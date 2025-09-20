up top news 20 september 2025 mission shakti cm yogi adityanath weather crime politics updates akhilesh mayawati UP Top News Today: सीएम योगी ने मिशन शक्ति का किया शुभारंभ, त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लोकभवन में मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ किया। उधर, आने वाले दिनों पर पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में आदेश दिया कि त्योहारों पर लोगों की सुरक्षा, सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 12:33 PM
UP Top News" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">UP Top News Today 20 September 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लोकभवन में मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन, मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP की पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया। सीएम विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति के इस अभियान नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ा गया है। आज इसके परिणाम हम सबके सामने हैं। यूपी पुलिस में आजादी के बाद से 2017 तक महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10 हजार थी। 2017 के बाद से अब तक जो भर्ती हुई है उसके चलते यूपी पुलिस में आज 44 हजार से अधिक महिला कार्मिक हैं। हर भर्ती में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती अनिवार्य रूप से करनी है।

उधर, आने वाले दिनों पर पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। कल यानी शुक्रवार 19 सितम्बर 2025 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में आदेश दिया था कि आगामी पर्व-त्योहार पर लोगों की सुरक्षा, सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। माहौल खराब करने वाले अराजक तत्वों के साथ पुलिस कठोरता से निपटे। इसके बाद शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में त्योहारों को लेकर पुलिस की तैयारी नजर आई। अयोध्या में एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया एएनआई से बातचीत में बताया कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। कांस्टेबल से लेकर सभी अधिकारी, सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। आयोजन समितियों के साथ विस्तृत बैठकें की गई हैं। त्योहारों को उत्साह के साथ सुरक्षित रूप से मनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

अयोध्या में पुलिस चौकी के पास सेक्स रैकेट पकड़ा, गोरखपुर-बिहार की लड़कियां पकड़ीं

यूपी के अयोध्या में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कई लड़कियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली के फतेहगंज इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।

अयोध्या में सरयू के पानी संग बाढ़ का खतरा भी बढ़ा, खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर

यूपी के अयोध्या में कई दिनों बाद एक बार फिर सरयू का जलस्तर बढ़ते क्रम में है। पहाड़ी इलाकों में बरसात होने के बाद जलस्तर खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक अभी बहुत तेज गति से जलस्तर नही बढ़ रहा है।

योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भोलेंद्र को मिली जमानत, MLA के भाई पर 4 थानों में दर्ज हुई थी 7 FIR

28 अगस्त की रात भोलेंद्र पाल सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर सीएम और उनके ओएसडी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। पोस्ट वायरल होते ही 36 घंटे के भीतर उनके खिलाफ सात केस दर्ज कराए गए। ये केस साइबर थाना, रामगढ़ताल, चिलुआताल और पिपराइच थानों में दर्ज हुए थे।

गोल्डी बराड़ ने गोदारा को सौंपा जिम्मा, रविंद्र ने बनाया प्लान; दिशा पाटनी के घर फायरिंग की पूरी कहानी

अनिल ने रुपये खर्च करके रविंद्र की जमानत कराई तो वह अपने मामा का दोस्त होने के कारण अनिल को भी मामा कहने लगा। उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आ गई। पुलिस के मुताबिक दिशा पाटनी के घर फायरिंग में अनिल की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वह भी दीपू के साथ नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। मुठभेड़ में दबोच लिया गया।

एक्सीडेंट कम करने को तैनात किए जाएंगे सड़क सुरक्षा मित्र, 18 से 28 साल के युवाओं को मिलेगा मौका

युवाओं को सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ने की बड़ी पहल हो रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर यूपी में ‘सड़क सुरक्षा मित्र’ का चयन किया जाएगा। इसमें 18 से 28 वर्ष के युवाओं को रखा जाएगा। रोड सेफ्टी ऑडिट सहित अन्य कार्यों में इनकी सेवाएं ली जाएंगी।

UP Rain: भारी बारिश के बीच स्कूल पर गिरी बिजली, दो बच्चों की मौत, छात्राएं झुलसीं

यूपी के सोनभद्र में चोपन थाना के कोटा गांव में एक निजी स्कूल पर शुक्रवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई। घटना में दो छात्राएं गंभीर रूप से झुलस गईं हैं। हादसे के वक्त सभी नौंवी की क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे।

चार महिला डॉक्टरों ने पूर्व HOD पर लगाया गलत ढंग से छूने का आरोप, रिपोर्ट तैयार; हो सकता है ऐक्शन

महिला डॉक्टरों का आरोप है कि पूर्व विभागाध्यक्ष ने कई बार गलत तरीके से उनको छुआ। बताया जाता है कि आरोपी शिक्षक एम्स गोरखपुर से इस्तीफा देकर दूसरे संस्थान में ज्वाइन कर चुके हैं। एम्स प्रशासन ने महिला चिकित्सकों द्वारा लगाए गए आरोप की विशाखा कमेटी से जांच कराई है।

महिला के सिर पर धारदार हथियार से वारकर हत्या, घर के बाहर चारपाई पर पड़ा मिला शव

यूपी के प्रयागराज में फूलपुर थानाक्षेत्र के कुतुबपट्टी उर्फ अहियापुर गांव में गुरुवार की देर रात घर के बाहर सोते समय महिला की सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। परिजनों को शुक्रवार को सुबह चारपाई पर सुशीला लहूलुहान मिली।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

