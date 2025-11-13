UP Top News Today: सीएम योगी का अवैध परिवहन रैकेट पर एक्शन, बरेली दौरे पर अखिलेश यादव

संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध परिवहन रैकेट पर सख्त एक्शन लिया है। दो एआरटीओ समेत 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बरेली दौरे पर रहेंगे। पढ़ें डिटेल में जानकारी

UP Top News Today 13 November 2025: सीएम योगी की सख्ती का असर ओवरलोडिंग और अवैध मौरंग परिवहन पर करने वालों के खिलाफ दिखाई दिया है। एसटीएफ ने फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली में दो एआरटीओ समेत 27 के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दोनों ही बरेली दौरे पर हैं। अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों के यहां आठ निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

फतेहपुर में खनन अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।