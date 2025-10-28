Hindustan Hindi News
UP Top News Today: छठ पूजा के दौरान गोरखपुर में हादसा, चंदौली में सास-बहू-पोते की दर्दनाक मौत
UP Top News Today: छठ पूजा के दौरान गोरखपुर में हादसा, चंदौली में सास-बहू-पोते की दर्दनाक मौत

UP Top News Today: छठ पूजा के दौरान गोरखपुर में हादसा, चंदौली में सास-बहू-पोते की दर्दनाक मौत

संक्षेप: यूपी के चंदौली में मंगलवार की सुबह छठ घाट पर जा रहे सास-बहू और पोते को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद दिया। उधर, छठ महापर्व के दौरान मंगलवार भोर में गोरखपुर में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई है।

Tue, 28 Oct 2025 10:23 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 28 October 2025: यूपी के चंदौली में मंगलवार की सुबह छठ घाट पर जा रहे सास-बहू और पोते को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद दिया। ये तीनों सुबह छठ घाट पर पूजा के लिए जा रहे थे। तीनों पैदल ही घाट की ओर जा रहे थे। पीछे से आई तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्‍हें रौंद दिया।

उधर, छठ महापर्व के दौरान मंगलवार भोर में गोरखपुर में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना गोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाड़ी खास की है, जहां बनिया पोखरे पर छठ पूजा देखने पहुंचे चंदन (35 वर्ष) पुत्र बाबूलाल की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। परिजन व ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी घटना बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली (द्वितीय) गांव की है। यहां छठ पूजा के दौरान एक युवक तालाब में डूब गया। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से युवक की खोजबीन जारी है।

लूट करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा भाग निकला

यूपी के सीतापुर में महिलाओं के साथ लूट करने वाले बदमाश का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये तो मानसिक उत्पीड़न है, शिक्षाधिकारियों के रवैए पर HC की तल्ख टिप्पणी; प्राइमरी शिक्षक समायोजन केस

कोर्ट ने कहा कि शिक्षा अधिकारियों का ऐसा आचरण दर्शाता है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादों से काम किया है। यह सत्यापित किए बिना स्थानांतरण पोर्टल खोलना कि कोई संस्थान एकमात्र शिक्षक विहीन रह जाएगा या नहीं और फिर शिक्षकों को स्कूल से कार्यमुक्त करना और फिर उन्हें वापस भेजना उत्पीड़न के समान है।

वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज समेत देश के 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो, घाटों पर बनेंगे स्टेशन

यूपी के वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज समेत देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलेगी। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने इस प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया है।

यूपी के श्रमिकों के लिए गुड न्यूज: बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ी, अब मिलेंगे इतने रुपए

जहां सामान्य विवाह पर जहां 55 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं अंतर्जातीय विवाह के लिए मिलने 61 हजार रुपये की सहायता राशि 75 हजार हो चुकी है। इसके अलावा सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों को 65 हजार की जगह अब 85 हजार रुपए मिलेंगे।

निकायों की बैठकों में रिश्तेदारों की नो एंट्री, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन पर योगी सरकार सख्त

यूपी में नगर निकायों की बैठक को लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। निकायों की बैठकों में रिश्तेदारों की नो एंट्री रहेगी। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन यानी चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह उनके परिजनों या अन्य व्यक्तियों के बैठकों में शामिल होने की प्रथा पर रोक लग गई है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

