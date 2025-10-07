up top news today 07 october 2025 valmiki jayanti weather crime politics updates yogi adityanath akhilesh mayawati UP Top News Today: वाल्मिकि जयंती की धूम, धर्मगुरुओं के खिलाफ साजिश के आरोपी रिमांड पर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के सभी 75 जिलों में वाल्मिकि जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। योगी सरकार ने महर्षि वाल्मिकि के अवतरण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। उधर, हिन्दू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने के आरोपियों की आठ दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:30 PM
UP Top News Today 07 October 2025: यूपी के सभी 75 जिलों में वाल्मिकि जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। योगी सरकार ने महर्षि वाल्मिकि के अवतरण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में लिखा-‘'रामो विग्रहवान् धर्म:' समूची मानवता को ‘रघुकुलनंदन' प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र से परिचय कराने वाले आदिकवि, महाग्रंथ रामायण के रचनाकार, त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन! महाग्रंथ 'रामायण' हमें मानवीय, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों के साथ सत्य, न्याय एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "महर्षि वाल्मीकि ने विश्व में सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को महर्षि वाल्मीकि की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।"

उधर, हिन्दू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने और मुजाहिदीन आर्मी बनाकर लोकतान्त्रिक व्यवस्था को हटाकर शरीयत व्यवस्था कायम करने का मंसूबा रखने वाले पांच आरोपियों को एटीएस-एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हामिद अंसारी ने सोमवार को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर देने के आदेश दिए हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने 29 सितंबर को पांच अभियुक्तों सुलतानपुर के अकमल रजा, सोनभद्र के सफील सलमानी उर्फ अली रजबी, घाटमपुर कानपुर के मो. तौसीफ पुत्र इसरार अहमद, रामपुर के कासिम अली को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 30 सितंबर को इस समूह का मुखिया और पूरे आपराधिक एंव देश विरोधी षड़यन्त्र का सरगना फतेहपुर निवासी मोहम्मद रजा को गिरफ्तार किया था। वह मल्लपुरम केरल में रह रहा था।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? जूता फेंकने वाले राकेश किशोर ने CJI बीआर गवई से पूछा

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अदालत के अधिकारियों और अदालत कक्ष में मौजूद सुरक्षाकर्मियों से इसे नजरअंदाज करने और दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ देने को कहा। इधर, पुलिस ने भी कोर्ट परिसर में पूछताछ के बाद किशोर को छोड़ दिया।

चोर होने के शक में युवक को खंभे से बांध की बेरहमी, पीट-पीटकर मार डाला

हाईवे पर श्याम वाटिका नाम से कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। कॉलोनी में सुरक्षा की जिम्मेदारी दो गार्ड्स को दी गई थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात तीन युवक कॉलोनी में चोरी करने घुसे थे। गार्ड्स ने उनमें से एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दो अन्य मौके से भाग गए।

रायबरेली में दलित हरिओम की हत्या पर राहुल बोले- मैं परिवार के साथ; जानिए अब तक क्या-क्या हुआ?

रायबरेली में दलित हरिओम हत्या पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संयुक्त निंदा प्रस्ताव भी जारी किया गया है। इससे पहले अजय राय भी परिजनों से मिलने पहुंचे।

हत्या से पहले पूजा ने फिल्मी गीत पर बनाई रील, लोग बोले-‘कातिल नागिन’; पूछा- आप महामंडलेश्वर कैसे?

फेसबुक पर पूजा ने आईडी बना रखी है। 3400 से अधिक लोग इस पर जुड़े हुए हैं। यहां पूजा की ओर से कई रील्स डाली गई हैं। हत्या से पहले पूजा ने एक रील डाली, जिसमें वह हवन यज्ञ के सामने बैठी हैं। इस पर लिखा कि जीना मरना सुख दुख हार जीत, अब सोचना छोड़ दिया... क्योंकि...

गिड़गिड़ाती रही मां, पेचकस से गर्दन गोदता रहा, ऑनलाइन गेम के लती बेटे ने किया था मर्डर

लखनऊ में डेयरी संचालक रमेश की पत्नी रेनू का कत्ल उसके बेटे निखिल ने किया था। ऑनलाइन गेम के लती बेटे के सामने मां चीखती और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह पेचकस से गर्दन गोदता रहा। खुलासे के बाद आरोपी बेटा गिरफ्तार हो गया है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

