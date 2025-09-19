UP Top News Today: सीएम योगी का मथुरा-नोएडा-गाजियाबाद दौरा, आगरा में आज से पिंक बसें

सीएम योगी आज मथुरा, नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मृति महोत्सव कार्यक्रम होना है। उधर, आगरा के एमजी रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकी वजह से यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए ई-बसों की संख्या में इजाफा किया गया है।

UP Top News" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">UP Top News Today 19 September 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा, नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मृति महोत्सव कार्यक्रम होना है। सीएम यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं सीएम आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इस आयोजन में रूस कंट्री पार्टनर है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

उधर, आगरा के एमजी रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकी वजह से यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए ई-बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। इसके बावजूद भीड़ का दबाव है। बसों में भीड़ अधिक होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए अब एमजी रोड पर पिंक ई-बसों की शुरूआत की जा रही है। आज से एमजी रोड पर पांच पिंक ई-बसों का संचालन किया जाएगा। महिलाओं को हर आधे घंटे में बस मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर बसों की संख्या में इजाफा किया जाएगा।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज कोठरी में चोर समझ किसान ने बाहर से कुंडी लगा बुला ली पुलिस, अंदर से किशोरी संग निकला बेटा यूपी के फतेहपुर एक किसान ने नलकूप की कोठरी के अंदर से कुछ आवाजें सुनकर चोर समझा और बाहर से कुंडी लगा दी। चोर-चोर का शोर मचाया और पुलिस भी बुला ली। ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस के सामने कोठरी का दरवाजा खुला तो अंदर किसान का बेटा गांव की ही एक किशोरी के साथ था। इसके बाद तो हंगामा ही मच गया।

मृतक आश्रित कोटे में दो भाइयों ने पा ली पुलिस की नौकरी, एक ACP से रिटायर हुआ; दूसरा है इंस्पेक्टर आगरा में तैनात एसीपी अकाउंट और एक इंस्पेक्टर सगे भाई हैं। इनके पिता पुलिस विभाग में थे। उनकी मृत्यु के बाद एक भाई की मृतक आश्रित में नौकरी लगी। उनकी नौकरी के करीब 6 साल बाद छोटा भाई भी पुलिस में भर्ती हो गया। वह भी मृतक आश्रित में भर्ती हुआ है।

सीएम योगी का मथुरा दौरा आज, दीनदयाल धाम के लिए रूट डायवर्ट, देखें डिटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कस्बा फरह मथुरा आगमन पर दीन दयाल धाम की ओर का रूट डायवर्ट रहेगा। पुलिस के अनुसार फरह अण्डर पास से दीनदयाल धाम की ओर समस्त भारी/कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

रोज-रोज होते झगड़े तो पत्नी को मौत के घाट उतार शव खेत में फेंका, पति ने पुलिस को सुनाई ये कहानी यूपी के कासगंज में एक युवक ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करके शव खेत में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी। काफी देर तक बरगलाने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू की तो उसने सच उगल दिया।

15 हजार उपभोक्ताओं की बिजली खपत शून्य, स्मार्ट मीटर कंपनियां भी दंग; जांच शुरू मीटर लगाने और बदले जा रहे मीटरों को प्रीपेड मोड पर चलाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक प्रीपेड मोड में बदले गए मीटरों में से करीब 15 हजार मीटर ऐसे हैं, जो लगातार 15 दिन से उपभोक्ताओं की बिजली खपत शून्य दिखा रहे हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद कारणों की पड़ताल की जा रही है।

पति की गैरमौजूदगी में महिला से मिलने आया प्रेमी बुरा फंसा, गांववालों को लग गई भनक; जानें फिर ग्रामीणों के मुताबिक रसूलाबाद निवासी एक युवक का गांव के एक किसान की पत्नी से प्रेम प्रसंग है। पति की गैर मौजूदगी में प्रेमी अक्सर महिला से मिलने आता था। इस बात को लेकर पति-पत्नी में कई बार विवाद भी हुआ। वहीं मामले की जानकारी पर पति ने गांव वालों से मदद मांगी।

