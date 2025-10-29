Hindustan Hindi News
UP Top News Today: बिहार में गरजेंगे योगी, मायावती ने बुलाई मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक

संक्षेप: सीएम योगी बुधवार को बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे। वे सिवान के रघुनाथपुर, भोजपुर के शाहपुर और बक्सर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मुस्लिम समाज भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाई है।

Wed, 29 Oct 2025 09:08 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">UP Top News Today 29 October 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे। एनडीए के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी बुधवार को सिवान के रघुनाथपुर, भोजपुर के शाहपुर और बक्सर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभा की शुरुवात शहाबुद्दीन के गढ़ रघुनाथपुर से होगी। यहां से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उम्मीदवार बनाया है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मुस्लिम समाज भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाई है। इसे यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज को जोड़ने की बसपा की बड़ी मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर मंडल में मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन कर लिया है। सुबह 11 बजे से लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय पर इन कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बसपा सुप्रीमो बैठक करेंगी।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 430 सेंटरों पर होगी, इन अभ्यर्थियों को लाना होगा दो रंगीन फोटो

यूपी पुलिस में एसआई ,एएसआई व एएसआई के पदों पर भर्ती परीक्षा 430 सेंटरों पर होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसटीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। कई अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन में फोटो अपलोड ही नहीं हुई है। कई की फोटो अनुपयुक्त व धुंधली है।

19 साल की बेटी घर से लापता, बोरा लेकर जाता दिखा बेटा; हत्या की आशंका में थाने पहुंचा पिता

19 वर्षीय लड़की सोमवार शाम से घर से लापता है। पिता ने आरोप लगाया कि उनका बेटा कई बार बेटी से झगड़ा कर चुका है और धमकी देता था कि एक दिन खत्म कर दूंगा। करीब तीन साल पहले जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के बाद परिवार में रुपये को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था।

फ्लैट में घुसकर सोसाइटी अध्यक्ष ने युवती और उसके भाई को पीटा, छेड़छाड़ की; कपड़े फाड़े

यूपी के लखनऊ में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में घुसकर सोसाइटी के अध्यक्ष ने साथियों संग मिलकर एक युवती और उसके भाई को जमकर पीटा। कपड़े फाड़ दिए, छेड़छाड़ की। मामले में केस दर्ज हो गया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की मांग की है।

वियोग में मरे मासूम बेटे का शव देख जेल में बेसुध हो गई मां, फूट-फूट कर रोया पिता

राहुल पटेल और उसकी पत्नी वंदना का पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस केस में दंपति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने पर पहले पति और फिर पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था। दंपति के दो बच्चे अपने ननिहाल में रह रहे थे। एक महीने पहले मासूम अपनी मां से जेल में मिला था।

अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर पैराशूट फैब्रिक का ध्वज लहराएगा, समारोह में चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी

अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर पैराशूट फैब्रिक का ध्वज लहराएगा। इस ध्वज की लंबाई 22 फिट व चौड़ाई 11 फिट निर्धारित की गई है और इसका वजन भी 11 किलो है। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
