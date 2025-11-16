Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup top news 16 nov 2025 sonbhadra mine rescue operation rajnath singh cm yogi lucknow weather crime politics updates
UP Top News Today: सोनभद्र खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, महाराजगंज में ट्रक हुआ बेकाबू

UP Top News Today: सोनभद्र खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, महाराजगंज में ट्रक हुआ बेकाबू

संक्षेप: सोनभद्र ओबरा के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार शाम खदान धंसने से वहां काम कर रहे 18 मजदूरों में तीन के शव मिल गए हैं। 15 मजदूरों के अब भी दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं महाराजगंज में आधी रत एक ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुस गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में हैं।

Sun, 16 Nov 2025 11:42 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News 16 November 2025: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ओबरा के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार शाम खदान धंसने से वहां काम कर रहे 18 मजदूरों में तीन के शव मिल गए हैं। 15 मजदूरों के अब भी दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि खदान में पानी भरा होने के चलते और रास्ता ठीक न होने की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मौके पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहकर बचाव कार्यों पर निगरानी रखे हुए हैं।

उधर, महाराजगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर जिला अस्पताल के सामने शनिवार की आधी रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। फरेंदा की ओर से आ रहा मिश्रण लोडर ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे की रेलिंग और नाला तोड़ते हुए सर्विस रोड पार कर सीधे एक दुकान में घुस गया। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस दुकान में ट्रक घुसा उसमें कोई सोया नहीं था, वरना घटना बेहद गंभीर रूप ले सकती थी।

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। रविवार को वह पासी चौराहा वृंदावन कॉलोनी में शहीद वीरांगना ऊदा देवी के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीरांगना ऊदा देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

सोनभद्र के खदान में मजदूरों की तलाश जारी, पूरी रात चला रेस्क्यू, 15 अब भी दबे

यूपी के सोनभद्र में खदान में दबे मजदूरों की तलाश जारी है। 15 मजदूर अब भी दबे हुए हैं। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शाम लगभग चार बजे हादसा होने के बाद पूरी रात रेस्क्यू अभियान जारी रहा।

UP Weather: यूपी में समय से पहले सबसे आ रहे ठंडे दिन, नवंबर में ही चलेगी दिसंबर वाली शीतलहरी

यूपी में इस बार समय से पहले ही ठंडे दिन आ रहे हैं। दिसंबर वाली ठंड नवंबर में ही आने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। आम तौर पर शीतलहर दिसंबर से जनवरी के बीच चलती है। इसी दौरान सीजन के सबसे ठंडे दिन आते हैं। दिन और रात का पारा तेजी से गिरता है।

गुड न्यूज: कम नशे वाली भांग से बनेगी कैंसर की दवा, मोटापा भी घटाएगी; किसानों की बढ़ेगी आय

सीएसआईआर-सीमैप लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 8 साल की मेहनत के बाद भांग (कैनाबिस) की एक नई किस्म विकसित की है। यह नई प्रजाति कैंसर रोधी तथा दर्द निवारक दवाओं के लिए उपयोगी होगी। ट्रायल सफल होने के बाद, अब किसान आबकारी विभाग से लाइसेंस लेकर इसकी खेती कर सकते हैं।

पाकिस्तानी, ब्रिटिश महिला डॉक्टर गिरफ्तार; दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट के बीच नेपाल सीमा पर हड़कंप

दोनों को उसय गिरफ्तार किया गया, जब वे बिना किसी वैध वीजा के भारत में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस और SSB ने उन्हें सुसंगत धाराओं के तहत न्यायालय में जज के सामने पेश किया है। चर्चा है कि दोनों डॉक्टर हैं। वे नेपालगंज में अपने डॉक्टर मित्र से मिलने आए थे। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

दुल्हन चिल्लाती रही, हिंदूवादी संगठनों ने नहीं होने दी मुस्लिम युवक से शादी, होटल में खूब हंगामा

यूपी के रायबरेली के एक होटल में मुस्लिम युवक से हिंदू युवती की शादी की भनक लगते ही हंगामा हो गया। हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए और शादी रोक दी। दुल्हन शादी करने पर अड़ गई और खुद मोर्चा संभाला लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोगों के विरोध के आगे एक नहीं चली।

