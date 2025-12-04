UP Top News Today: गोरखपुर में योगी, बरेली में 2 दिन बुलडोजर ऐक्शन के बाद फिर कार्रवाई की तैयारी

संक्षेप: गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह आज से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। उधर, बरेली में दो दिन के बुलडोजर ऐक्शन के बाद बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) अब अगली कार्रवाई की तैयारी में है। बीडीए के रडार पर कई अन्य अवैध निर्माण हैं।

UP Top News Today 4 दिसम्बर 2025: यूपी के गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह आज से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। जबकि, मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ले. जनरल योगेन्द्र डिमरी मौजूद रहेंगे। सात दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में विविध प्रकार की अकादमिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताओं में गोरखपुर मंडल के 125 से अधिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान प्रतिभाग करेंगे।

उधर, बरेली के सूफी टोला में दो दिन के बुलडोजर ऐक्शन के बाद बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) अब अगली कार्रवाई की तैयारी में है। जानकारों के मुताबिक बीडीए के रडार पर कई अन्य अवैध निर्माण हैं। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोगों में दहशत भी है। बीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने कहा सूफी टोला के दो बारातघरों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने दो दिन कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी सरफराज वली खां के एवान-ए-फरहत और राशिद खां के गुड मैरिज हॉल बारातघर पर बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। इससे पहले मंगलवार को बीडीए की टीम ने दोनों बारातघरों के 40 फीसदी हिस्से को तोड़ा था। बुधवार को दोनों बारातघरों का बाकी अवैध निर्माण भी ध्वस्त कर दिया गया।

वर्ष 2018 में इकलौते बेटे विभोर की मौत के बाद नीलिमा श्रीवास्तव जानकी विहार कॉलोनी स्थित घर में अकेली रहती थीं। बुधवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंची। घर में नीलिमा की लाश मिली। पुलिस की जांच में पता चला है कि हत्यारा वारदात को अंजाम देने के पहले 14 घंटे तक घर में ही रहा था।

बनारस में एक करोड़ के कर्ज में डूबा कारोबारी गंगा में कूदा, घर के दराज में मिला सुसाइड नोट वाराणसी में एक करोड़ के कर्ज में डूबे इलेक्ट्रानिक सामानों के कारोबारी ने गंगा में कूद कर जान दे दी है। उनके घर की दराज से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें एक अन्य कारोबारी का नाम लिखा है। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी है।

यूपी के बुलंदशहर में नहर में मिली युवती की लाश की गुत्थी पुलिस ने पूरी तरह सुलझा ली है। तीन दिन के अंदर ही हत्यारे को भी पकड़ लिया है। असलहा बरामदी के दौरान भागते समय एनकाउंटर भी हो गया। इसमें हत्यारे के साथ ही एक सिपाही को भी गोली लगी है।

किसी आरोपी की स्वतंत्रता...जमानत अर्जियों में देर से जानकारी देने पर हाई कोर्ट नाराज; दरोगा सस्पेंड कोर्ट को बताया गया कि एसएसपी को पत्र भेजने के बावजूद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेजा गया। इस देरी को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने एसएसपी बलिया को तलब किया। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एसएसपी ओम वीर सिंह ने 25 नवंबर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि उन्हें पत्र भेजा गया।

नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान की नई चाहत, प्रेमी साहिल को दिखाना चाहती है नवजात बेटी का चेहरा यूपी के मेरठ में पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली जेल में बंद मुस्कान ने पिछले दिनों एक बेटी को जन्म दिया था। मुस्कान अब इस बेटी का चेहरा जेल में ही बंद अपने प्रेमी साहिल को दिखाना चाहती है। उसने जेल प्रशासन से इसकी इजाजत मांगी है।