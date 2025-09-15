up top news 15th September weather crime politics updates cm yogi adityanath akhilesh yadav mayawati UP Top News Today: सीएम योगी ने राजभर को दी जन्मदिन की बधाई, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ओम प्रकाश राजभर का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी है। उधर, यूपी में एक बार फिर मौसम बदला है। सोमवार की सुबह पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में प्रदेश के कई और जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:09 PM
UP Top News Today: सीएम योगी ने राजभर को दी जन्मदिन की बधाई, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

;wihUP Top News Today 15 September 2025: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आज यानी सोमवार को जन्मदिन है। इस मौके पर ओमप्रकाश राजभर को मित्रों, शुभचिंतकों ओर राजनेताओं द्वारा सुबह से ही बधाइयां मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ के जरिए अपने बधाई संदेश में लिखा-‘उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई! प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है।’

उधर, यूपी में एक बार फिर मौसम बदला है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार की सुबह पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में प्रदेश के कई और जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

गाजीपुर के भांवरकोल में जाम का काम तमाम! पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे बिहार उतारेगा NHAI

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते उत्तर प्रदेश के बलिया और बक्सर होते बिहार जाने वालों को चार साल से गाजीपुर में रुला रहे भांवरकोल के जाम का काम तमाम हो रहा है। जंगीपुर से मांझी तक फोरलेन हाइवे साल के अंत तक चालू हो जाएगा।

यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान के दावेदारों की अभी से ही जोर आजमाइश शुरू, अपना रहे ये हथकंडे

UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। ग्राम प्रधान के दावेदारों की अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई। प्रधानी के दावेदार तरह-तरह हथकंडे अपना रहे हें।

यूपी: एक हफ्ते की जिंदा बच्ची को जमीन में दफनाया, कराहें सुन लोगों ने बचाया; हालत गंभीर

रविवार की सुबह बबलू टहलते हुए भुड़िया जाने वाले रास्ते पर निकला ही था कि कानों में मासूम की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। संदेह हुआ तो वे आवाज की दिशा में बढ़े और जो दृश्य सामने था, वह दिल को छलनी करने वाला था। मिट्टी से एक नन्हा हाथ बाहर झांक रहा था। हाथ में गहरे जख्म थे।

UP Rain: यूपी के इस जिले में 8 घंटों से भारी बारिश, उफनाए नाले, दो दर्जन गांव पानी से घिरे

UP Rain: यूपी के बलरामपुर जिले में पिछले 8 घंटों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के नाले उफान पर हैं। पहाड़ी नाला खरझार में आई बाढ़ से दो दर्जन गांव गिर गए हैं। एक दर्जन गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है।

रिश्तेदार संग मिलकर जीजा ने चचेरी साली को बनाया हवस का शिकार, लड़की की हालत बिगड़ी; केस दर्ज

लड़की के जीजा और बुआ के बेटे ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोपी जीजा घटना के बाद अपने गांव चला गया। जबकि बुआ का बेटा लड़की को अपने साथ गांव ले गया। अगले दिन दवाई दिलवाने के बाद उसने पीड़िता को उसके घर पर छोड़ दिया। शनिवार को लड़की की हालत बिगड़ी तो परिजनों के होश उड़ गए।

बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे, मुश्किल में उपभोक्ता

राजधानी लखनऊ में बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे। भारी-भरकम बिल देखकर परेशान बिजली उपभोक्ता एसडीओ और एक्सईएन कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं।

जेवर एयरपोर्ट के कार्गो हब में अनाथ युवाओं को मिलेंगी नौकरियां, क्या-क्या होंगे काम

जेवर ने बन रहे नोएडा एयरपोर्ट पर 87 एकड़ में तैयार हो रहा मल्टी मॉडल कार्गो हब अनाथ और वंचित युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। यहां 18 वर्ष से ऊपर के अनाथ युवाओं को कार्गो ऑपरेशन, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में नौकरी मिलेगी।

भारत की कमाई ब्रिटेन में खपाई, लेदर निर्यातक समूह पर बड़ा ऐक्शन; 12 करोड़ की ज्वेलरी-कैश बरामद

आयकर विभाग की टीमों ने कानपुर, उन्नाव के 18, नोएडा में 11 ठिकानों के अलावा कई शहरों में छापेमारी शुरू की थी। कानपुर के तिलक नगर में ग्रुप के संचालक के आवास के साथ-साथ सिविल लाइंस, जाजमऊ, कंपनी बाग, स्वरूप नगर, लखनपुर में कारोबार में सहयोगी और रिश्तेदारों के यहां जांच शनिवार को भी जारी रही।

यूपी में अब नहीं चलेगी कुत्तों की आवारागर्दी, दो बार काटा तो मिलेगी उम्र कैद

पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी और दूसरी बार काटने पर उम्रकैद। 10 दिन की सजा के दौरान कटखने कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। कुत्तों को सजा देने के मामले में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण देना होगा।

लखनऊ की 5 लाख आबादी आज झेलेगी बिजली संकट, गोमतीनगर समेत कई इलाके प्रभावित रहेंगे

राजधानी लखनऊ में पांच लाख आबादी आज बिजली संकट झेलेगी। जानकीपुरम, ठाकुरगंज, सआदतगंज, गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, राजाजीपुरम, पुरनिया, निशातगंज समेत कई इलाके प्रभावित रहेंगे।

महिला ट्रेनर ने शिक्षक पति पर दर्ज कराई FIR, बोली-पर्स से निकाली चाबी और पार कर दिए मेरे जेवर

महिला प्रशिक्षिका द्वारा शिक्षक पति पर चोरी की एफआईआर दर्ज कराए जाने की काफी चर्चा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जहां तक जेवरों की चोरी की बात है तो इसका भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

