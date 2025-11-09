Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup top news 9 november 2025 weather crime politics updates cm yogi visit special drive in up schools against mobile use
UP Top News Today: यूपी में मौसम का नया अलर्ट, मोबाइल को लेकर स्कूलों में चलेगी मुहिम

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर तक पूरे देश में बादल छट जाएंगे। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं रहेगी। उधर, शिक्षा विभाग मोबाइल के लती बच्चों को उससे दूर रहने का गुर सिखाएगा। प्रदेश के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूलों में बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

Sun, 9 Nov 2025 11:39 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 9 November 2025: मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर तक पूरे देश में बादल छट जाएंगे। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं रहेगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं गति से चलेंगी। तब तक पहाड़ों पर बर्फ की लेयर भी बढ़ जाएगी। 20 के बाद यूपी में भी सर्दी की तीव्रता अधिक हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम विभाग के अनुसार सुबह और शाम धुंध और कोहरा बना रहेगा। तापमान में गिरावट का ट्रेंड भी जारी रहेगा। सर्दी का अहसास बढ़ेगा।

उधर, शिक्षा विभाग मोबाइल के लती बच्चों को उससे दूर रहने का गुर सिखाएगा। प्रदेश के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूलों में बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में पुस्तकालय को शामिल किया जाएगा। प्रार्थना सभा में बच्चों से पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी और क्या सीखा। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है।

कलावा बांधकर चोरी करने वाला माजिद पकड़ा, नगर निगम का सामान बेचने जा रहा था

अलीगढ़ में शनिवार देर शाम करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने नगर निगम का ट्री गार्ड चोरी करके ले जा रहे एक आरोपी को पकड़ लिया। उसने अपना नाम माजीद बताया और उसके हाथ में कलावा बंधा था।

इस मूर्खता का मुझे खेद है, आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा; जानें क्यों

आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर के यूपीआई खाते में उसने डेढ़ सौ रुपये भेज दिए। इसके बाद दोबारा एक और टेलीग्राम का लिंक भेजा गया। इसमें चैनलो, रील्स आदि को लाइक और सब्सक्राइब करने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि तुम भी निवेश करके कमाई कर सकते हो।

सीएम योगी सिंगापुर और जापान में करेंगे रोड शो, कई मंत्री भी जाएंगे साथ; ये है मकसद

सीएम योगी आदित्यनाथ पहले चरण में सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगे। वहां रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का न्यौता देंगे। उनकी यात्रा का इंवेस्ट यूपी खाका खींच रहा है। सीएम यूपी को बड़ा औद्योगिक हब बनाने में जुटे हुए हैं।

इकलौती बेटी को नींद की गोली खिलाई, फिर रेत दिया गला; सगे मां-बाप ने नाबालिग को क्यों मारा?

15 वर्षीय सरिता का गुरुवार सुबह घर से लगभग सौ मीटर दूर चारदीवारी के पीछे झाड़ियों में रक्तरंजित शव मिला था। पुलिस का मृतका के परिवार पर शक गहराने लगा। खोजी कुत्ता भी घटनास्थल से बार-बार मृतका के घर पर जाकर रुक जा रहा था। पुलिस ने जब मृतका के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आ गया।

यूपी में भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के चार दोस्तों की मौत, दो दिन में दो की थी शादी

यूपी के शामली में पानीपत- खटीमा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात भीषण हादसा हो गया। बुटराडा के पास सड़क किनारे खड़े कैंटर में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार सवार चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और पुर्जे सौ मीटर दूर तक जाकर गिरे।

यूपी: रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या, प्लेटफार्म पर मिली लाश

शनिवार की देर शाम हामिद अली पप्पू टहलने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। नए प्लेटफार्म पर किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। उनके शरीर पर दो गोलियां मारी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। देर रात पुलिस को सूचना मिली की प्लेटफार्म पर एक शव पड़ा हुआ है।

चोर समझ ऑटो चालक को हाथ बांधकर पीट-पीटकर मार डाला, घर के बाहर फेंक गए आरोपी

यूपी के आगरा में गैलाना (सिकंदरा) में बुधवार की रात 26 वर्षीय रामू को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। शुक्रवार रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार को घटना के विरोध में एकजुट हुई भीड़ ने हंगामा किया। असोपा तिराहे के पास जाम लगाने का प्रयास किया।

'पापा को मारा था', बच्चों की गवाही बनी कातिल मां और प्रेमी की सजा का आधार; कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

सबसे बड़े बेटे ने जिसकी उम्र उस समय 15 साल थी ने अदालत में कहा, ‘मेरी मां के दो साल से सुनील कुमार नाम के व्यक्ति से संबंध थे। वह व्यक्ति जब कभी हमारे घर आता था तो मुझे और अन्य बच्चों को पीटता था। मैंने उसे और धर्मवीर के कई बार अपने घर के पास देखा था। मैंने इस बारे में अपने पिता को भी सतर्क किया था।’

