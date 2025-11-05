UP Top News Today: कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, CM योगी सौंपेंगे फ्लैटों की चाबी

संक्षेप: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यूपी की पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा घाटों पर जबरदस्त भीड़ है। उधर, लखनऊ में आज सीएम योगी 72 फ्लैट के आवंटियों को उनके फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी की कोठी को ध्वस्त करने के बाद उस पर बनाए गए हैं।

UP Top News Today 5 November 2025: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यूपी की पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा घाटों पर जबरदस्त भीड़ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर पवित्र गंगा में स्नान कर रहे हैं। वाराणसी मेंअस्सी घाट से लेकर राजघाट तक भारी भीड़ है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यूपी के अन्य जिलों में भी गंगा और नदियों के घाटों पर श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए जुटे हैं। वहीं, गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर आगरा में गुरुद्वारा गुरू का ताल में आज कई भव्य कार्यक्रम होने हैं। भारी भीड़ उमड़ने की संभावना के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन व्यवस्था लागू की है।

उधर, लखनऊ में आज सीएम योगी 72 फ्लैट के आवंटियों को उनके फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी की डालीबाग स्थित बहुमंजिला कोठी को ध्वस्त करने के बाद उस पर बनाए गए हैं। फ्लैट मंगलवार को गरीबों को आवंटित किए गए थे। एलडीए ने इस सरकारी निष्क्रांत भूमि पर 72 फ्लैट बनवाए हैं, जिनकी मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पारदर्शी तरीके से लॉटरी कराई गई। लॉटरी में चयनित आवंटियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं चाबी सौंपेंगे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज आजम खान से जुड़े भड़काऊ भाषण मामले में बहस पूरी, 11 नवंबर को आएगा फैसला सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन सहायक रिटर्निंग आफीसर और तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

गेमिंग ऐप में फंसाकर व्यापारी से वसूले दो करोड़, कभी ब्लैकमेल तो कभी किया सम्मोहित यूपी में साइबर फ्रॉड करने वालों का जाल फैलता जा रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में साइबर जालसाजों ने गेमिंग एप के जाल में फंसाकर इंदिरानगर के व्यवसायी भूरी सिंह को ब्लैकमेल कर तीन साल में करीब दो करोड़ रुपये वसूल लिए।

युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पड़ोसन समेत चार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप यूपी के आगरा में थाना सदर क्षेत्र के महादेव नगर में एक युवक ने कथित मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली युवती, उसके पिता पूरन सिंह, मां और रिश्ते के मामा शिवम झा पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम लगाया है।

यूपी की अदालत ने वकील को क्यों सुनाई 12 साल कैद की सजा? भारी पड़ गई ये गलती; जानें पूरा मामला वकील को फर्जी सबूत में फंसाने के आरोप में सजा सुनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने 12 साल की जेल और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। महिला ने अपने बयानों में कहा था कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादलों की आवाजाही, यूपी में ऐसे बदल रहा मौसम लगातार कई ऐसे विक्षोभ आते हैं तो सर्दी अच्छी पड़ेगी। यदि कम रहते हैं तो सर्दी में कमी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यदि यह डिप्रेशन में बदलता है तो इससे उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों पर असर पड़ सकता है। सात या आठ नवंबर के करीब इसका प्रभाव देखने में आ सकता है।

यूपी में टाउनशिप और उद्योग लगाना होगा आसान, इस फीस में भारी छूट देने की तैयारी विकास शुल्क लोकेशन-वाइज होगा। शहर के नजदीकी या हाइवे से जुड़े इलाकों में शुल्क अधिक, बाहरी-पिछड़े क्षेत्रों में कम होगा। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पेट्रोल पंप, होटल, गोदाम विकसित करना सस्ता होगा। इससे संतुलित शहरी विकास को बल मिलेगा। रिपोर्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी।

बंदी को तत्काल दी जाए जमानत मंजूर होने की जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सजायाफ्ता या विचाराधीन बंदी को जमानत मंजूर होने की जानकारी तत्काल दी जानी चाहिए। ज्यूडिशियल सिस्टम या सरकारी तंत्र की शिथिलता के कारण कोई भी बंदी एक दिन भी जेल में निरुद्ध न रहने पाए।