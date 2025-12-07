Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup top news 7 december 2025 cm yogi akhilesh yadav in saharanpur sir voter list weather crime politics latest updates
UP Top News Today: सीएम योगी और अखिलेश यादव आज सहारनपुर में, यूपी SIR में 94% फार्म फीड

UP Top News Today: सीएम योगी और अखिलेश यादव आज सहारनपुर में, यूपी SIR में 94% फार्म फीड

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर आ रहे हैं। वह संगठन की सर्किट हाउस में होनी वाली बैठक में भाग लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रविवार को सहारनपुर में आ रहे हैं, जो कई शादी समारोह में शामिल होंगे। वहीं यूपी में SIR के तहत 94% फार्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं।

Dec 07, 2025 05:59 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 07 December 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर आ रहे हैं। वह संगठन की सर्किट हाउस में होनी वाली बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। वहीं, संगठन की ओर से तैयारियां कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वेस्ट यूपी और मंडल स्तर के भाजपा के शीर्ष नेता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रविवार को सहारनपुर में आ रहे हैं, जो कई शादी समारोह में भाग लेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उधर, यूपी में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) में अभी 90.90 लाख मतदाता फॉर्म फीड किया जाना बाकी है। यूपी में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं और इसमें से अभी तक 15.43 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाकर जमा कराए गए हैं उनमें से 14.52 करोड़ यानी 94.04 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

UP Weather: शीतलहर ने जकड़ा यूपी, इस शहर में सबसे अधिक सर्दी; मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में भले ही मामूली उतार-चढ़ाव बना रहे लेकिन सर्दी में कोई खास कमी नहीं आएगी। कभी दिन तो कभी रात में सर्दी बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ अभी तक हल्के बने हुए हैं। यदि कोई विक्षोभ सशक्त आता है तो इससे सर्दी बढ़ जाएगी।

आज यूपी के इन दो जिलों में जाएंगे सीएम योगी, अफसरों संग करेंगे मीटिंग, सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अलीगढ़ और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। अलीगढ़ में प्रशासनिक अफसरों के साथ कलक्ट्रेट में एक घंटे समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद बरौली के विधायक ठा. जयवीर सिंह के बेटे के तिलक समारोह में प्रिंस पैलेस छेरत जाएंगे। यहां से वह सहारनपुर के लिए रवाना होंगे।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |