UP Top News Today: सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनीं फरियादें, अयोध्या जाएंगे

UP Top News Today 18 November 2025: मंगलवार की सुबह सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी में पुलिसिंग को अत्याधुनिक बनाने में जुटे सीएम आज गोरखपुर को उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सौगात देंगे। वह मंगलवार (18 नवंबर) को गोरखपुर में शास्त्री चौक के पास, जिला अस्पताल रोड पर 72.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन उच्चीकृत भवन का लोकार्पण करेंगे। अब यह प्रयोगशाला बी श्रेणी से अपग्रेड होकर ए श्रेणी की हो गई है। लोकार्पण का समारोह पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।

उधर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पूरी संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मंगलवार को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम प्रशासनिक अफसरों और मंदिर के पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी मंगलवार को दोपहर ढाई बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे।

पढ़ें यूपी की टॉप खबरें राम मंदिर में पहुंचा ध्वज लौटाया गया, नया बनेगा; रक्षा मंत्रालय ने दिया था सुझाव सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की सलाह पर दो से तीन किलो वजन का दूसरा ध्वज बनवाने का निर्देश दिया गया है। हल्के वजन के ध्वज की लंबाई -चौड़ाई भी 22 गुणा 11 फिट रखने का ही फैसला किया गया है। ध्वजारोहण में पांच मिनट का समय लगेगा और यह आरोहण भी आधे घंटे के मुहूर्त में होगा।

सौभाग्य है, राम मंदिर ध्वजारोहण का न्योता मिलने पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी लोग आ रहे हैं। देश-विदेश से लोग आ रहे हैं। आस्था सबकी है। भगवान राम में सबकी आस्था लगी हुई है कि हम दर्शन भी करें पूजन भी करें, भगवान को साक्षात देखें भी। ध्वजारोहण होने जा रहा है। हमको भी निमंत्रण मिला है।

शिक्षक के कमरे से छात्रा की चीख सुन मचा हड़कंप, स्कूल में नौवीं की छात्रा से शर्मनाक हरकत आरोपी शिक्षक छात्रा को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था। 14 नवंबर को वह कक्षा में बैठी थी। तभी वह पहुंचा और किताब लेकर अपने कमरे में बुलाया। छात्रा का आरोप है कि कमरे में इंकलेश छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर भविष्य बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी।

यूपी के शहरों को जर्जर भवनों से मिलेगी मुक्ति, योगी सरकार जल्द लाने जा रही नीति प्रदेश के शहरी पुराने क्षेत्रों में काफी भवन ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं। ऐसे भवन लोगों के लिए असुरक्षित भी हैं। इसमें से कई प्राइम लोकेशन पर हैं और इसके विकास से राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। योगी सरकार इसके लिए जल्द ही पुनर्विकास नीति लाने की तैयारी में है।

रेप केस में फंसे हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार पर एक और FIR, इस बार क्या हैं नए आरोप दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे देहाती और हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता उत्तर कुमार (Uttar Kumar) के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पीड़िता के केस की पैरवी कर रही वकील ने दर्ज कराया है।'

घर के पास खेलते-खेलते 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा मासूम, अस्पताल में तोड़ा दम यूपी के आगरा में थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव फतेहपुरा में सोमवार को खेलने के दौरान पांच वर्षीय मासूम की 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। मासूम के पिता ने थाना अछनेरा पर तहरीर दी है।

दोस्त बन दंपति ने डेढ़ करोड़ रुपये हड़पे, वापस मांगने पर गाली-गलौज और धमकी यूपी के आगरा में दोस्ती के नाम पर दंपति पर डेढ़ करोड़ से अधिक रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने अदालत के आदेश पर सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दंपति पर गाली गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

नाइजीरियन गैंग ने यूपी में फैलाया एमडी के नशे का नेटवर्क, 8-10 हजार में बिक रही एक पुड़िया यूपी की ताजनगरी आगरा में युवा सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल गए हैं। ड्रग्स लेने लगे हैं। युवाओं में सबसे ज्यादा डिमांड खतरनाक नशा एमडी की है। हरीपर्वत पुलिस ने आगरा में एमडी सप्लाई करने वाले नाइजीरियन गैंग के दो एजेंटों को गिरफ्तार किया है।

UP Weather: इस बार लंबे समय तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तापमान 8 डिग्री पहुंचा ‘ला नीना’ के असर से इस साल सर्दी अधिक और लंबे समय तक पड़ने की संभावना है। इसका प्रभाव दिसंबर के पहले सप्ताह में दिखने लगेगा। इस साल तापमान में अधिक कमी आएगी।

बेडरूम में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, अचानक कमरे आ गया पति; जानें फिर पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। पति अचानक आ गया। पति को सामने देख बौखलाई पत्नी और उसके प्रेमी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। पति के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग पहुंचे तो दोनों भागने का प्रयास करने लगे।