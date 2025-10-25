UP Top News Today: मेरठ में बुलडोजर ऐक्शन, लखनऊ में आग बुझाते समय छज्जा गिरा; 4 घायल

संक्षेप: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 पर शनिवार सुबह से ही हलचल तेज हो गई। उधर, लखनऊ के अलीगंज इलाके में तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां पाइप का गोदाम था। आग ने इस इमारत में भारी तबाही मचाई है।

UP Top News Today 25 October 2025: यूपी के मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 पर शनिवार सुबह से ही हलचल तेज हो गई। यहां आज बुलडोजर ऐक्शन होना है। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह 6 बजे से ही तैनात है। शुक्रवार देर शाम तक जो व्यापारी दुकान खाली करने से मना कर रहे थे, उन्होंने देर रात से सुबह सामान निकालना शुरू कर दिया था।

उधर, लखनऊ के अलीगंज इलाके में तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां पाइप का गोदाम था। आग ने इस इमारत में भारी तबाही मचाई है। आग बुझाने के दौरान एक छज्जा गिर गया जिससे चार दमकलकर्मी घायल हो गए। फायर ब्रिगेड पूरी मशक्कत से आग बुझाने में जुटा रहा। आग लगने के पीछे शार्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज अफेयर में रोड़ा बन रही थी पत्नी, रास्ते से हटाने को पति ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार यूपी में हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर खिचरा में शुक्रवार को एक पति ने दूसरी महिला के लिए अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। चाकू लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।

लॉ स्टूडेंट ने फेसबुक लाइव आकर खा लिया जहर, बीजेपी नेता समेत 3 पर लगाया इल्जाम; हालत गंभीर अरुण कुमार बीए-एलएलबी के छात्र हैं। पांच भाई-बहनों में सबसे बड़े अरुण दीवानी न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पास वकालत भी सीख रहे हैं। घटना शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे की है। अरुण ने अपनी फेसबुक आईडी से लाइव होकर सात मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो बनाया।

गुड न्यूज: यूपी के गांवों में खुलेंगे 5 हजार बिजनेस कॉरस्पाडेंट सेंटर, मिलेंगी ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इससे पूरी तस्वीर बदल जाने की संभावना है। बीएलएस ई-सर्विसेज आने वाले दो सालों में इन केंद्रों को खोलेगा। बीएलएस ई-सर्विसेज का मानना है कि इसका सबसे बड़ा असर उन गांवों पर पड़ेगा, जहां आज भी बैंकों तक पहुंचने में लोगों को घंटों लग जाते हैं।

यूपी के टाइगर रिजर्व्स में 1 नवंबर से शुरू होंगे इकोटूरिज्म और जंगल सफारी, ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों में वर्ष 2025-26 के लिए इकोटूरिज्म और जंगल सफारी इस साल समय से पहले ही शुरू हो रही है। 15 दिनों पहले ही इसकी शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। सत्र 15 नवंबर को नहीं बल्कि अब 1 नवंबर से शुरू होगा।

लड़कियों को जाल में फंसा कर देह व्यापार कराने वाले गिरोह पर ऐक्शन, 3 पर लगा गैंगस्टर पुलिस के अनुसार, देह व्यापार चलाने वाले गिरोह की वजह से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। गैंग के तीनों आरोपियों के खिलाफ इससे पहले अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में गोरखपुर के चिलुआताल थाना में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

जूते की खरीदारी पर दो पक्षों में जमकर बवाल, छत से बरसाईं गोलियां-किया पथराव यूपी के आगरा में थाना जगदीशपुरा के दहतोरा मोड़ पर गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच जूते की खरीदारी के दौरान हुआ मामूली विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं।

आधी रात को कमरे में सो रही बेटी के पास पहुंचा सौतेला पिता, चाकू से गला रेत कर दी हत्या रात करीब 12 बजे चंदा की चीख सुनकर जुबैदा और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। तीनों लड़कियां डरी सहमी थीं। बिस्तर पर खून से लथपथ जोया का शव पड़ा था। पास ही हफीजुल्ला खड़ा था। उसके कपड़ों में खून लगा था और हाथ में खून से सना चाकू था। लोगों ने हफीजुल्ला को धर दबोचा।

नशा करने से रोकने पर मां की हत्या कर मिट्टी में दबाई लाश, दोषी बेटे को उम्रकैद यूपी के आगरा में नशा करने से मना करने पर अपनी मां विमला देवी (55) की फावड़े से हत्या के मामले में आरोपी पुत्र राहुल, निवासी प्रकाश नगर एत्मादुद्दौला, को अदालत ने दोषी पाया। अपर जिला जज पुष्कर उपाध्याय ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

‘बांग्लादेशी’ और ‘घुसपैठिया’, BJP सांसद बृजलाल ने सफाई कर्मियों को रोक की पूछताछ; जानें फिर भाजपा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की कि लखनऊ समेत पूरे यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया जाना चाहिए और सभी संदिग्धों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाना

छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन चला रहा रेलवे, देखें शेड्यूल और रूट डिटेल छठ पर्व के लिए रेलवे ने यात्रियों को घर पहुंचाने को कमर कस ली है। रेलवे ने दीपावली के साथ ही छठ के लिए 50 से अधिक त्यौहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा पहले ही कर दी थी। परंतु दीपावली के बाद छठ के लिए बुधवार को रेलवे ने दो दर्जन छठ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की।

नशे में धुत चालक ने मौत बनाकर दौड़ाई कार, सड़क किनारे खड़े पांच को कुचला यूपी के आगरा में शुक्रवार की रात हुए भीषण हादसे ने लोगों के दिल दहला दिए। नशे में धुत चालक ने कार मौत बनकर दौड़ाई और सड़क किनारे खड़े पांच लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक महिला और चार पुरुष हैं। हादसे से आक्रोशित लोगों ने बवाल करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उस पर काबू पा लिया।

शेयर मार्केट कारोबारी ने इंटर की छात्रा को फ्लैट में बुलाकर किया रेप, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती छात्रा का आरोप है कि तौकीर ने उसे फोन कर बहाने से बुलाया। वह उसे विभूतिखंड स्थित डीएलएफ माई पैड ले गया। छात्रा उस पर विश्वास कर फ्लैट में चली गई लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में छात्रा ने सपने में भी नहीं सोचा थाा। कोल्डड्रिंक पीते ही छात्रा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ।

UP Weather: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 29-30 अक्टूबर को बारिश के आसार यूपी में मौसम फिर बदलने वाला है। 29 और 30 अक्तूबर को हल्की फुहारें पड़ने का पूर्वानुमान है। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। दक्षिणी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्नदाब का क्षेत्र बना है। यह धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा।