UP Top News Today: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़े भक्त, योगी आज करेंगे कलश स्थापना

UP Top News Today 22 September 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ और लंबी कतारें लगी हुई हैं। चारों तरफ मां के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ नवरात्रि के पहले दिन पूजा पाठ कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना कर भक्तों ने माता रानी से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। शाम और देर रात तक यह सिलसिला जारी रहने वाला है।

उधर, गोरखनाथ मंदिर परिसर में आज से शारदीय नवरात्र और विजयादशमी महोत्सव का आगाज़ हो गया है। यह महोत्सव पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के बीच मनाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह आयोजन 22 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलेगा। पूरे महोत्सव के दौरान पूजन, कथा और हवन की विशेष श्रृंखला आयोजित की जाएगी। गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में आज कलश स्थापना की जाएगी। शाम पांच बजे से विशेष पूजन होगा। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः और शाम चार बजे से छह बजे तक श्रीमद्देवी भागवत कथा और दुर्गा सप्तशती पाठ होगा।

7 शिक्षकों से होगी 70 लाख रुपए की रिकवरी, फर्जी नियुक्ति और प्रमोशन के बाद खुला खेल यूपी के रामपुर में फर्जी नियुक्ति, फर्जी पदोन्नति के बाद अब अनियमित वेतन भुगतान मामला सामने आया। 7 शिक्षकों से 70 लाख रुपए की रिकवरी होगी। बीएसए कार्यालय ने आदेश जारी किया है।

ग्रेटर नोएडा : अवैध संबंध के शक में सोती हुई पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, फिर खुद बुलाई पुलिस ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर फतेहपुर गांव में एक युवक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पुलिस को हत्या की सूचना दी।

थाने में 13 घंटे बैठाया, रुपये लेकर छोड़ा, फिर रास्ते में दरोगा ने कारोबारी से लूटे 3.40 लाख यूपी के कानपुर में एक कारोबारी ने शिकायत की है। थाने में 13 घंटे बैठाकर पीड़ित कारोबारी को 2.10 लाख रुपये लेकर छोड़ा। इतना हीं नहीं, उसे छोड़ने के बाद स्कॉर्पियो सवार दरोगा ने रास्ते में उससे 3.40 लाख रुपये लूट लिए।

यूपी के इन सरकारी स्कूलों में 1800 शिक्षिकाओं का प्रमोशन फंसा, सामने आई ये वजह सूची में शिक्षिकाओं का क्रमांक क्रमवार नहीं होने समेत चयन वर्षवार अधियाचित पदों के सापेक्ष दिव्यांगों के लिए आरक्षण चिह्नित नहीं होने पर भी आपत्ति हुई थी। सूत्रों के अनुसार आपत्तियों के निस्तारण में ही सालभर से अधिक बीत गया। इसके बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आधी रात को जांच, पहली बार होने जा रहा है ये काम; जानें डिटेल एंटी-रैगिंग पोर्टल पर PCB हॉस्टल से चार शिकायतें दर्ज होने के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने शुक्रवार की आधी रात सुरक्षाकर्मियों और कर्नलगंज पुलिस के साथ हॉस्टल में जांच की। इस दौरान नवप्रवेशी छात्रों के बयान लिए गए। जांच में 15 छात्रों को चिह्नित किया था, जिनमें से सात को नोटिस जारी किया गया।