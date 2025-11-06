UP Top News Today: यूपी पुलिस के निशाने पर 100 गैंगस्टरों की बनी लिस्ट, बैंककर्मी ने युवक के चेहरे पर किया पेशाब

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में पुलिस और प्रशासन ने माफियाओं और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा हुआ है। 100 की लिस्ट तैयार की है जिनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। यूपी में बैंककर्मी के एक युवक के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा है। मामले में जांच जारी है।

UP Top News Today 6 November 2025: यूपी में पुलिस और प्रशासन ने माफियाओं पर शिकंजा कसा हुआ है। बुधवार को ही माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी सीएम योगी ने आवंटियों को सौंपी है। अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर हैं। कुर्की के लिए 100 से अधिक की लिस्ट बनी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी में एक बार फिर हुए पेशाब कांड ने हड़कंप मचा दिया है। एक वायरल वीडियो के अनुसार बैंककर्मी ने युवक के चेहरे पर पेशाब किया है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज यूपी में माफियाओं के बाद अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर, 100 से अधिक की बनी लिस्ट, होगी कुर्की यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से अपराधियों पर जबरदस्त नकेल कसी जा रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी के बाद अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर हैं। 100 से अधिक की लिस्ट बनाई गई है। इनकी सम्पत्तियां कुर्क की जाएंगी।