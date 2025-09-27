UP Top News Today: सीएम का बहराइच-श्रावस्ती-बलरामपुर दौरा, बरेली में ताबड़तोड़ ऐक्शन

सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। उधर, शुक्रवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर पैदल मार्च के लिए जुटी भीड़ को रोकने पर हुए बवाल के बाद ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है।

UP Top News Today 27 September 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। बहराइच में वह भेड़िया प्रभावित क्षेत्र मंझारा तौकली का निरीक्षण करेंगे। वहीं श्रावस्ती में सीएम योगी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वह एक सभा को संबोधित भी कर सकते हैं।

उधर, शुक्रवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर पैदल मार्च के लिए जुटी भीड़ को रोकने पर हुए बवाल के बाद ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके बाद से 50 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बरेली पुलिस ने अलग-अलग पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं। मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज ध्वजारोहण कार्यक्रम में कई किलोमीटर दूर से जगमगाता दिखेगा राम मंदिर, इन भक्तों को मिलेगी वरीयता यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में दूसरे दिन 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों के साथ गहन मंत्रणा की गई।

‘यही सही समय है’, CM योगी के आदेश के बाद बरेली में उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ ऐक्शन; 50 हिरासत में सीएम योगी ने कहा कि ‘दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा कभी इस गलती की सोच भी न सकें। कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतज़ार न करें, यही समय है, सही समय है।’ उधर, बरेली में पुलिस ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रही है। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है, सबक सिखा देंगे; बरेली बवाल पर गरजे योगी सीएम योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी।’

हाई अलर्ट के बीच मेरठ के तीन धर्मस्थलों पर तोड़फोड़, यूपी पुलिस ने तुरंत मरम्मत करवाकर रोका हंगामा यूपी के मेरठ में दौराला के सकौती में असामाजिक तत्वों ने रुहासा मार्ग पर दो धर्मस्थलों और नंगली जीतपुर मार्ग पर एक धर्मस्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया। वारदात को देररात अंजाम दिया गया। शुक्रवार को इसका पता लगा तो लोगों में आक्रोश फैल गया।

दशहरा पर शंकरगढ़ में सजेगा राजदरबार, राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नजराने भेंट करेगी प्रजा प्रयागराज में शंकरगढ़ कसौटा राजपरिवार के नामधारी राजा (Titular King) महेंद्र प्रताप सिंह दशहरा पर राजदरबार सजाएंगे। सदियों पुरानी परंपरा में राजा शस्त्र पूजन के अलावा जनता से संवाद करते हैं। राजा को तोहफे भी मिलते हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक साथ मिले 24 नए जज, आज लेंगे शपथ; देखें लिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले कोलेजियम की तरफ से केंद्र सरकार को भेजे गए 26 नामों में 12 वकील और 14 ज्यूडिशियल अफसरों के नाम शामिल थे। केंद्र सरकार ने उनमें से 10 अधिवक्ताओं और 14 न्यायिक अधिकारियों की हाईकोर्ट जज के पद पर नियुक्ति की है।

कौन थे प्रो.यूपी सिंह? जिनके निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख; कल अंतिम संस्कार में होंगे शामिल प्रो.यूपी सिंह के कॅरियर की शुरुआत महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से हुई थी। उनकी नियुक्ति तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने की थी। जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने अपने 2 महाविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान में दे दिए तो प्रो.यूपी सिंह भी गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गए।

अयोध्या में मनेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने का जश्न, पूर्ण गणवेश में आएंगे स्वयंसेवक विजयदशमी दो अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। इसके बाद शताब्दी वर्ष मनाया जाना है। शताब्दी वर्ष का आगाज यूपी में अयोध्या धाम के राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम से होगा।

लखनऊ में जिम्मेदारों पर गिरी अवैध निर्माण की गाज, एलडीए के जेई और दो सुपरवाइजर सस्पेंड एलडीए उपाध्यक्ष ने काम में लापरवाही के उत्तरदायी सहायक अभियंता के खिलाफ निलंबन के निर्देश दिये। इसके अलावा अभियंत्रण जोन-7 में प्रचलित विकास कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय सुपरवाइजर जगरूप यादव और सूरज कुमार द्वारा काम में लगातार लापरवाही की जा रही है।

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बेकाबू THAR डिवाइडर से टकराई, 5 की मौत, 1 की हालत गंभीर गुरुग्राम में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर झाड़सा चौक के पास तेज रफ्तार काले रंग की थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लड़कियों सहित 5 लोगों की ही मौत हो गई। वहीं, एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

14 साल की लड़की ने बेटी को दिया जन्म, 5 महीने तक पड़ोसी के यौन शोषण की हुई थी शिकार किशोरी के साथ पड़ोस के ही युवक ने 5 महीने तक लगातार यौन शोषण किया था। किशोरी की उम्र उस समय 13 साल थी। बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी उस समय मिली, जब तबीयत खराब होने पर परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि किशोरी करीब 7 माह की गर्भवती है।

जेवर एयरपोर्ट पर 10 बड़े काम पूरे, जानिए कौन से काम अब भी अधूरे; उड़ान की तैयारी तेज जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। यहां बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक 10 बड़े काम पूरे हो चुके हैं। सिर्फ टर्मिनल का कार्य अंतिम दौर में है, जिसके बाद उड़ान की तैयारी है।

UP Rain: अप्रैल की तरह तप रहा सितंबर, कल से झमाझम बारिश बदलेगी मौसम, गिरेगा पारा पश्चिम यूपी वालों को इस सीजन सितंबर में भी अप्रैल जैसी गर्मी झेलनी पड़ रही है। सुबह से शाम तक तेज धूप निकल रही है। साथ में ही उमस के कारण चुभने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अक्तूबर मध्य में ही राहत मिलने की उम्मीद है।

ऐसी कार्रवाई होगी कि उपद्रवी सोचेंगे, CM योगी की दो टूक; बरेली के बवालियों पर ऐक्शन शुरू सीएम योगी ने अफसरों को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी उपद्रवी को बख्शेंगे नहीं। इस बीच पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है।