UP Top News Today: यूपी पुलिस के निशाने पर 100 गैंगस्टरों की बनी लिस्ट, बैंककर्मी ने युवक के चेहरे पर किया पेशाब
संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में पुलिस और प्रशासन ने माफियाओं और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा हुआ है। 100 की लिस्ट तैयार की है जिनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। यूपी में बैंककर्मी के एक युवक के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा है। मामले में जांच जारी है।
UP Top News Today 6 November 2025: यूपी में पुलिस और प्रशासन ने माफियाओं पर शिकंजा कसा हुआ है। बुधवार को ही माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी सीएम योगी ने आवंटियों को सौंपी है। अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर हैं। कुर्की के लिए 100 से अधिक की लिस्ट बनी है।
यूपी में एक बार फिर हुए पेशाब कांड ने हड़कंप मचा दिया है। एक वायरल वीडियो के अनुसार बैंककर्मी ने युवक के चेहरे पर पेशाब किया है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यूपी में माफियाओं के बाद अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर, 100 से अधिक की बनी लिस्ट, होगी कुर्की
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से अपराधियों पर जबरदस्त नकेल कसी जा रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी के बाद अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर हैं। 100 से अधिक की लिस्ट बनाई गई है। इनकी सम्पत्तियां कुर्क की जाएंगी।
बैंककर्मी ने युवक के चेहरे पर किया पेशाब, यूपी को शर्मसार करने वाला एक और कांड, वीडियो वायरल
यूपी में एक और पेशाब कांड हुआ है। आजमगढ़ के रैदोपुर में बैंककर्मी का पड़ोसी युवक के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, होटल में बुलाकर गैंगरेप, राजधानी लखनऊ में सातवीं की छात्रा से दरिंदगी
यूपी की राजधानी लखनऊ में सातवीं की छात्रा को होटल में ले जाकर गैंगरेप किया गया है। आरोपी एक युवक से छात्रा की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। बहकावे में होटल आई छात्रा से युवक के दोस्त ने भी दो दिनों तक दरिंदगी की। अश्लील वीडियो भी बनाया और धमकी दी गई।
शर्मनाक! बरेली में जंगल में कुत्तों ने नोंचा नवजात, शाहजहांपुर में अस्पताल के बाहर छोड़ा भ्रूण
यूपी के बरेली में शीशगढ़ के बंजरिया चौकी क्षेत्र के जंगल में बुधवार को एक नवजात के शव को कुत्ते नोचते दिखे। इससे हड़कंप मच गया। लोगों ने सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है।
यूपी की इन बेटियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 20 रुपये खर्च कर पिता को करना होगा यह काम
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के साथ ही उनके करियर और शादी को लेकर भी बेहद संजीदा है। लगातार इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। सबसे निचले पायदान पर माने जाने वालों को राहत देने का काम लगातार हो रहा है।
युवक ने घर में घुसकर गंदी नीयत से विधवा को पकड़कर खींचे कपड़े, रेप की कोशिश
यूपी में पीलीभीत के पूरनपुर में घर में घुसकर आरोपी ने विधवा महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। शोर शराबा पर परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने थाने से आरोपी को छोड़ दिया।
अलीगढ़ की पूर्व मेयर को तीन दिन तक डराया-धमकाया, डिजिटल अरेस्ट कर मांगे 50 लाख
यूपी के अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती को शातिरों ने फोन करके कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। इस दौरान एक केस में नामजद होने का हवाला दिया और रफा-दफा करने के नाम पर 50 लाख रुपये तक मांगे। बुधवार को देहलीगेट पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।
सड़क हादसे हुए तो पुलिस अब यह काम भी करेगी, यूपी डीजीपी ने सौंपी जिम्मेदारी, हर जिले में टीम
यूपी में सड़क हादसे होने पर पुलिस वाले घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं और गाड़ियों को कब्जे में लेने के साथ रिपोर्ट दर्ज करने का काम करते हैं। अब हादसों के कारण की भी जांच करेंगे। इसके लिए यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा ने क्रिटिकल कॉरिडोर टीम बनाई है। इसमें एक दरोगा और चार सिपाही होंगे।
ऑटो वाले की तरह पीटेंगे, यू-ट्यूबर महक-परी ने हाफिज को धमकाया, नया वीडियो वायरल
यू-ट्यूबर महक-परी ने दो दिन पहले मुरादाबाद में एक ऑटो वाले से मारपीट की थी। अब एक हाफिज को धमकाया है। दोनों का नया वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटो वाले से मारपीट को लेकर ही हाफिज ने कमेंट किया है। इसी को लेकर कहा कि ऑटो वाले की तरह पीटेंगे।
200 भारतीयों को बंधक बनाकर विदेश में बैठे साइबर ठगों का पर्दाफाश, यूपी पुलिस ने पकड़े गैंग के गुर्गे
क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग का कानपुर साइबर क्राइम टीम ने खुलासा किया है। गिरोह के तीन सदस्यों को जोधपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों के पास से बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।