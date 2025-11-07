UP Top News Today: पीएम मोदी आज आएंगे वाराणसी, रविकिशन को फिर से जान से मारने की धमकी

संक्षेप: UP Top News Today: सांसद रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके घर पूजा करने वाले को फोन पर कहा कि अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर आज वाराणसी आ रहे हैं। यहां से पीएम मोदी देश को चार वंदे भारत की सौगात देंगे।

UP Top News Today 7 November 2025: यूपी में सांसद रविकिशन को बार-बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक बार फिर उनके घर पूजा करवाने वाले को फोन करके धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी के वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी से बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम के चलते बनारस स्टेशन और बरेका स्टेशन पर कड़ी निगरानी कर दी गई है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे…, सांसद रविकिशन को फिर जान से मारने की धमकी गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार रविकिशन के घर पूजा पाठ कराने वाले प्रवीण दीक्षित को फोन कर धमकी दी गई है। कहा गया कि यह ट्रेलर है। अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: वाराणसी में पीएम मोदी के आने की तैयारी, बनारस स्टेशन और बरेका में कड़ी निगरानी मथुरा-वृंदावन घूमकर लौट रही स्कूल बस पर संभल में हमला, पथराव में शीशे टूटे मथुरा-वृंदावन से गुरुवार को लौट रही स्कूल बस पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अचानक लाठी-डंडों से लैस युवकों ने बस पर हमला बोल दिया। पथराव करने का आरोप भी है। छात्र-छात्राएं चीखते हुए सीटों के नीचे छिप गए और चालक ने किसी तरह बस दौड़ाकर जान बचाई।