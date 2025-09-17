up top news 17th september pm narendra modi 75th birthday celebration valmiki jayanti weather crime politics updates UP Top News Today: सीएम योगी ने विश्वकर्मा जयंती पर दी बधाई, डिप्टी CM ने लगाई झाड़ू, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Top News Today: सीएम योगी ने विश्वकर्मा जयंती पर दी बधाई, डिप्टी CM ने लगाई झाड़ू

UP Top News Today: सीएम योगी ने विश्वकर्मा जयंती पर दी बधाई, डिप्टी CM ने लगाई झाड़ू

सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयन्ती पर हस्तशिल्पियों, कारीगरों और अभियन्ताओं सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उधर, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सेवा पखवाड़े के स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 09:39 AM
UP Top News" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">UP Top News Today 17 September 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयन्ती पर हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं अभियन्ताओं सहित सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर उन्होंने लिखा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में तकनीकी विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में कारीगर और हस्तशिल्पी पारम्परिक कार्यों के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं। यह हस्तशिल्पी और कारीगर पारम्परिक कार्यों में अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं। पारम्परिक कारीगरों की प्रतिभा को निखारने के लिए इनके प्रशिक्षण तथा व्यवसाय में वृद्धि के उद्देश्य से डबल इंजन सरकार द्वारा 'पीएम विश्वकर्मा योजना', 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' तथा 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' संचालित की जा रही हैं। विश्वकर्मा जयन्ती सृजन और निर्माण के प्रति हम सभी को प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करती है।

उधर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सेवा पखवाड़े के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन पर 17 सितम्बर से दो अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनऊ के बाल्मीकि चौक पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की। पीएम के जन्मदिन पर बुधवार को प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं।

लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद सियासी तकरार, मेयर-विधायक आमने-सामने, दोनों में कहासुनी

राजधानी लखनऊ में कैसरबाग हादसे के बाद सियासी तकरार हो गई। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौके पर पहुंची। दोनों आमने-सामने आ गए और कहासुनी हो गई।

यूपी के इन 3 शहरों पर लग सकता है एक और टैक्स, जानें मेट्रो से क्या है कनेक्शन

2024 में विशेष सुविधा शुल्क नियमावली भी बना दी गई थी। अब सिर्फ अधिसूचना जारी होने भर की बात है। इसके जारी होते ही लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो को यह दर्जा मिल जाएगा। इससे तीनों शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के लिए विशेष सुविधा शुल्क वसूलने और अलग विकास कोष बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

ब्रज में पंचायत चुनाव में अकेले उतरेगी रालोद, समिति सदस्यों के रिश्तेदार नहीं बनेंगे प्रत्याशी

राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव संचालन समिति की तीसरी बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी जिला पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अकेले मैदान में उतरेगी। अगले 10 दिनों में जनपदीय समितियों का गठन पूरा होगा। समिति के सदस्यों के रिश्तेदार प्रत्याशी नहीं होंगे।

मेरठ में बवाल, पथराव के बीच धारदार हथियार भी चले, 15 से ज्यादा लोग घायल

यूपी के मेरठ में दो पक्षों में बवाल हो गया। पथराव के बीच धारदार हथियार भी चले। एक दूसरे पर भाले, तलवारों और छुरियों से हमला किया गया, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

गुस्से में बहू ने कुएं में लगा दी छलांग, बचाने में जेठ की भी चली गई जान; दो मौतों से मचा कोहराम

गिरेंद्र नायक गुजरात में व्यापार करता है। उसकी पत्नी 35 साल की कविता अपने पुत्र पांच साल के सुमित और सात साल की बेटी बेबी के साथ गांव में रहती थी। कविता का किसी बात को लेकर जेठ नरेंद्र से विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान गुस्से में कविता ने घर के बाहर स्थित सूखे कुएं में छलांग लगा दी।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

