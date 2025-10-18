Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup top news 18 october first batch of brahmos missiles dispatched weather crime politics updates yogi akhilesh mayawati
UP Top News Today: ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप हुई रवाना, आज से चलेंगी नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें

UP Top News Today: ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप हुई रवाना, आज से चलेंगी नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें

संक्षेप: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। उधर, NER के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार 18 अक्तूबर को पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से कुल 09 विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी।

Sat, 18 Oct 2025 12:40 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 18 October 2025: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। यह दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बल्कि भारत के रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी नई ऊर्जा भी देगा। ब्रह्मोस को विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली मिसाइलों में माना जाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की निर्माता ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा से इसकी पहली खेप तैयार की है। यह एक अत्याधुनिक इकाई है जो 11 मई को उद्घाटन के बाद पूरी तरह संचालन में आई थी।

उधर, एनईआर के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 18 अक्तूबर को पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से कुल 09 विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें लखनऊ सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरेंगी। 05325 गोमतीनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष गाड़ी 00:15 बजे प्रस्थान कर बादशाहनगर, लखनऊ सिटी, ऐशबाग, कानपुर सेन्ट्रल होते हुए चलाई जाएगी। 05017 मऊ-सूरत पूजा विशेष गाड़ी मऊ से 05:30 बजे चल कर बेलथरा रोड, सलेमपुर, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोण्डा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर होकर चलाई जाएगी। 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली गोरखपुर से 07:00 बजे प्रस्थान कर बस्ती, गोण्डा, लखनऊ के रास्ते जाएगा।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

राजनाथ सिंह ने सीएम योगी संग लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को दिखाई हरी झंडी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

यूपी में फिर एनकाउंटर, शामली में पुलिस के हाथों मारा गया एक लाख रुपए का इनामी नफीस

यूपी पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में है। पुलिस ने अब शामली में एक लाख के इनामी बदमाश नफीस को मार गिराया है। नफीस कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने और उसके साथी ने सरेंडर करने की बजाए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में नफीस मारा गया।

'रन' भूमि में धर्म धुरंधर : नोएडा में सनातनी क्रिकेट लीग में आमने-सामने बाबा; यहां देखें LIVE

Sanatani Cricket League : नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में आज 'सनातनी क्रिकेट लीग' का आयोजन हो रहा है। इस क्रिकेट लीग में कुल चार टीमें- वृंदावन वॉरियर्स, बजरंग ब्लास्टर्स, राधे रॉयल्स और राघवा राइडर्स हिस्सा ले रही हैं। इस मैच को आप देवकीनंदन ठाकुर के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: 'रन' भूमि में धर्म धुरंधर : नोएडा में सनातनी क्रिकेट लीग में आमने-सामने बाबा; यहां देखें LIVE

आज खुलेगा 54 साल से बंद खजाना, जानें बांके बिहारी मंदिर में क्या है तैयारी?

खजाने वाला यह कमरा मंदिर के गर्भ गृह के बगल में है। कमरे को खोलने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं ओर पोस्टर लगा दिए गए हैं। हर किसी को उस घड़ी का इंतजार है जब खजाना खोला जाएगा और इसके रहस्य सामने आएंगे।शनिवार को दोपहर एक बजे के बाद इसे खोला जाएगा।

बेहोश कर गाड़ी में उठा ले गए दबंग, व्यापारी से 25 लाख लूटकर सड़क किनारे फेंका

यूपी के कासगंज में मिरहची जाते समय गल्ला व्यापारी पर से बोलेरो सवार बदमाशों ने नशीला पाउडर डालकर 25 लाख रुपये लूट कर ली। यही नहीं व्यापारी को जयपुर, राजस्थान के पास सड़क किनारे फेंक दिया।

दीपावली पर घर जाने की खुशी मातम में बदली, वैन-बस की टक्कर में 3 की मौत; 10 घायल

बरेली में हुए इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि 10 लोग घायल हैं। बाहर काम करने वाले ये लोग दीपावली पर अपने घरों को लौट रहे थे।वे खुश थे लेकिन हादसे की वजह से अचानक चीख पुकार मच गई। लोगों की खुशियां मातम में बदल गईं।

आदेश को दरकिनार कर बांकेबिहारी मंदिर में गर्भ गृह के सामने दीपदान, केवल सात दीयों की थी अनुमति

यूपी के वृंदावन में ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार को गर्भ गृह के बाहर जगमोहन में निर्धारित से अधिक दीये जलाकर हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के आदेश को दरकिनार किया गया। बताया जा रहा है कि कमेटी ने मंदिर के बाहर अर्धनिर्मित हॉल में केवल सात दीपक जलाने की अनुमति दी थी।

मथुरा में फांसी पर लटका मिला साधु का शव, आत्महत्या या हत्या की जांच कर रही पुलिस

यूपी में मथुरा के थाना रिफाइनरी के अंतर्गत अडूंकी रोड पर गुलाब बाबा मंदिर पर रह रहे साधु बाबा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भिजवाया है।

मासिक चक्र बंद होने के बाद 50% महिलाएं हो रहीं इस बीमारी की शिकार, ज्यादातर अनजान

मासिक चक्र बंद होने के बाद कई महिलाएं मूत्रमार्ग के रोग से परेशान होती हैं।कई महिलाओं का यूरिन डिस्चार्ज पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। असमय यूरिन डिस्चार्ज होने लगता है। महिलाओं को यूरिन ट्रैक इंफेक्शन हो जा रहा है। कुछ महिलाओं में जननांगों के सूखापन की दिक्कत भी पाई गई।

अब सभी ट्रेनों में मिलेंगे खोल लगे कंबल, रेलमंत्री के आदेश के बाद NER ने शुरू की तैयारी

पूर्वोत्तर रेलवे में तीन लांड्री से रोजाना 40 हजार सेट बेडरोल और कंबल का वितरण होता है। अकेले गोरखपुर से रोज 20 हजार के करीब बेड रोल की आपूर्ति की जाती है। रेलमंत्री द्वारा कंबलों पर खोल लगाने के निर्देश के बाद पूर्वोत्तर रेलवे भी एक्शन में आ गया है।

आज आधी रात से अयोध्या-बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे भारी वाहन, दीपोत्सव के चलते ट्रैफिक डायवर्जन

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। दीपोत्सव के मद्देनजर आज आधी रात से भारी वाहन अयोध्या-बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे। अलग-अलग जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन को लागू किया गया है। इसके लिए वैकल्पिक रूट बनाए गए हैं।

UP Weather: दिवाली पर साफ रहेगा मौसम, IMD का अनुमान इस हफ्ते नहीं बढ़ेगी ठंड

यूपी में दीपावली पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लिहाजा सर्दी बढ़ने का भी अनुमान नहीं है। अक्तूबर अंत तक मौसम का मिजाज यही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अक्तूबर तक दिन का तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

वकील का खर्च नहीं उठा पाने वाले बुजुर्ग हत्यारोप से बरी, 11 साल बाद जेल से बाहर

तीन दशकों से भी ज्यादा समय तक, संजय कुमार को हत्या के आरोपों के साथ जीना पड़ा। उन्होंने हत्या नहीं की लेकिन फिर भी इसकी सजा काटी। वकील का खर्च न उठा पाने के कारण उन्होंने 11 साल जेल में बिताए और न्याय का इंतजार किया।

‘अपराध के लिए हुआ है आपके फोन का इस्तेमाल’, दो दिन डिजिटल कैद में रहीं कर्नल की मां; जानें फिर

कर्नल की मां को फोन कर साइबर अपराधी ने कहा कि आपके मोबाइल नंबर का प्रयोग अपराध के लिए किया गया है। आप किसी भी समय गिरफ्तार की जा सकती हैं। इस पर कर्नल की मां डर गईं। उन्होंने जालसाजों के बताए गए खातों में दो बार में डेढ़ लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट ने पुलिस को किडनैपर तक पहुंचाया, ट्रेन बदलकर पहुंचा था दिल्ली

अपहर्ता की एक चूक ने पुलिस को सुराग दिया। आरोपित अपहरण के बाद आगरा कैंट पहुंचा था। ऑनलाइन प्लेटफार्म टिकट खरीदा था। यह दृश्य कैमरे में कैद हुआ था। पुलिस ने रेलवे के सर्वर क्रिश से ऑनलाइन पेमेंट का डेटा लिया।

28 हजार वालेंटियर 56 घाटों पर बिछा रहे 28 लाख दीए, अयोध्या दीपोत्सव में फिर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अयोध्या में 19 अक्तूबर यानी कल भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह 9वां दीपोत्सव है। इस बार 26 लाख 11 हजार 101 दीप प्रज्जवलित करके विश्व रिकार्ड बनाने का लक्ष्य है। 2 दिन से वालेंटियर घाटों पर दीए बिछाने का काम कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी ने बताया कि 25 घाटों पर 60% से अधिक दिए बिछा दिए गए हैं।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Up News Up Latest News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |