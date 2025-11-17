Hindustan Hindi News
UP Newsup top news 16 november 2025 pujari murder in badaun encounter weather crime politics updates cm yogi akhilesh yadav
UP Top News Today: बदायूं में पुजारी की हत्या, लखीमपुर में एनकाउंटर

संक्षेप: बदायूं के साईं मंदिर में बदमाशों ने मुख्य पुजारी की हत्या कर दी। मंदिर से चांदी के मुकुट गायब हैं। उधर, लखीमपुर के उचौलिया थाना क्षेत्र में रविवार आधी रात पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे उसके साथी समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

Mon, 17 Nov 2025 12:23 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 16 November: यूपी के बदायूं के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नवादा स्थित साईं मंदिर में बदमाशों ने मुख्य पुजारी की हत्या कर दी। मंदिर से चांदी के मुकुट गायब हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मंदिर का सीसीटीवी कैमरा तोड़कर डीबीआर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए।

उधर, लखीमपुर के उचौलिया थाना क्षेत्र में रविवार आधी रात पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे उसके साथी समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन बदमाश एक बाइक पर गांव की ओर से जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने घेरा डाला। देर रात बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बदमाश बाइक से उतरकर गन्ने के खेत में चले गए और वहां से पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

देवर की बारात से एक दिन पहले भाभी ने दो बेटियों के साथ लगाई आग, एक मासूम और मां की मौत

यूपी के जालौन में शादी की खुशियों के बीच दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। देवर की बारात से एक दिन पहले भाभी ने अपनी दो बेटियों के साथ आग लगा ली है। अस्पताल में मां और एक बेटी की मौत हो गई। दूसरी बेटी की हालत गंभीर है। देवर की मंगलवार को बारात जाने वाली थी।

सात बार चाकू से वारकर 11वीं की छात्रा की हत्या, स्कूल बैग से सिंदूर की डिबिया मिली

प्रयागराज में 11वीं की छात्रा की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई है। उसे एक बार सिर और छह बार गले पर चाकू से गोंदा गया था। दस नवंबर को लापता हुई छात्रा का बैग 14 नवंबर को मिला था। उसमें सिंदूर की डिबिया और शीशा भी था।

यूपी के बलरामपुर में किसान होंगे मालामाल, पहली बार होने जा रही मखाने की खेती

बलरामपुर में उद्यान विभाग मछली पालकों को सिंघाड़ा और मखाने की खेती से जोड़ने की पहल कर रहा है। पहली बार 10 हेक्टेयर में मखाना की खेती कराई जाएगी

गजब हो गया, आधी रात को ट्रक पर शहर घूमने निकल पड़े 6 लड़के; पुलिस भी बाल-बाल बची

ट्रक रुकते ही ड्राइवर और उसके पांच साथी ट्रक से कूदकर रेलवे लाइन की ओर भागे। पुलिस ने पीछा किया तो वे रेलिंग कूदने लगे। इसी समय ताल के किनारे पत्थरों से टकराकर गिर पड़े। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी छह लड़कों को हिरासत में ले लिया। कूदने के दौरान सभी को हल्की चोटें आई हैं।

मुफ्तखोर फर्जी विधायक होटल में बहुत खाया, अब खाएगा जेल की रोटी

29 अक्तूबर को एक गाड़ी होटल के बाहर रुकी। उससे चार युवक उतरे। एक ने अपना नाम विनोद खटीक बताया। उसने अपनी आईडी दी, जिस पर गली नंबर-10 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली का पता लिखा था। उसने खुद को विधायक बताते हुए किराए पर कमरा लिया।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

