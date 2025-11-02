Hindustan Hindi News
UP News
UP Top News Today: गड्ढे में गिरकर 2 बहनों की मौत, ट्रेन में बम की अफवाह से हड़कंप

UP Top News Today: गड्ढे में गिरकर 2 बहनों की मौत, ट्रेन में बम की अफवाह से हड़कंप

संक्षेप: बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव देवी का नगला में खेलते-खेलते दो मासूम चचेरी बहनें पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूब गईं। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उधर, बिहार के भागलपुर से आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में रविवार की सुबह आतंकवादी और बम की सूचना से हड़कंप मच गया।

Sun, 2 Nov 2025 11:49 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 2nd November 2025: यूपी के बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव देवी का नगला में खेलते-खेलते दो मासूम चचेरी बहनें पानी से भरे गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से डूब गईं। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। रविवार को एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार की देर शाम दो सगे भाई मुकेश और ओमवीर की बेटियां खेलते समय अचानक गायब हो गईं थीं।

उधर, बिहार के भागलपुर से आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में रविवार की सुबह आतंकवादी और बम की सूचना से हड़कंप मच गया। जीआरपी, आरपीएफ, सीआईबी और डॉग स्क्वायड ने ट्रेन का कोना-कोना खंगाल डाला। बाद में यह सूचना अफवाह निकली। करीब एक घंटे तक गहन तलाशी के बाद ट्रेन को आनंद विहार की ओर रवाना किया गया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को, पीएम मोदी-सीएम योगी को सौंपा निमंत्रण पत्र

यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने के कारण समूचे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी शताब्दी वर्ष में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण के राष्ट्रीय संकल्प की पूर्णता ध्वजारोहण समारोह से होगी।

बहराइच में फिर भेड़िए का कहर, दादा के पास सो रही मासूम को जबड़े में दबोच ले गया

15 महीने की एक बच्ची अपने दादा के पास सो रही थी। बच्ची के पिता का नाम राकेश है। उनका कहना है कि 15 महीने की बेटी शानवी अपने दादा के पास सो रही थी। दादा का कहना है कि तड़के 4 बजे वह उठे तो बेटी सो रही थी। करीब 5 बजे के आसपास उन्होंने देखा बेटी गायब थी। उसे भेड़िया उठा ले गया।

विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की अफवाह से मचा हड़कंप, फोर्स ने कोना-कोना खंगाला

ट्रेन नंबर 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार की ओर जा रही थी। रविवार तड़के GRP आगरा कंट्रोल से सूचना मिली कि ट्रेन में आतंकवादी और बम है। सूचना मिलते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सूचना के बाद जीआरपी, आरपीएफ, सीआईबी, डॉग स्क्वायड की टीम प्लेटफार्म नम्बर पांच पर पहुंची।

खेलते-खेलते पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरी 5 और 7 साल की बहनें, डूबने से दर्दनाक मौत

यूपी के बुलंदशहर में दो मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत होने से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव देवी का नगला में खेलते-खेलते दो मासूम चचेरी बहनें पानी से भरे गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से गिर गईं। पानी भरे गड्ढे में दोनों बहनें डूब गईं।

गाजियाबाद में पुलिस चौकी के सामने मर्डर, बहन के प्रेमी ने भाई को बीच बाजार चाकू से गोद डाला

गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम पुराना बस अड्डा चौकी के सामने एक युवक की उसकी बहन के प्रेमी ने बीच बाजार चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

