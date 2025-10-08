UP Top News Today: आजम खान से मिलने को अखिलेश यादव लखनऊ से निकले, रामपुर में अलर्ट

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने के लिए रामपुर पहुंच रहे हैं। रामपुर में प्रशासन अलर्ट पर है। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कुछ अन्य वरिष्ठ लोग ही आजम खान की मुलाकात होगी।

UP Top News Today 08 October 2025: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने के लिए रामपुर पहुंच रहे हैं। आजम खान 15 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव से आज उनकी पहली बार मुलाकात होगी। अखिलेश यादव लखनऊ से निकल चुके हैं। खबर मिली है कि पहले अखिलेश यादव का चार्टर्ड प्लेन मुरादाबाद में हवाई पट्टी पर उतरना था लेकिन अब यह बरेली हवाई अड्डे पर उतरेगा। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से वहां से रामपुर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली में पांच लोगों (दो विधायक, सांसद, जिला-महानगर अध्यक्ष) को ही मुलाकात की इजाजत मिली है। वहां अखिलेश से मिलने के लिए बाहर पार्टी कार्यकर्ता इंजतार कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आगमन के मद्देनजर आजम खान के घर के आसपास चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है।

रामपुर में प्रशासन अलर्ट पर है। मौके पर तैनात पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से उनकी तैनाती है। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कुछ अन्य वरिष्ठ लोग ही आजम खान की मुलाकात होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति या अन्य लोगों से आजम खान की मुलाकात नहीं होगी।

पढ़ें यूपी की टॉप् न्यूज पत्नी ने पति को प्रेमिका संग होटल में रंगे हाथ पकड़ा, सड़क पर जोरदार फाइट महिला ने हंगामा शुरू किया तो पति ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। आक्रोश में आकर महिला ने प्रेमिका की बीच सड़क पिटाई कर दी। हंगामे के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

रायबरेली में दलित हरिओम हत्याकांड में ताबड़तोड़ ऐक्शन, 4 और अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा NSA यूपी के रायबरेली जिले में दलित हरिओम हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई करेगी।

मेरे चाचा सांसद हैं...देख लूंगा; नो एंट्री में SUV रोकी तो भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा ट्रैफिक होमगार्ड अजय की ड्यूटी कल्याणपुर चौराहे के पास लगी थी। एक एसयूवी मेट्रो पिलर के पास नो एंट्री में आते दिखी। जिस पर भाजपा का झंडा लगा था। होमगार्ड ने एसयूवी रोकी तो नेता उसके साथ गाली गलौज करने लगे। आरोपित युवक का नाम धीरेंद्र सेंगर बताया जा रहा है।

यूपी ग्रामीण बैंक का मैनेजर चला रहा था सॉल्वर गिरोह, AI बनाते थे फोटो; 9 गिरफ्तार यूपी ग्रामीण बैंक का असिस्टेंट मैनेजर सॉल्वर गिरोह चला रहा था। वह पांच लाख रुपये लेकर परीक्षा में ईपीएफओ, ग्रामीण बैंक, यूको बैंक परीक्षा में बीटेक, बीएड छात्र बिठाता था। गैंग के सरगना असिस्टेंट मैनेजर समेत नौ सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं।

मुजाहिदीन आर्मी का मकसद खून खराबा कराना था, 300 से ज्यादा युवकों का तैयार किया था नेटवर्क गिरफ्तार मो. रजा पूरे देश में खून-खराबा कराने का मंसूबा लेकर मुजाहिदीन आर्मी बना रहा था। सरगना मो. रजा ने कई प्रदेशों में नेटवर्क तैयार करते हुए 300 से ज्यादा युवकों को जोड़ लिया था। एटीएस ने कई जानकारियां हासिल कर ली थी।

जेल में बंद तौकीर रजा पर और कसा शिकंजा, बरेली बवाल के नौ अन्य मुकदमों में भी बी वारंट जारी मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितम्बर को जुमे की नमाज के बाद बवाल कर दिया था। रोकने की कोशिश पर करीब दस स्थानों पर पथराव और फायरिंग की घटना हुई। पुलिस का वायरलेस सेट और एंटी राइट गन लूट ली गई।