UP Top News Today: आज से बीएलओ घर-घर जाकर देंगे गणना प्रपत्र, बाराबंकी में बड़ा हादसा
संक्षेप: उत्तर प्रदेश में बीएलओ का प्रशिक्षण पूरा हो गया। मंगलवार से एसआईआर के लिए बीएलओ घर-घर जाएंगे। उधर, बाराबंकी में सोमवार देर रात विशुनपुर गांव के पास कल्याणी नदी के पुल पर कार और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में छह लोगों की मौके पर मौत हो गई।
UP Top News Today 4 November 2025: उत्तर प्रदेश में बीएलओ का प्रशिक्षण पूरा हो गया। मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ घर-घर जाएंगे। इस दौरान मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिया जाएगा। यदि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो काम आसान हो जाएगा। ऐसे मतदाताओं को गणना प्रपत्र भर कर 2003 की वोटर लिस्ट में जहां नाम है, उसकी फोटो कॉपी बीएलओ को देनी होगी।
उधर, बाराबंकी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां देवा थाना क्षेत्र के देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर रात विशुनपुर गांव के पास कल्याणी नदी के पुल पर कार और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में छह लोगों की मौके पर मौत हो गई। किशोर समेत दो लोग घायल हैं। उनकी गंभीर हालत देखते हुए ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के बाद मार्ग पर जाम लग गया। पुलिस ने जेसीबी मंगाकर दोनों वाहन सड़क के किनारे कराए तब जाकर आवागमन शुरू हुआ।
यूपी में अवैध निर्माण पर तगड़ा ऐक्शन, 15 अफसर-इंजीनियर होंगे सस्पेंड; अब ऐसे होगी निगरानी
पुख्ता शिकायतों के बाद रात 9:30 बजे पूरी प्रवर्तन की टीम तलब की गई। इंजीनियरों,अधिकारियों की क्लास लगी। सभी प्रवर्तन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। मौके पर 15 को चिह्नित कर निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि निलंबन आदेश के लिए इन सभी की रिपोर्ट शासन भेजी जाएगी।
अखिलेश दुबे का मददगार सीओ ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड, 10 साल में बनाई 100 करोड़ की संपत्ति
कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे से नजदीकी और अकूत संपत्ति बनाने के आरोपी सीओ ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर विजिलेंस जांच भी शुरू कर दी गई है। एसआईटी जांच में सीओ के पास सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है।
यूपी में 15 संयुक्त सचिवों का तबादला आदेश जारी, शकील अहमद सिद्दीकी शिक्षा में भेजे गए
यूपी में 15 संयुक्त सचिवों की तबादला आदेश जारी कर दिया गया। तबादला सूची में शामिल प्रमुख नामों में शकील अहमद सिद्दीकी भी हैं, जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। उन्हें अब उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है।
रविकिशन को धमकी देने वाला कभी बिहार गया ही नहीं, पंजाब में करता है काम; गिड़गिड़ाकर मांगी माफी
आरोपी की पहचान पंजाब प्रांत के लुधियाना के फतेहगढ़ मुहल्ला बग्गा कला निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई। उसने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन कर धमकी दी थी। कहा था कि सांसद रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए वह उन्हें गोली मार देगा।
टेकऑफ के लिए रनवे पर पहुंचे विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश, मचा हड़कंप
वाराणसी से मुंबई के लिए रवाना हो रहे एक विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर पहुंच चुका था। पायलट की सूचना पर विमान को दोबारा एप्रन पर लाया गया और यात्री को हिरासत में लेने के बाद जांच पड़ताल के बाद उड़ान भरी जा सकी।
गोरखपुर में आधी रात बवाल: विरासत गलियारे का मलबा हटाने गई टीम पर हमला, कर्मचारी का सिर फटा
सीएम योगी आदित्यनाथ के विरासत गलियारा के निरीक्षण की बात सामने आई तो आनन-फानन नगर निगम के कर्मचारी रात 11 बजे के बाद मलबा हटाने पहुंच गए। वे पांडेयहाता पुलिस चौकी के निकट से मलबा हटा रहे थे कि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
