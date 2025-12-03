UP Top News Today: सीएम योगी बोले- दिव्यांगता किसी की कमजोरी नहीं

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस 2025 कार्यक्रम में कहा कि हमारी ऋषि परंपरा में दिव्यांगता को किसी की कमजोरी नहीं माना गया है। उधर, बरेली में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के तहत बीडीए ने बुधवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रखा।

UP Top News Today 3 December 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस 2025 कार्यक्रम में कहा कि हमारी ऋषि परंपरा में दिव्यांगता को किसी की कमजोरी नहीं माना गया है। दिव्यांगता का शिकार होने पर एक बच्चा यदि परिवार में उपेक्षित कर दिया जाता है तो ऐसा बच्चा परिवार और समाज का संबल न मिलने के कारण जिंदगी भर उपेक्षित और कुंठित दिखता है। जबकि यदि हम उन्हें संबल दे दें तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं।

उधर, बरेली के सूफीटोला क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के तहत बीडीए ने बुधवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रखा। यह कार्रवाई एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज होम बारातघर पर की जा रही है, जो कथित तौर पर आजम खान और मौलाना तौकीर के करीबी लोगों से जुड़े बताए जाते हैं। मंगलवार को बीडीए की टीम ने इन दोनों बारातघरों का लगभग 40 फीसदी हिस्सा तोड़ा था। बुधवार सुबह होते ही बीडीए टीम दोबारा मौके पर पहुंची और बाकी अवैध हिस्सों पर ध्वस्तीकरण शुरू किया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज उपेक्षा से कुंठा का शिकार हो जाते हैं दिव्यांगजन; वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर बोले सीएम योगी विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। योगी ने कहा कि दिव्यांगजन संकल्प और आत्मबल से हर चुनौती को जीतने की क्षमता रखते हैं।

BHU में आधी रात बवाल; जमकर पथराव और तोड़फोड़, लाठीचार्ज में कई छात्र घायल वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में मंगलवार की देर रात बीएचयू में बवाल हो गया। छात्रों और सुरक्षाकर्मियों में तीखी झड़प हो गई। गुस्साए छात्रों ने जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। सुरक्षाकर्मियों ने भी लाठीचार्ज किया। काशी तमिल संगमम टीम के पहुंचने से पहले बवाल की खबर से हड़कंप मच गया।

चिल्लाते-विरोध करते रहे लोग, चलता रहा बुलडोजर, करोड़ों के बारात घर मलबे में तब्दील यूपी के बरेली में बुधवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। एक तरफ महिलाएं बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, विरोध करते रहे तो दूसरी तरफ करोड़ों की लागत से बने बारातघरों को मलबे में तब्दील करने का काम भी होता रहा।

अकेले रह रहीं 70 वर्षीय महिला की लूटपाट के बाद हत्या, घर में इस हाल में मिला शव 70 वर्षीय वृद्धा नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थीं। यह दुस्साहसिक वारदात बुधवार तड़के हुई। बदमाशों ने अकेले रह रही 70 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव के घर धावा बोला। बदमाशों ने नीलिमा की हत्या कर दी। अलमारी और लाकर तोड़कर नकदी और जेवर लूट लिए।

टीचर को डांटना पड़ा भारी, गुस्साए 10वीं के छात्र ने मारा चाकू, प्रिसिंपल ने स्कूल से निकाला मुरादाबाद में मंगलवार सुबह डांट से क्षुब्ध दसवीं के एक छात्र ने शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब शिक्षक स्कूल गेट से प्रवेश कर रहे थे। हमलावर छात्र वारदात के बाद भाग गया। वहीं, प्रिसिंपल ने ऐक्शन लेते हुए छात्र को दो महीने के लिए निकाल दिया है।