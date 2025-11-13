UP Top News Today: सीएम योगी का अवैध परिवहन रैकेट पर एक्शन, बरेली दौरे पर अखिलेश यादव
संक्षेप: UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध परिवहन रैकेट पर सख्त एक्शन लिया है। दो एआरटीओ समेत 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बरेली दौरे पर रहेंगे। पढ़ें डिटेल में जानकारी
UP Top News Today 13 November 2025: सीएम योगी की सख्ती का असर ओवरलोडिंग और अवैध मौरंग परिवहन पर करने वालों के खिलाफ दिखाई दिया है। एसटीएफ ने फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली में दो एआरटीओ समेत 27 के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दोनों ही बरेली दौरे पर हैं। अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों के यहां आठ निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
सीएम योगी का अवैध परिवहन रैकेट पर एक्शन, दो एआरटीओ समेत 27 के खिलाफ मुकदमा
सीएम योगी की सख्ती का असर ओवरलोडिंग और अवैध मौरंग परिवहन पर करने वालों के खिलाफ दिखाई दिया है। एसटीएफ ने फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली में दो एआरटीओ समेत 27 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फतेहपुर में खनन अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: सीएम योगी का अवैध परिवहन रैकेट पर एक्शन, दो एआरटीओ समेत 27 के खिलाफ मुकदमा
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बरेली में
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बरेली आ रहे हैं। यहां वह पार्टी पदाधिकारियों के यहां आठ निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। सुबह नैनीताल रोड स्थित ग्रैंड निर्वाणा में वार्ता भी करेंगे। सपा के जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार सुबह 11:30 बजे विमान से बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
स्कूल में वंदे मातरम का टीचर ने ही किया विरोध, एक्शन में आए अफसर, किया निलंबित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले ही यूपी के स्कूलों में वंदेमातरम को अनिवार्य करने का निर्देश दिया था। इसका विरोध अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने ही कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही अफसर एक्शन में आए और टीचर को निलंबित कर दिया गया है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: स्कूल में वंदे मातरम का टीचर ने ही किया विरोध, एक्शन में आए अफसर, किया निलंबित
गाजियाबाद में 115 BLO पर दर्ज होगी FIR, डीएम ने दिए आदेश; क्या है इसकी वजह
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लापरवाही बरतने वाले 115 बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गाजियाबाद के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इसके आदेश दिए हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: गाजियाबाद में 115 BLO पर दर्ज होगी FIR, डीएम ने दिए आदेश; क्या है इसकी वजह
पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कैद, 9 साल के बेटे ने खोला था राज
यूपी में बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के तमेलागढ़ी गांव में पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
पूरी खबर यहां पढ़ें: पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कैद, 9 साल के बेटे ने खोला था राज
एमबीबीएस छात्र ने कैब ड्राइवर संग मिल किया साथी का अपहरण, मांगी 50 लाख फिरौती
दो साथी छात्रों का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगने का मास्टरमाइंड एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र दिविज ही निकला। उसने दिल्ली से अक्सर साथ आने वाले कैब संचालक के साथ मिलकर इस अपहरण कांड की साजिश रची थी। पुलिस कैब संचालक की तलाश कर रही है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: एमबीबीएस छात्र ने कैब ड्राइवर संग मिल किया साथी का अपहरण, मांगी 50 लाख फिरौती
कुछ बड़ा करना है... आतंकी की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने बहुत पहले ही जता दिए थे इरादे
दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़े गए आतंकी की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने अपने इरादे इशारों में ही बहुत पहले जता दिए थे। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहने के दौरान ही कुछ बड़ा करने की बातें कहती थी।
पूरी खबर यहां पढ़ें: कुछ बड़ा करना है... आतंकी की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने बहुत पहले ही जता दिए थे इरादे
दिल्ली के बाद वाराणसी; कार ब्लास्ट को दालमंडी एक्शन से जोड़ा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ अपील
दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को एक इंफ्लुएंसर ने वाराणसी के दालमंडी में हो रहे चौड़ीकरण के एक्शन से जोड़ते हुए भड़काऊ अपील कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को वाराणसी नहीं जाने की अपील कर रहा है। लालकिले के पास ही उसने रील बनाई है।साइबर सेल जांच में जुट गई है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: दिल्ली के बाद वाराणसी; कार ब्लास्ट को दालमंडी एक्शन से जोड़ा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ अपील
विहिप नेता पर मुकदमा कराने वाली एडीएम ऋतु हटाई गईं: प्रसून होंगे पीलीभीत के नए अपर जिलाधिकारी
विहिप नेता पर मुकदमा कराने वाली एडीएम ऋतु पुनिया हटाई गईं। शासन ने पीलीभीत से हटा कर प्रतीक्षारत कर दिया है। उनके स्थान पर मथुरा से वृंदावन विकास प्राधिकरण के कार्याधिकारी रहे प्रसून द्विवेदी को एडीएम के पद पर तैनाती दी गई है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: विहिप नेता पर मुकदमा कराने वाली एडीएम ऋतु हटाई गईं: प्रसून होंगे पीलीभीत के नए अपर जिलाधिकारी
योगी सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, सबसे जरूरी एनओसी की नियमावली हुई सरल
योगी सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सबसे जरूरी फायर एनओसी की नियमावली को सरल कर दिया गया है। अब गैर-आवासीय भवनों की अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र की वैधता को तीन वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष भी कर दिया गया है। योगी सरकार का “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ के क्षेत्र में इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है।