम धाम से दर्शन कर लौट रही महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर- ट्राली पलटी, कई महिलाएं घायल बाराबंकी में क्षेत्र के बंधवा गेरवा मोड़ के पास मंगलवार की देर शाम श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटने से एक दर्जन से अधिक महिलाएं चोटिल हो गई। जिनमें पांच महिलाओं का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। टीकाराम धाम से दर्शन कर वापस लौटते समय हादसा हुआ। थाना क्षेत्र के बंदी का पुरवा गांव निवासी धीरज रावत एक नया ट्रैक्टर खरीदे थे। नया ट्रैक्टर लेने के चलते धीरज रावत बंदी का पुरवा, गेंरावा, व बली गेरावा आदि गांवों से महिलाओ को ट्रैक्टर ट्राली में भरकर धार्मिक स्थल बाबा टीकाराम धाम लेकर गए थे। सभी महिलाओं व पुरुषों को दर्शन कराने के बाद श्री रावत ट्रैक्टर ट्राली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर्विस रोड होकर घर वापस लौट रहे थे।

1 Apr 2026, 12:12:25 PM IST निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा व बच्चा की मौत अयोध्या कोतवाली नगर के बल्लाहाता रिकाबगंज स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आयी महिला व नवजात की मौत हो गई। महिला के पति ने निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। कोतवाली नगर के महताब बाग बेनीगंज निवासी सुरेश यादव ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि एक अप्रैल को 1ः30 एएम पर उसने अपनी पत्नी सोनी यादव को प्रसव पीड़ा होने पर मां परमेश्वरी मेमोरियल हास्पिटल बल्लाहाता में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के समय यहां डा. अंजली श्रीवास्तव ने महिला को चेक करके स्थिति सामान्य बताई व जच्चा, बच्चा दोनों के सुरक्षित रहने का दावा किया। रात में करीब 12ः10 उसकी पत्नी को एक महिला स्टाफ लेबर रुम में लेकर गई। इसके बाद उसकी भाभी को नवजात को दिया और कहा उसकी सांसे नहीं चल रही है। उसे बच्चे के डाक्टर को दिखा दो। जब बच्चे को बच्चों के डाक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसके खत्म होने की जानकारी दी।

1 Apr 2026, 11:58:01 AM IST ट्रक चालक से अवैध वसूली पर एसपी हुए सख्त, केस दर्ज बहराइच में नवागत एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने रविवार रात टिकोरा मोड़ इलाके में ट्रक चालक से वर्दीधारी के ओर से अवैध वसूली के वीडियो वायरल पर सख्त रूख अपनाया है। इस मामले में टिकोरा मोड़ पुलिस चौकी प्रभारी शैलेन्द्र कुमार ने अज्ञात वर्दीधारी पर जबरन वसूली की धारा के तहत केस दर्ज कराया है। एसपी के सख्त रूख से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वीडियो से अज्ञात वर्दीधारी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

1 Apr 2026, 11:36:05 AM IST आरोपी का पीछा करने में ट्रेन की चपेट में आया जीआरपी का सिपाही, पैर कटा गोंडा में जीआरपी का सिपाही एक आरोपी का पीछा करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन की चपेट में आने के बाद में उसका एक पैर कट गया है। इसकी सूचना तत्काल जीआरपी के जवानों ने डिप्टी एसएस कामर्शियल को दी। इसके बाद रेलवे के उप मंडलीय चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम के साथ एंबुलेंस सेवा भी पहुंची। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत स्थित गोंडा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर जीआरपी के सामने सिपाही आकाश कुमार सिंह एक आरोपी का पीछा कर रहे थे। तकरीबन 12 बजकर 15 मिनट पर उधर से आ रही 15903 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

1 Apr 2026, 11:18:05 AM IST 3.40 करोड़ से होगा बरियाडीह रामलीला मैदान का सुंदरीकरण गोंडा में तरबगंज तहसील क्षेत्र में महाराज परमहंस की तपोस्थली बरियाडीह घांचा बीकापुर में होने वाले सुप्रसिद्ध रामलीला के मैदान जीर्णोद्धार एवं सौंदर्गीकरण कार्य के सरकार ने तीन करोड़ 40 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। भाजपा विधायक लगातार इसके लिए पैरवी कर रहे थे। क्षेत्रीय विधायक प्रेम नरायन पांडेय समेत मेला कमेटी एवं क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया है। तरबगंज तहसील क्षेत्र का मेला बरियाडीह ऐतिहासिकता एवं परंपरा का संगम है। जहां पर प्रति वर्ष अक्टूबर माह में मेला आयोजित होता है। मेले में करीब एक लाख के आस पास लोगों की भीड़ जुटती है।

1 Apr 2026, 11:06:01 AM IST पुलिस टीम पर हमले मामले में 34 पर केस दर्ज बहराइच में मारपीट के मामले में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले 34 लोगों पर थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में अज्ञात लोग भी शामिल हैं। फखरपुर थाने के जोगनियां गांव में रविवार रात लगभग 10:30 बजे विजइया पुत्र मोहिउद्दीन व मिज्जू पुत्र जाकिर के पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। लाठी, डंडे, भाला आदि से मारपीट व पथराव की सूचना पर थानाध्यक्ष संजीव चौहान, वरिष्ठ उप निरीक्षक संजीव वर्मा, दरोगा जयहिंद विश्वकर्मा, राम जियावन यादव, रामदेव यादव, दीनानाथ यादव, ओम प्रकाश गौड़, राम केश व भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी। भनक पाकर झगड़ा कर रहे हमलावर भाग कर पड़ोस के गांव लालापुरवा में मनीष श्रीवास्तव पुत्र ज्ञानचंद्र के यहां बेटे के मुंडन में हो रहे आक्रेस्ट्रा कार्यक्रम में घुस गए। वहां मौजूद लोगों से भी मारपीट हो गई। पुलिस ने धापकड़ शुरू की तो अफरातफरी मच गई। हमलावर फरार हो गए।

1 Apr 2026, 10:54:01 AM IST मुठभेड़ में कथित तीन गो तस्कर गिरफ्तार,एक के पैर में लगी गोली सुलतानपुर के गोसाईगंज थानाक्षेत्र क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और कथित गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की रात सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर तीन संदिग्ध व्यक्ति क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने इटकौली जंगल के पास घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया।

1 Apr 2026, 10:47:54 AM IST युवक की गला रेतकर हत्या, घर में मिला शव सीतापुर के रेउसा के खरहुवा इलाके में मंगलवार देर रात घर में एक युवक का शव मिला। युवक का गला रेता हुआ था, शरीर के अन्य हिस्से में भी चोट के निशान मिले हैं। घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। हैरत की बात यह है कि परिजनों को भनक तक नहीं लगी कि कैसे क्या हुआ। रेउसा पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाकर जांच कर रही है।