UP Top News Today: बाइक एक्सींडेट में दो की मौत, लखनऊ में 3 लाख की आबादी झेलेगी बिजली संकट

UP Top News Today 16 September 2025: देवरिया- गोरखपुर मार्ग पर सदर कोतवाली के पुरवा चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक सवार दो लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। किशोर को आनन-फानन में देवरिया मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद किशोर को लेकर परिवारीजन गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए निकल गए। वहीं हादसे में मारे गए दोनों लड़कों के रितिक और आर्यन के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी होने के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

उधर, लखनऊ में मंगलवार को इंदिरानगर, गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, जानकीपुरम, पुरनिया, अहिबरनपुर, सआदतगंज, ठाकुरगंज सहित कई इलाको में सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान ट्रांसफार्मर व फीडर में मरम्मत कार्य और पेड़ों की छंटाई की जाएगी। तीन लाख आबादी प्रभावित होगी। इंदिरानगर सेक्टर-14 न्यू उपकेंद्र और अमराई गांव उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे अमराई गांव, जरहरा, तकरोही, गायत्री मार्केट, हरिहर नगर सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज उपकेंद्र सुबह 10.30 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे अलीशा नगर, शिव विहार कॉलोनी, सेक्टर-जी सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे। आईआईएम रोड उपकेंद्र दोपहर 1.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। पुरनिया और गोयल चौराहा उपकेंद्र सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी।

जरूरत पड़ी तो अनाज और सब्जी दे देंगे; अखिलेश के 100 रुपए वाले बयान पर राजभर के बेटे का पलटवार

अखिलेश यादव के 100 रुपए भेज देने वाले बयान पर ओमप्रकाश राजभर के बेटे ने जवाब दिया है। राजभर के बेटे अरुण ने कहा कि अखिलेश यादव को बुरे वक्त में जरूरत पड़ी तो ओम प्रकाश ने अपने खेत से निकलने वाले अनाज और सब्जी की मदद देने से पीछे नहीं हटेंगे।

यूपी के एक और जिले में धर्मांतरण गैंग का खुलासा, मॉल का मालिक गिरफ्तार; पत्नी फरार

देवरिया के ईजी मार्ट में काम करने वाली एक गांव की लड़की ने 7 सितंबर को एसएस मॉल और ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुमजहॉ और साले गौहर अली के विरुद्ध धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसके बाद से ही मॉल का मालिक पत्नी समेत फरार हो गया था।

बिना मरीज भर्ती किए हेल्थ इंश्योरेंस के सवा करोड़ हड़पे, डेढ़ महीने में 15 करोड़ का लेनदेन; जांच तेज

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो 15 मरीजों के हेल्थ इंश्योरेंस का करोड़ों रुपये हड़पने का मामला सामने आया। इसमें अस्पताल संचालक शमशुल और उसके साथी प्रवीण को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिर दो अन्य लोगों को भी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई।

यूपी के 10 जिलों के अस्पतालों में नए सीएमएस की तैनाती, जानें किसे कहां की जिम्मेदारी मिली

उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के अस्पतालों में नए सीएमएस की तैनाती की गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नवीन तैनाती का आदेश शासन की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने जारी कर दिए।

अचानक 70% तक गिर गई इन्वर्टर-बैटरी की बिक्री, इस तारीख का इंतजार कर रहे लोग

बैटरी का कारोबार पूरे साल चलता है। घरों में इन्वर्टर-बैटरी की बिक्री तो रहती ही है, बाइक और स्कूटर में किक स्टार्ट खत्म होने से बैटरी पर निर्भरता बढ़ गई है। वहीं ई-रिक्शा की संख्या भी साल दर साल बढ़ रही है। नतीजा यह है कि मोहल्लों में बैटरी चार्जिंग के स्टेशन खुल गए हैं।