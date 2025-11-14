UP Top News Today: योगी की कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, लखनऊ में पुलिस पर पथराव

संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पूरी डिटेल में पढ़ें अन्य खबरें

UP Top News Today 14 November 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन की घर बैठे सुविधा देना भी शामिल है।



दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।