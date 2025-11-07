UP Top News Today: पीएम मोदी आज आएंगे वाराणसी, रविकिशन को फिर से जान से मारने की धमकी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: UP Top News Today: सांसद रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके घर पूजा करने वाले को फोन पर कहा कि अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर आज वाराणसी आ रहे हैं। यहां से पीएम मोदी देश को चार वंदे भारत की सौगात देंगे।

Fri, 7 Nov 2025 09:24 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 7 November 2025: यूपी में सांसद रविकिशन को बार-बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक बार फिर उनके घर पूजा करवाने वाले को फोन करके धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी के वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी से बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम के चलते बनारस स्टेशन और बरेका स्टेशन पर कड़ी निगरानी कर दी गई है।

अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे…, सांसद रविकिशन को फिर जान से मारने की धमकी

गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार रविकिशन के घर पूजा पाठ कराने वाले प्रवीण दीक्षित को फोन कर धमकी दी गई है। कहा गया कि यह ट्रेलर है। अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा।

वाराणसी में पीएम मोदी के आने की तैयारी, बनारस स्टेशन और बरेका में कड़ी निगरानी

यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बरेका परिसर और बनारस रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील है। यहां हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सर्विलांस कैमरे से लगातार निगरानी हो रही है।

मथुरा-वृंदावन घूमकर लौट रही स्कूल बस पर संभल में हमला, पथराव में शीशे टूटे

मथुरा-वृंदावन से गुरुवार को लौट रही स्कूल बस पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अचानक लाठी-डंडों से लैस युवकों ने बस पर हमला बोल दिया। पथराव करने का आरोप भी है। छात्र-छात्राएं चीखते हुए सीटों के नीचे छिप गए और चालक ने किसी तरह बस दौड़ाकर जान बचाई।

यूपी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर केमिकल फेंका, तीन महिला कांस्टेबल भर्ती

यूपी के मथुरा में राया के गांव इटौरा में खेत का कब्जा दिलाने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर दी। इस दौरान कुछ महिलाओं ने पुलिस पर ज्वलनशील पदार्थ (केमिकल) फेंक दिया, जिससे तीन महिला कांस्टेबल झुलस गईं।

यूपी में कल से शुरू होगी अग्निवीर रैली, 12 जिलों के क्लर्क और ट्रेडमैन पदों पर भर्ती

यूपी के वाराणसी में छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आयोजित यह रैली 8 से 21 नवंबर तक चलेगी।

राहुल गांधी के लिए आज का दिन अहम, ‘इंडियन स्टेट’ से जुड़े बयान पर अदालत सुनाएगी फैसला

राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। ‘इंडियन स्टेट’ से जुड़े उनके बयान पर संभल की अदालत अपना फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। इसी बयान को लेकर याचिका दायर की गई है।

किराएदारों को बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार, मकान मालिकों से विवाद होगा खत्म

मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। रजिस्टर्ड रेंट एग्रिमेंट नहीं होने के कारण ही विवाद होते रहते हैं। यह एग्रिमेंट महंगे होने से लोग नहीं कराते हैं। अब इनका स्टांप शुल्क फिक्स करने की तैयारी हो गई है।

लखनऊ नगर निगम में 80 प्रतिशत सफाईकर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या, खुफिया रिपोर्ट से खलबली

यूपी की राजधानी लखनऊ नगर निगम में 80 प्रतिशत सफाईकर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। खुफिया रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई है। खुफिया रिपोर्ट पर शासन सतर्क गया है और इनका सत्यापन शुरू करा दिया गया है।

बहनोई को खंभे से बांध पीट-पीटकर मार डाला, इस काम के शक में ताबड़तोड़ लाठियां बरसाईं

यूपी के उन्नाव में अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ मिलकर बहनोई को गुरुवार को दिनदहाड़े खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला। सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

नोएडा में पुलिस चौकी के पास थी न्यूड महिला की सिर कटी लाश, क्या-क्या आशंकाएं

नोएडा सेक्टर-82 कट पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर नाले में गुरुवार दोपहर अज्ञात महिला का नग्नावस्था में सिर-हाथ कटा शव मिला। पुलिस द्वारा काफी खोजने के बाद भी महिला का सिर और हाथ नहीं मिला। वहीं, कुछ लोग लाश को देखकर उसकी बलि देने की भी आशंका जता रहे हैं।

