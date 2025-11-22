Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup top news 22 nov 2025 cm yogi adityanath prayagraj weather crime politics updates akhilesh yadav mayawati
UP Top News Today : सीएम योगी प्रयागराज में करेंगे गंगा पूजन, लखनऊ में रूट डायवर्जन

संक्षेप:

सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। वह वहां संगम पर गंगा पूजन कर तीन जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेला की कुशलता के लिए आशीष मांगेंगे। लखनऊ में आज स्मृति उपवन तिराहा से रूट डायवर्जन रहेगा। आपात स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल नंबर पर संपर्क करने पर प्रतिबंधित मार्गों पर भी अनुमति दी जाएगी।

Sat, 22 Nov 2025 09:14 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 22 नवंबर 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज दौरे पर जाएंगे। वह वहां संगम पर गंगा पूजन कर तीन जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेला की कुशलता के लिए आशीष मांगेंगे। सीएम के गंगा पूजन और हनुमान मंदिर दर्शन की तैयारियों को प्रशासनिक अफसरों ने शुक्रवार को अंतिम रूप दिया। पहले संगम नोज पर जेटी बनाने की तैयारी थी, लेकिन शाम तक दलदल पाटने और समतलीकरण की तैयारियां चलती रहीं। जिसके बाद यह तय हुआ कि मुख्यमंत्री पहले वीआईपी घाट आएंगे, जहां से मोटर बोट से संगम की बीच धारा में फ्लोटिंग जेटी जाएंगे। पूजन फ्लोटिंग जेटी पर ही होगा। पूजन के बाद वापस इसी मार्ग से वह वीआईपी घाट आएंगे। हनुमान मंदिर दर्शन कर मेला क्षेत्र का निरीक्षण और फिर मेला प्राधिकरण दफ्तर में मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

उधर, आज लखनऊ में स्मृति उपवन तिराहा से रूट डायवर्जन रहेगा। आशियाना स्थित श्री कांशीराम सांस्कृतिक स्थल (स्मृति उपवन) में आयोजित ‘हिंदुस्तान हस्त शिल्प महोत्सव’ के दौरान शनिवार को दोपहर 2 बजे रैपर हनी सिंह का कॉन्सर्ट प्रस्तावित है। इस दौरान भीड़ की संभावना को देखते हुए रूट डायवर्जन रहेगा। आपात स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क करने पर प्रतिबंधित मार्गों पर भी अनुमति दी जाएगी। स्मृति उपवन तिराहा से चांसलर क्लब तिराहा और स्मृति उपवन तिराहा से बिजली पासी किला चौराहा तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बंगला बाजार चौराहा (रामकथा पार्क मोड़/तिराहा) से बिजली पासी किला की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह ट्रैफिक रामकथा पार्क के सामने से होते हुए, आशियाना चौराहा और पावर हाउस चौराहा से अपने गंतव्य को जाएगा।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

Delhi Car Blast: ए-आका, बी-आत्मघाती, सी-कैरियर; 3 कैटेगरी में चल रहा था जेहादियों का नेटवर्क

यह खुलासा खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में डॉ. शाहीन, आरिफ, मुजम्मिल, परवेज और अन्य से हुआ। सूत्रों के मुताबिक ए-श्रेणी में उनके आका अथवा हुकमरान जो आदेश देते थे, प्लानिंग तैयार करते थे। सफेदपोश आतंकियों ने तीन श्रेणी में अपनी चेन बना रखी थी।

दूसरे समुदाय के नौकर ने फावड़े से कई वार कर बुजुर्ग महिला का किया कत्ल, गांव में तनाव

यूपी में आगरा के फतेहाबाद थाना डौकी क्षेत्र के गांव कुंडौल में शुक्रवार सुबह पशुओं के बाड़े में वृद्ध महिला की नौकर ने सिर में फावड़ा प्रहार कर हत्या कर दी। क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है।

लापता छात्रा नहीं मिली तो करेंगे जेल भरो आंदोलन, स्वाट टीम और पुलिस ने की छापेमारी

यूपी के बिजनौर में कक्षा नौ की छात्रा के एक सप्ताह बीतने के बाद भी पता नहीं चलने और पुलिस प्रशासन की दी गई समयावधि भी समाप्त होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज टीम ने पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रारंभ कर दिया है।

कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा संभल सीओ का दफ्तर

संभल हिंसा के बाद सामने आया था कि विदेश में बैठा अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। उसकी संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित 264 वर्गमीटर भूमि को जब्त किया गया था। हिंदूपुरा खेड़ा संवेदनशील क्षेत्र है।

नमाज के दिन बुर्का पहनकर मस्जिद में बुजुर्ग की हत्या, पिता-दो पुत्रों समेत 7 को उम्रकैद

यूपी के बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 प्रीति श्रीवास्तव तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2022 में खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला शेखपेन में मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग की गोलियां बरसाकर हत्या के मामले में पिता और दो पुत्रों समेत सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ी, इन ट्रेनों में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच

उत्तर रेलवे प्रबंधन ने मंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली छह ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। पद्मावत, अयोध्या एक्सप्रेस और सुहेलदेव एक्सप्रेस में भी एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। अतिरिक्त कोच लगने से यात्रियों का रिजर्वेशन कंफर्म होने की संभावना बढ़ गई है।

UP Weather: यूपी में 26 से 28 के बीच बदलेगा मौसम, हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी

पूर्वी हवाओं के गति पकड़ने से उत्तर पश्चिमी हवाएं रुक गई हैं। इस कारण बर्फ से ढके पहाड़ों से सर्द हवा नहीं आ पा रही है। ऐसे में रात के तापमान में वृद्धि होने लगी है। धुंध और कोहरे के कारण दिन का पारा नरम पड़ा है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को पारा 28.4 से 27.9 डिग्री सेल्सियस हो गया।

अयोध्या राम मंदिर का ध्वज छह कारीगरों ने किया तैयार, अभिजित मुहूर्त में 10 मिनट का होगा ध्वजारोहण

राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज जिसका आकार -प्रकार 11 गुणा 22 फिट लंबा -चौड़ा है, परिसर में पहुंच गया है। चंपत राय की मानें तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम दस मिनट का है और यह मध्याह्न से अभिजित मुहूर्त में होगा।

तुम नहीं तुम्हारा दोस्त पसंद.. फोन पर गर्लफ्रेंड की बातें सुन टूट गया 12 वीं का छात्र; दे दी जान

सुसाइड के बाद जांच में हृदय के मोबाइल में प्रेमिका से बातचीत करने का एक ऑडियो मिला है। इसमें प्रेमिका कह रही है कि मैं अब तुम्हें पंसद नहीं करती हूं, छोड़ना चाहती हूं। मैं तुम्हारे दोस्त से बात करना चाहती हूं, तुम जो चाहो करो। यह सुन बेटा बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैं मर जाऊंगा।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

