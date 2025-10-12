UP Top News Today: मुत्ताकी करेंगे ताज का दीदार, 1435 केंद्रों पर हो रही पीसीएस प्री परीक्षा

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी रविवार को सुबह ताजमहल का दीदार करेंगे। उधर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस), सहायक वर संरक्षक (एसीएफ) और क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) पदों के लिए लिखित परीक्षा आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर आयोजित हो रही है।

UP Top News Today 12 October 2025: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी रविवार को सुबह ताजमहल का दीदार करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अफगानिस्तान के विदेश सचिव रविवार को सुबह 11 बजे शिल्पग्राम पहुंचेंगे। यहां से वह गोल्फ कार्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच ता‌जमहल के पूर्वी गेट जाएंगे। सुबह 11:10 बजे से दोपहर 12:10 बजे तक ताजमहल का दीदार करेंगे। उसके बाद ताजमहल पूर्वी गेट के निकट स्थित होटल में लंच करेंगे। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मुत्ताकी दिल्ली से सड़क मार्ग से आएंगे और उसी मार्ग से लौटेंगे। राष्ट्राध्यक्ष न होने के कारण उनके आगमन को देखते हुए ताजमहल को आम पर्यटकों के लिए बंद नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था जरूर पुख्ता रखी जाएगी। होटल में लंच भी निजी होगा। यहां उनके और उनके दोस्तों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं रहेगा। ताजमहल में उनके पहुंचने पर अलग से प्रवेश कराकर मुख्य गुंबद तक ले जाया जाएगा, ताकि रविवार होने के कारण उन्हें भ्रमण के दौरान कोई परेशानी न हो।

उधर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस), सहायक वर संरक्षक (एसीएफ) और क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) पदों के लिए लिखित परीक्षा आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के लिए 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 210 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। यूपीपीसीएस पीसीएस और आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए राज्य में कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक होगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज टूंडला-अलीगढ़ के बीच 160 किमी की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, दिल्ली-हावड़ा रेल रूट की तैयारी भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारियों में जुटा है। इस दिशा में शनिवार को टूंडला और मडराक अलीगढ़ के बीच पहला ट्रायल किया गया।

अयोध्या में मंदिर के महंत के मुंह से निकला झाग, अचानक मौत से मचा हड़कंप यूपी के अयोध्या में एक महंत की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक महंत की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी देकर मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है।

मौलाना की बीवी और दो बेटियों की मस्जिद में दो नाबालिगों ने की हत्या, बागपत कांड का खुलासा जैसे ही मौलाना देवबंद के लिए निकले, नाबालिग छात्र ने अपने एक साथी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मौलाना की पत्नी और बेटियों की हत्या करने की साजिश रची ओर फिर घर से छुरी और हथौड़ा लेकर आए। दोपहर करीब एक बजे दोनों ने कमरे में सो रही मौलाना की पत्नी इसराना, बेटी सुमैय्या और

सूदखोरों की दबंगई और धमकी से था परेशान, युवक ने जहर खाकर दी जान यूपी में फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में एक युवक ने विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सूदखोर की धमकी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

सांसद इकरा हसन के बयान पर बवाल, हिंदू रक्षा दल की चेतावनी के बाद अलर्ट पर प्रशासन; घर बना छावनी सांसद के आवास पर यातायात महिला सीओ तैनात रहीं। आवास के बाहर भी पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस ने अनावश्यक किसी भी वाहन को सांसद के आवास के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। पुलिस की नजर रही कि संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति भेष बदलकर सांसद के आवास तक न पहुंच जाए।

रात को करवाचौथ का व्रत रखा सुबह मृत मिली महिला, कुर्सी पर रखा था शव यूपी में फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसने रात को करवाचौथ का व्रत रखा था। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मायके वालों ने कहा कि उसके गले पर निशान थे और कुर्सी पर शव रखा था।

11 वीं की छात्रा को खींचकर बाग में ले गए 5 दरिंदे, मुंह में कपड़ा ठूंस किया गैंगरेप; एनकाउंटर एक घायल ललित कश्यप, मेराज और उनके तीन अन्य साथियों ने एक किसान की बेटी के साथ गैंग रेप किया था। दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए एसीपी कृष्णानगर विकास पांडेय के निर्देशन में चार टीमें लगाई गई थीं। इस बीच हरौनी स्टेशन के पास देर रात संदिग्धों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिसमें ललित कश्यप के पैर में गोली लगी।

दबंग की पिटाई से बेटे को बचाने आए पिता की पीट-पीटकर हत्या, गाय बांधने पर हुआ झगड़ा यूपी में फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में गली में गाय बांधने से मना करने पर दबंगों ने पहले बेटे को पीटा। जब उसका पिता उसको बचाने के लिए आया तो दबंगों ने पिता की पीट पीटकर हत्या कर डाली। चीख पुकार पर उसके परिवार वाले बचाने आए तो उनको धमकी देकर भगा दिया।

ड्रोन उड़ाते ही रडार पर आ जाएंगे आप, पोर्टल पर होगा हर खरीदार का डाटा; योगी सरकार का आदेश सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ ने यूपी के पुलिस कमिश्नरी वाले जिलों के पुलिस आयुक्तों और गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में ड्रोन संचालकों और विक्रेताओं का पंजीकरण अभियान चलाएं। पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें।