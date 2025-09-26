UP Top News Today: योगी कैबिनेट में आज होंगे कई बड़े फैसले, तौकीर रजा के ऐलान पर बरेली में अलर्ट

योगी कैबिनेट की बैठक में आज एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। निकायों में कॉडर पुनर्गठन के बाद बढ़े 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय करने संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। उधर, बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां के ऐलान को लेकर पुलिस अलर्ट पर है।

UP Top News Today 26 September 2025: सीएम योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। निकायों में कॉडर पुनर्गठन के बाद बढ़े 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय करने संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिसमूह की बैठक भी होगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद निकायों में करीब इन खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रदेश नई टाउनशिप बसाने के लिए विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए शीड कैपिटल के आधार पर पैसे देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। प्रदेश में उद्योग खोलने वाले निवेशकों को अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए फर्रखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में निजी क्षेत्रों में तीन नए विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी मिलेगी। बैठक में पुरानी रुकी हुई छात्रवृत्ति देने को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

उधर, बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने 26 सितंबर को नमाज-ए-जुमा के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। नवरात्र, दुर्गा पूजा और उर्स को देखते हुए प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इसके चलते गुरुवार देर शाम को आईएमसी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान कर दिया। बयान जारी कर उन्होंने बताया कि अब मौलाना राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन खुद प्रेषित करेंगे। वहीं, एहतियातन मौलाना तौकीर के घर के बाहर और इस्लामिया ग्राउंड में फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस-प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पांच एडिशनल एसपी और 13 सीओ के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी के 47सौ जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज महिला को प्रेम जाल में फंसा पति से संबंध तुड़वाया, फिर बेटे का करा दिया खतना इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह के मुताबिक उनकी पत्नी की न्यू हैदरगंज में एक कपड़े की दुकान है। उनकी दुकान पर नूरबाड़ी सआदगंज निवासी मंजूर हसन उर्फ सैफी अकसर आता था। मंजूर ने पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया। 29 अगस्त को वह पत्नी और 11 साल के नाबालिग बेटे को भी साथ ले गया।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मंकी लैडर बनाएगा एनएचएआई, क्या है मकसद दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर जहां ऊपर वाहन फर्राटा भरेंगे, वहीं नीचे वन्यजीव आराम से विचरण कर सकेंगे। इसके साथ अब सड़क हादसों से बचाव के लिए एक और अनोखी पहल होने जा रही है।

रेस्टोरेंट में जाने वाले रहें सावधान! छापेमारी में डीप फ्रीजर से निकला सड़ा-गला खाना, कई दिन पुरानी सब्जियां यूपी के आगरा में सदर स्थित मशहूर चाट गली में गुरुवार दोपहर छावनी परिषद और स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने दो दर्जन से अधिक दुकानों और फूड काउंटर्स की जांच की।

UP Floods: बलिया में आफत! सरयू में 12 और मकान समाए, बाढ़ राहत केंद्र भी नदी में विलीन यूपी के बलिया में सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टाड़ी पर सरयू की कटान और तेज हो गई है। आलम यह है कि बुधवार शाम से गुरुवार तक एक दर्जन से अधिक लोगों के आशियाने नदी में विलीन हो गए। कुल 20 घर अब तक सरयू में समा चुके हैं।

AI से तेंदुए की फोटो बना कर दी वायरल, लोग दहशत में रहे; ‘झूठ’ का पीछा करती रही टीम आस-पड़ोस के लोगों ने तेंदुए की जानकारी से इनकार किया। सीसी कैमरे चेक किए गए, उसमें भी पुष्टि नहीं हुई। रुचिखंड और रजनीखंड के साथ ही औरंगाबाद सेक्टर-पी में भी तेंदुआ घूमने की सूचना मिली। टीमें पहुंची,कई घरों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए।

16 साल में पास अपार्टमेंट-टाउनशिप-बिल्डिंग के 2044 नक्शे होंगे रद्द, यूपी की राजधानी में बड़ा ऐक्शन जिन लोगों ने ये नक्शे पास किए, उनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। नक्शे निरस्त करने के लिए कमिश्नर के यहां अपील की जा रही है। नक्शे रद्द होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी। हालांकि जिन लोगों के भू उपयोग मानक के अनुसार होंगे, उन्हें कंपाउंडिंग का मौका दिया जाएगा।

शादी के मंडप में ही हाई-वोल्टेज ड्रामा; दूल्हे के सामने दुल्हन ने प्रेमी से भरवाई अपनी मांग यूपी के बाराबंकी में एक शादी समारोह में दूल्हे के सामने ही दुल्हन ने प्रेमी से अपनी मांग भरवा ली। यह देखते ही बारातियों ने हंगामा मचा दिया। बवाल बढ़ने की आशंका में पुलिस भी पहुंच गई। दोनों पक्षों को चौकी ले आई। यहां समझौता हुआ और बिना दुल्हन बारात लौट गई।

निकायों में 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की नई नीति, योगी कैबिनेट कल लगाएगी मुहर यूपी में निकायों में 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की नई नीति समेत एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर शुक्रवार को योगी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिसमूह की भी बैठक आयोजित करेंगे।

इस जिले में 4700 जवान तैनात; 13 सीओ भी संभालेंगे कमान, ड्रोन और छतों से भी निगरानी, जानें मामला बरेली में पुलिस-प्रशासन ने शुक्रवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। छतों से लेकर जमीन तक पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। पांच एडिशनल एसपी और 13 सीओ के नेतृत्व में पुलिस व पीएसी के 47सौ जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे।