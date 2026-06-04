UP Top News LIVE: गाजीपुर में कमलेश मारा गया; जयंत मुरादाबाद तक पांव पसारने को तैयार
UP Top News LIVE: यूपी पुलिस ने गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के आरोपी कमलेश चौधरी को एनकाउंटर में मार गिराया है। मुरादाबाद में जयंत चौधरी की रैली है, जहां आरएलडी तीन विधानसभा सीट लड़ना चाहती है।
UP Top News LIVE: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की हत्या के केस में यूपी पुलिस ने आरोपी कमलेश चौधरी को बुधवार की देर रात एनकाउंटर में मार दिया है। अप्रैल में कमलेश की शादी हुई थी। उसकी पत्नी मनीषा से हिरासत में पूछताछ भी हुई थी। उस पर 1 लाख का इनाम था। 29 मई को विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कटरा गैंग का नाम आया था।
मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की रैली है, जिसके जरिए राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) इस जिले की 3 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेगी। भाजपा को यहां बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई है, इसलिए इस कदम को सहयोगी जयंत के जरिए अखिलेश यादव की सपा के गढ़ को तोड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत की सभा ठाकुरद्वारा में है, जिसका चार्ज राज्य में पार्टी के मंत्री अनिल कुमार के पास है। रालोद ठाकुरद्वारा के अलावा कांठ और मुरादाबाद ग्रामीण सीट से लड़ने की तैयारी में है।
UP Top News LIVE: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में जयंत चौधरी की सभा, रालोद की तीन विधानसभा सीटों पर नजर
UP Top News LIVE: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की जनसभा है। रालोद अगले विधानसभा चुनाव में जिले की तीन सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुरादाबाद में सपा का गढ़ भाजपा तोड़ नहीं पा रही है, इसलिए अब सहयोगी जयंत चौधरी के जरिए अखिलेश यादव को कमजोर करने की रणनीति दिख रही है।
UP Top News LIVE: विनीत राय मर्डर केस का आरोपी कमलेश चौधरी मुठभेड़ में मारा गया, एक लाख का था इनाम
UP Top News LIVE: गाजीपुर के होटल कारोबारी विनीत राय की 29 मई को हत्या के केस में फरार चल रहे एक लाख के इनामी कमलेश चौधरी को पुलिस ने बुधवार की रात मुठभेड़ में मार गिराया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां मृत घोषित कर दिया गया। कमलेश पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे।