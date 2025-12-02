UP Top News Today : योगी कैबिनेट 20 प्रस्तावों पर लगाएगी मुहर, धान खरीद को लेकर बड़ा आदेश

संक्षेप: सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। सुबह 11 बजे से लोकभवन में होने वाली इस बैठक में 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। उधर, सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए।

UP Top News Today 2 December 2025: सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। सुबह 11 बजे से लोकभवन में होने वाली इस बैठक में 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इसमें अयोध्या में भव्य राममंदिर संग्रहालय, प्रदेश में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकारी सहायता नीति, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन सहित औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, खेलकूद, स्टांप सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार शाम कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी कर दिया। इसमें शामिल कुल 20 प्रस्तावों में से तीन औद्योगिक विकास विभाग और दो-दो नगर विकास और आवास विभाग के हैं। प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 'जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र' की स्थापना होगी। प्रयागराज में कार्यालय उप निबंधक सदर, कार्यालय उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन लिए भूमि उपलब्ध कराने और उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1956) (यथा संशोधित) को निरसित किए जाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी सत्र में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक पुर्नस्थापित/पारित कराकर अधिनियमित कराने का प्रस्ताव भी है।

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए। सोमवार को धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद की गति तेज हो ।अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए। खरीद केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार मैनपावर बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

आईआईटी के छात्रों के लिए खुला खजाना, BHU में पहले दिन 17 को एक करोड़ से ज्यादा का पैकेज ऑफर

कैंपल प्लेसमेंट के लिए आईआईटी बीएचयू पहुंची कंपनियों में छात्रों के लिए इस बार खजाना खोल दिया है। 17 छात्रों को एक करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया गया है। एक छात्र को 1.67 करोड़ रुपये वार्षिक का ऑफर मिला है।

यूपी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया एक और क्रिमिनल, सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया, जबकि उसका साथी राहुल मौके से फरार हो गया। इस दौरान एसओजी के हेड कांस्टेबल हरविंदर गोली लगने से घायल हो गए। बदमाश के पास से एक कार्बाइन और मेड इन इटली पिस्टल बरामद हुई है।

वाराणसी में दो और सेक्स रैकेट के अड्डे पकड़ाए, नौ युवतियां और चार युवक गिरफ्तार

वाराणसी में सोमवार देर रात दो और सेक्स रैकेट के अड्डे पकड़े गए हैं। एसओजी-2 और सिगरा पुलिस ने सिगरा क्षेत्र में दो अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर नौ युवतियों और चार युवकों को पकड़ा है। स्पा और फ्लैट में यह रैकेट चल रहा था।

यूपी में भीषण हादसा; ट्रक से टक्कर के बाद पलटी बस में लगी आग, तीन की मौत, दो दर्जन घायल

नेपाल बार्डर सोनौली से दिल्ली जा रही बस के साथ यूपी के बलरामपुर में भीषण हादसा हुआ है। ट्रक से टकराने के बाद पलट गई बस में आग लग गई। इससे तीन लोगों की मौत हो गई है। दो दर्जन के करीब यात्री घायल हैं। इनमें पांच की हालत गंभीर है। उन्हें बहराइच के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो शेयर में फंसा AMU का कर्मचारी, एआई ने पकड़ा

फेसबुक पर बच्चों की अश्लील वीडियो शेयर करने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) का एक कर्मचारी फंस गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर्मचारी को पकड़ा है। शासन के निर्देश पर कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।