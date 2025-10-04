up top news 4 october 25 bareilly bawal sp delegation sambhal masjid case salary before diwali weather crime politics UP Top News: यूपी में नकली दवा पर ऐक्शन तेज, दिवाली से पहले इन शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Top News: यूपी में नकली दवा पर ऐक्शन तेज, दिवाली से पहले इन शिक्षकों के लिए गुड न्यूज

उत्तर प्रदेश में नकली दवा मिलने पर अब भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, ताकि दोहरी कार्रवाई हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश के 2300 तदर्थ शिक्षकों को दीपावली से पहले बकाया वेतन देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नौ माह से बकाया देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान Sat, 4 Oct 2025 01:28 PM
UP Top News 04 October 2025: राज्य सरकार प्रदेश में नकली दवा कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। नकली दवा मिलने पर अब भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, ताकि दोहरी कार्रवाई हो सके। अभी ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई की जाती है। सालों मुकदमों में तारीखें पड़ती रहती हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की मानें तो बीते 15 सालों में इन मुकदमों में शायद ही किसी को सजा मिली हो। प्रदेश में नकली दवा का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है।

वहीं उत्तर प्रदेश के 2300 तदर्थ शिक्षकों को दीपावली से पहले बकाया वेतन देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नौ माह से बकाया देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। वेतन न मिलने से इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पिछले दिनों शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तदर्थ शिक्षकों के बकाये वेतन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय से बकाये वेतन के यथाशीघ्र भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि तदर्थ शिक्षकों के बकाये वेतन के भुगतान की कवायद चल रही है। जल्द ही उन्हें बकाये वेतन का भुगतान हो जाएगा।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

इकरा-नदवी-हरेंद्र को गाजियाबाद बार्डर, बर्क को संभल में रोका; बरेली में अलर्ट

कैराना की सांसद इकरा हसन, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर पर रोक दिया गया है। वहीं संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर रोक दिया गया है।

हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है…बरेली जाने से रोके जाने को लेकर प्रशासन पर बरसे माता प्रसाद पांडेय

माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ते हैं। प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने दे रहा है। इन्होंने जो ज्यादती, गैरकानूनी काम, अवैध गिरफ्तारियां बरेली में की होंगी उनकी हमें जानकारी मिल जाएगी इसलिए हमें रोका गया।

यूपी में भीषण हादसा! दिल्ली से नेपाल जा रहे यात्रियों को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन की मौत

दिल्ली से नेपाल कार से जा रहे यात्री हादसे का शिकार हो गए। गाड़ी के बाहर खड़े यात्रियों में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। तीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम में दो मृतकों की शिनाख्त हो गई है और एक अज्ञात के बारे में जानकारी जुटाए जा रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश ने तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, इन जिलों में आज के लिए जारी हुई चेतावनी

पूर्वी यूपी के चार जिलों में तत्काल चेतावनी जारी की है। बलिया, गाजीपुर, मऊ और देवरिया जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों में अगले 6 घंटों तक लगातार मध्यम से गंभीर फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा है। सबसे अधिक जोखिम बलिया में अगले 24 घंटों तक फ्लैश फ्लड का है।

कौन है मुनीर? बरेली बवाल भड़काने में सामने आई बड़ी भूमिका; पुलिस ने कसा शिकंजा

बरेली पुलिस का कहना है कि फरहत ने मौलाना का वीडियो बनाकर मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी और यूथ अध्यक्ष अल्तमश को दिया। दोनों ने अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल कर कुछ ही देर में इस वीडियो को वायरल किया। दोनों की कोशिशों के चलते यह वीडियो अन्य की अपेक्षा तेजी से वायरल हुआ।

लूट-डकैती-रंगदारी, बड़ा शातिर था पुलिस के हाथों मारा गया मेहताब; इस कांड से फैलाई थी सनसनी

यूपी पुलिस के हाथों एनकाउंटर में ढेर बदमाश मेहताब सर्राफा कारोबारियों से हुई लूट में वांछित चल रहा था। वह एक शातिर अपराधी था। उसने सर्राफा कारोबारी दादा-पोते से 10 लाख के जेवरात लूट कर सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर परासौली के जंगल में दो बदमाशों की घेराबंदी की।

सपा का प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाएगा, अलर्ट पर प्रशासन; चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात

बरेली बवाल के बाद हालात का जायजा लेने के लिए सपा ने एक प्रतिनिधिमंडल बरेली भेजने का ऐलान किया है। इस डेलीगेशन में 14 नेता शामिल हैं। इसका नेतृत्व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष करेंगे। कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हाल जानेगा। बरेली के डीआईजी और कमिश्नर से भी मिलेगा।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

