Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup top news 31 december 2025 ayodhya ram lala pran pratishtha 2nd anniversary weather crime politics latest updates
UP Top News Today: राजनाथ सिंह-योगी अयोध्या में, मन रही रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ

UP Top News Today: राजनाथ सिंह-योगी अयोध्या में, मन रही रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ

संक्षेप:

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी आज मनाई जा रही है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पूजन में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री ने हनुमान गढ़ी फिर राम लला के दर्शन किए।

Dec 31, 2025 01:10 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 31 December 2025: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी आज मनाई जा रही है। इस मौके पर भारत सरकार के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पूजन में शामिल होने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री ने हनुमान गढ़ी फिर राम लला के दर्शन किए। इसके पहले मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा-‘31 दिसम्बर को मैं अयोध्या में रहूँगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने और 'प्रतिष्ठा द्वादशी' समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं।’

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा- ‘भारत की चेतना के उत्कर्ष की साक्षी बन रही श्री अयोध्या नगरी में आज प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ का पावन दिन है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का विराजमान होना प्रतीक है कि सदियों के संघर्ष को समाप्ति मिली और वेदना को विराम मिला। हमारी तीन पीढ़ियों की साधना और संघर्ष, पूज्य साधु-संत गण के आशीर्वाद और 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की परिणति है कि आज हम इस पावन पल के साक्षी बन रहे हैं। आज प्रत्येक रामभक्त के हृदय में संतोष है। सियावर रामचन्द्र भगवान की जय!

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में भव्य आयोजन, राजनाथ-योगी ने रामलला की आरती उतारी

अयोध्या राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है। वैसे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 22 जनवरी को हुई है लेकिन हिंदी तारीख के हिसाब से आज हुई थी। इसे लेकर भव्य समारोह शुरू हो गया है।

डॉक्टर से एकतरफा प्यार में दीवानी हुई लड़की, घंटों करती है इंतजार; पति-पत्नी परेशान

डॉक्टर दंपति के समझाने का युवती पर कोई असर नहीं पड़ा है। परेशान सीनियर रेजिडेंट ने युवती के खिलाफ थाने में शिकायत कर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। करीब ढाई साल पहले युवती के पिता को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था।

अभ्युदय योजना कोर्स कोआर्डिनेटरों की जांच में 69 में से 21 ही मिले पात्र, भड़के असीम अरुण; दर्ज हुई FIR

नियमानुसार कोर्स कोऑर्डिनेटर पद के लिए यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पास होना अनिवार्य था। इसके बावजूद कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया, जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। कुल 69 अभ्यर्थियों की जांच में केवल 21 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।

अपनी FPO कंपनी बनाकर छा गया खीरी का किसान, खेती के धंधे में रोल मॉडल

लखीमपुर खीरी के किसान अचल मिश्रा ने एफपीओ के जरिए 400 किसानों को एग्री मार्केटिंग सिखाई है और उनकी आय बढ़ाई है। सरकार से वो कई स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं।

डरा-डरा सा लगता था, किसके प्रेशर में था? IIT कानपुर में छात्र के सुसाइड के बाद भाई ने किया सवाल

सोमवार को जय सिंह का शव हॉस्टल नंबर दो के कमरा नंबर 148 में फंदे से लटकता हुआ मिला था। मंगलवार की सुबह भाई-बहन के साथ मौसेरी बहन पारूल, जीजा नरेंद्र, मामा पवन सिंह और महेंद्र सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जैसे ही बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह और बहन डॉक्टर ज्योति ने शव को देखा, वह फफक कर रोने लगे।

यूपी की अन्य खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |