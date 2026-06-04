UP Top News LIVE: गाजीपुर में कमलेश मारा गया; जयंत मुरादाबाद तक पांव पसारने को तैयार

मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की रैली है, जिसके जरिए राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) इस जिले की 3 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेगी। भाजपा को यहां बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई है, इसलिए इस कदम को सहयोगी जयंत के जरिए अखिलेश यादव की सपा के गढ़ को तोड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत की सभा ठाकुरद्वारा में है, जिसका चार्ज राज्य में पार्टी के मंत्री अनिल कुमार के पास है। रालोद ठाकुरद्वारा के अलावा कांठ और मुरादाबाद ग्रामीण सीट से लड़ने की तैयारी में है।