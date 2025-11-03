UP Top News Today: बरेली में कार एक्सीडेंट में महिला की मौत, देवरिया में एनकाउंटर

संक्षेप: बरेली में मध्य प्रदेश से खाटू श्याम के दर्शन को बरेली के आंवला के मनौना धाम जा रहे एक दंपती की कार पेड़ से टकरा गई। उधर, देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में सोमवार की भोर में पुलिस ने एक पशु तस्कर गैंगस्टर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर को पैर में गोली लगी है।

UP Top News Today: यूपी के बरेली में मध्य प्रदेश से खाटू श्याम के दर्शन को बरेली के आंवला के मनौना धाम जा रहे एक दंपती की कार पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में पत्नी गीता की मौत हो गई। पति राजेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंवला में रामनगर रोड पर मऊ गांव के पास यह दुर्घटना हो गई। यह दंपती, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के विनय नगर सेक्टर 3 के रहने वाला था। सोमवार की सुबह 7:30 बजे यह हादसा हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उधर, देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में सोमवार की भोर में पुलिस ने एक पशु तस्कर गैंगस्टर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर को पैर में गोली लगी है। उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंच जानकारी ली। पशु तस्कर का नाम राजेश् यादव है। वह अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना के ग्राम जगदीशपुर का रहने वाला है। उनके खिलाफ लार थाने में पशु तस्करी और गैंगस्टर का केस दर्ज है। गैंगस्टर की विवेचना सलेमपुर कोतवाली पुलिस कर रही है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज 20 लाख डिमांड पूरी न होने पर सिपाही नहीं लाया बारात, परिवार संग थाने पहुंची दुल्हन यूपी के मेरठ में 20 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं होने पर सिपाही बना दूल्हा बारात ही लेकर नहीं पहुंचा। काफी मान मनौव्वल और इंतजार के बाद लड़की वाले थाने पहुंचे तो दुल्हन भी खुद शिकायत करने पहुंच गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में बाल-बाल बचे जंगल सफारी कर रहे पर्यटक जंगल सफारी के दौरान झाड़ियों से एक बाघ अचानक से निकल आया और पर्यटकों पर हमला कर दिया। पर्यटक को देखकर पहले तो बाघ गुर्राया, फिर सफारी गाड़ी के पीछे दौड़ लगा ली।

47 की उम्र में भी नहीं हुई शादी तो पड़ोसी पर रिश्ता बिगाड़ने का शक और…, अब उम्रकैद की सजा यूपी के फिरोजाबाद में शादी के आ रहे रिश्ते बार-बार टूटने से खीझे एक 47 साल के व्यक्ति ने अपने 55 वर्षीय पड़ोसी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। अदालत ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

UP Weather: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, सर्दी बढ़ेगी; हल्के कोहरे की शुरुआत चार और पांच नवंबर को दोनों संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 31 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तीन नवंबर के लिए पश्चिमी और पूर्वी संभाग में कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है।

मंगेतर ने शादी से पहले युवती को मिलने बुलाकर किया दुष्कर्म, फिर मोटा दहेज मांगकर तोड़ा रिश्ता गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र में शादी का रिश्ता तय होने के बाद मंगेतर द्वारा युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसी बीच आरोप है कि लड़के ने ऐनवक्त पर करोड़ों के दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी से इनकार कर दिया।