Hindi NewsUP Newsup top news 9 december 2025 cm yogi gorakhpur visit encounter in shamli weather crime politics updates latest
UP Top News today: तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे योगी, सहारनपुर वंदे भारत आज से नियमित

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। उन्होंने  यहां फर्टिलाइजर स्थित सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम किया। वह पिपरौली में राजकीय आईटीआई का लोकार्पण भी करेंगे।

Dec 09, 2025 11:25 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 09 December 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। उन्होंने गलवार को वह फर्टिलाइजर स्थित सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का लोकार्पण और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम, पिपरौली में राजकीय आईटीआई का का लोकार्पण करेंगे। वहीं 10 दिसंबर को एमपी शिक्षा परिषद के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को सुबह 10 बजे सैनिक स्कूल में ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के साथ उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसका निर्माण सैनिक स्कूल प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार ने कराया है।

उधर, लखनऊ-सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार से नियमित रूप से चलेगी। इसका संचालन लखनऊ से सोमवार और सहारनपुर से मंगलवार को नहीं किया जाएगा। 26504 लखनऊ -सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 09 दिसंबर से गोमतीनगर से 15:10 बजे चलकर डालीगंज से 15:38 बजे, सीतापुर से 16:35 बजे, शाहजहांपुर से 18:10 बजे, बरेली जंक्शन से 19:07 बजे, मुरादाबाद से 20:40 बजे, नजीबाबाद से 21:56 बजे और रुड़की से 22:44 बजे छूटकर सहारनपुर 23:50 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 26503 सहारनपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 10 दिसंबर से सहारनपुर से 05:05 बजे प्रस्थान कर रुड़की से 05:42 बजे, नजीबाबाद से 06:27 बजे, मुरादाबाद से 08:05 बजे, बरेली जंक्शन से 09:42 बजे, शाहजहांपुर से 11:09 बजे, सीतापुर से 12:38 बजे तथा डालीगंज से 13:44 बजे छूटकर गोमतीनगर स्टेशन 14:05 बजे पहुंचेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार यह वंदे भारत एक्सप्रेस 08 कोचों के साथ चलाई जाएगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

कौन था समयदीन? जिसे पुलिस ने शामली एनकाउंटर में मार गिराया; सामने आया कर्नाटक कनेक्शन

समयदिन उर्फ सामा मोहल्ला रायजादगान थाना कांधला शामली का रहने वाला था। यहां से जाकर वह कर्नाटक में जनता कॉलोनी ऊरुकेरे, जिला तुमकुर में रहने लगा था। वहां भी उस पर केस हुआ। वांछित होने पर वह हरियाणा के कैथल में रहने लगा। वह और उसके साथी डकैती या लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

अब बुलंदशहर में पीट-पीटकर हत्या, फेरी पर सामान लेकर पहुंचे युसूफ को मार डाला

यूपी के बुलंदशहर में अब एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के भीमपुर दोराहा पर फेरी करने वाले युवक के साथ दो युवकों ने मारपीट की। मामूली विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में जुटी है।

टोल प्लाजा पर दूल्हे ने दुल्हन को किस किया, CCTV वीडियो दिखा मैनेजर ने की ब्लैकमेलिंग

शिकायतकर्ता ने टोल के मैनेजर पर इस मामले संलिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया कि सीसीटीवी से लोगों की निजी गतिविधियों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है। इस शिकायत के बाद ऐसे कई मामले सोशल मीडिया में चर्चा में हैं। ऐसा ही एक मामला एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ा है।

दो बच्चों के पिता पर आया बीए की छात्रा का दिल, फोन कर बुलाया फिर खा लिया जहर

यूपी के मेरठ में बीए की छात्रा का दिल दो बच्चों के पिता पर आ गया है। सोमवार को छात्रा ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और जहर खा लिया। छात्रा की हालत बिगड़ती देख तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पति ने खाना मांगा तो पत्नी ने चाकू से रेत दिया गला, मां-भाई से सास-सुसर को पिटवाया

पति शाम को घर लौटा उसने रात में पत्नी से खाना मांगा। इस पर पत्नी ने कहा कि खुद ही निकाल कर खा लो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान पत्नी ने बलराम को जमीन पर गिरा दिया और चाकू से गला रेत दिया। पति लहूलुहान होकर तड़पने लगा।

विधायकों से ज्यादा होमवर्क करके पहुंचे सीएम योगी, SIR को लेकर नेताओं की गिनाईं खामियां

मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी ने मीटिंग में जो भी बात की वह आंकड़ों पर आधारित की। किस विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया गया। एसआईआर में सौ फीसदी काम कितने बूथों पर किया। कहां कौन से बूथ पर पचास फीसदी से भी कम काम किया गया।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
