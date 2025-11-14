UP Top News Today: योगी की कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, लखनऊ में पुलिस पर पथराव
संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पूरी डिटेल में पढ़ें अन्य खबरें
UP Top News Today 14 November 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन की घर बैठे सुविधा देना भी शामिल है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।
घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, योगी कैबिनेट की बैठक में आज 15 से अधिक प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। उन्हें पेंशन के लिए अब तहसील से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में आज 15 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
शाहीन से मिलने आती थी हिजाब पहने महिला, पूरी प्लानिंग के बाद गायब हुई आतंकी की गर्लफ्रेंड
दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी की गर्लफ्रेंड डॉ शाहीन की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकानवाले राज सामने आए हैं।शाहीन अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग करके गायब हुई थी। शाहीन से एक हिजाबवाली महिला मिलने आती थी।
UP Weather: यूपी में कोहरे से तापमान में गिरावट, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड; पारा 13 डिग्री
उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर से चल रही ठंडी हवाएं अब शीत लहर का रूप ले रही हैं। दरअसल, उत्तरी हवाए हिमालय से आर्कटिक हवा को मैदानी इलाकों में ला रही हैं। इससे पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है।
लखनऊ में खूनी संघर्ष, पुलिसकर्मियों पर पथराव; गांव में फोर्स तैनात
यूपी की राजधानी लखनऊ में दो पक्षों चली आ रही रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। ईंट-पत्थर और लाठियां चलने से दोनों पक्षों के करीब 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने पर करीब 50 महिला, पुरुषों ने उसपर भी पथराव कर दिया।
डॉ. शाहीन ही नहीं, आतंक के आकाओं की लेडी मास्टरमाइंड की लिस्ट ये नाम भी
दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद खुफिया एजेंसियां जांच में लगी हैं। ब्लास्ट के बाद आतंकी की गर्लफ्रेंड बनी डॉ. शाहीन की भूमिका सामने आई है। शाहीन ही नहीं आतंकी आकाओं की लिस्ट में कई और लेडी मास्टरमाइंड का नाम भी है।
यूपी में भ्रष्टाचार के रैकेट का खुलासा, एआरटीओ और पीटीओ समेत 8 के खिलाफ FIR, 2 गिरफ्तार
यूपी एसटीएफ और परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार के रैकेट का खुलासा किया है। एआरटीओ और पीटीओ समेत 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
शादी न होने देने के विवाद में घर में घुसकर युवक की हत्या, 3 आरोपी हिरासत में
यूपी के कुशीनगर में शादी काटने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान चार मनबढ़ों ने एक युवक के घर में घुस कर उसे चाकुओं से गोद दिया। हत्या के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीन आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं।
तो क्या सेशन ऐप पर हुई थी दिल्ली धमाकों की प्लानिंग? खुफिया एजेंसियों को शक
दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी गतिविधियों के लिए की प्लानिंग के लिए आतंकी डॉक्टरों ने सेशन एप्लीकेशन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया खुफिया एजेंसियों को शक है। ऐसी जानकारी गिरफ्तार डॉक्टरों की मोबाइल से भी मिली है।
हमको बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल फोड़ने वाले चाहिए, पदयात्रा के दौरान बोले धीरेन्द्र शास्त्री
धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन पदयात्रा का उद्देश्य हिन्दुओं को एक करना है, इसलिये 150 किलोमीटर की दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पदयात्रा निकाल रहे हैं।
दिल्ली ब्लास्ट: डॉ. शाहीन और आदिल का किन-किन लोगों से था संपर्क? पता लगाने श्रीनगर जाएगी एटीएस
यूपी एटीएस की दो टीमें डा. शाहीन और डॉ.आदिल से पूछताछ करने श्रीनगर जाएंगी। वहां फरीदाबाद माडयूल से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी एटीएस पता करेगी। इसके अलावा एटीएस की सहारनपुर यूनिट की टीम दिल्ली में कानपुर से हिरासत में लिए गए डॉ. आरिफ मीर से सवाल जवाब करेगी।